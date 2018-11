Usa la transformación digital para impulsar tu negocio

Según la consultora IDC, el 66% de los CEO consideran clave la transformación digital en su plan de negocios

Para el 66% de los CEO del mundo, la transformación digital se ha vuelto clave en su plan de negocios ya que, de acuerdo a estudios de CA Technologies, las empresas que han decidido adoptar esta tendencia han incrementado hasta un 39% sus ventas. De la misma forma, sus ingresos han ido en aumento porque lograron disminuir sus costos de operación, así como la compra de equipos para el mantenimiento de sus centros de datos. Actualmente estamos sumergidos en una revolución tecnológica que está cambiando los hábitos de la población, haciendo que su forma de consumir también se vea modificada. Debido a esto, las empresas deben definir claramente su estrategia digital, a la cual deben sumarse la mayor cantidad de departamentos posibles para poder prever el ciclo de vida con clientes, retroalimentación de los mismo, así como una alineación o ampliación tecnológica en la organización del negocio para no caer en pérdidas o inoperancias.



"Las nuevas tendencias de IT demandan la utilización de redes más sofisticadas y con mayor densidad de puertos que brinden múltiples servicios al usuario final. A su vez, los encargados de las áreas de IT deben prever una posible ampliación de su infraestructura, para no quedar cortos en la capacidad planificada en un principio", comentó José Armas, Director Comercial de ERA Telecomunicaciones. La transformación digital presenta varios beneficios para las empresas: mejora la eficiencia operativa, crea nuevas experiencias a los clientes, responde rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, impulsa la cultura de la innovación y genera nuevas fuentes de ingresos; paradójicamente, a pesar de que las empresas relacionadas con comunicación y tecnologías de la información son más propensas a adaptarse a la transformación digital, de momento sólo el 25-30% de ellas han adaptados sus negocios a esta nueva tendencia. No solo los negocios ganan gracias a esta tendencia, los empleados también se ven beneficiados, por ejemplo: mediante el uso de sistemas de gestión automatizada de la infraestructura, las labores que llevan a cabo las personas encargadas de las TI se convierten en actividades simplificadas de sobremanera, lo que aumenta su productividad y confianza en sí mismos. "Actualmente ya existen en el mercado soluciones como imVision que prácticamente llevan de la mano a los encargados de realizar los cambios en los centros de datos; el sistema ilumina los puertos donde se tiene que desconectar y conectar el cable en cuestión, lo que reduce drásticamente el factor de error humano; además de ahorrar costos de traslado e inoperancias a las empresas". José Armas nos compartió que el evento Cisco Live, que tendrá lugar en Cancún, México del 4 al 7 de diciembre del año en curso será la sede donde se presenten soluciones que facilitarán la migración a la transformación digital como Smartengine, la cual colabora con el planeta mediante iluminación inteligente o sistemas de gestión automatizada de la infraestructura como imVision.





Acerca de ERA Telecomunicaciones



ERA Telecomunicaciones ayuda a las empresas a crear, innovar, diseñar e implementar redes de alto rendimiento y confiabilidad, ya sea alámbricas o inalámbricas. En ERA, fortalecemos día a día nuestra oferta con productos y servicios de alta calidad que permitan a nuestros clientes soportar la evolución constante de las redes y telecomunicaciones. Con más de 15 años de experiencia, nuestros consultores e ingenieros son especialistas en soluciones de datos, voz, video e iluminación inteligente, y están capacitados para ayudar a nuestros clientes a evaluar su entorno actual y determinar, diseñar e implementar las soluciones requeridas, adecuándonos a las necesidades y objetivos únicos, tanto actuales como futuros.

FUENTE

eratelecomunicaciones.com





