Email Marketing y sus elementos imprescindibles

Con el transcurso de los años, los medios de comunicación han profundizado en la creación de estrategias de marketing teniendo como consecuencia una campaña de elementos masivos, las cuales permiten cambiar nuestra forma de consumir información. El papel físico se ha dejado atrás para dar paso a los medios online, e incluso recibiendo la información directamente en nuestros correos electrónicos.

Este último método recibe el nombre de Email Marketing, y no es más que el envío de correos masivo de una compañía a una base de datos o contactos, enfocando a mandar un mensaje con la única finalidad de interactuar con los clientes y de esta manera generar mayores ventas, aumentar la confianza en el producto o servicio, o confirmar los requisitos del mismo entre muchas otras cosas.

Este tipo de estrategia para generar valor dentro de las principales organizaciones ha ido avanzando a lo largo del tiempo, enfocándose en distintas características, en cuanto a la forma de llegar con mayor eficiencia a los clientes y cumplir los objetivos o finalidades que estas empresas poseen dentro de su mercado.

Se han observado distintos elementos que, dentro de las miles de campañas de email marketing y sms marketing (envío de sms masivos en vez de correos) que son comunes, ilustrando en este método de persuasión una guía para aquellos que deseen implementarla dentro de sus negocios u organizaciones.

Una de estas cualidades hace referencia a la simpleza. Y es que una de las maneras que permite al consumidor ahorrar tiempo y entender de manera rápida las intenciones que tu organización desea para mejorar su servicio/producto es redactar un correo o un sms que sean directos, y que generen el efecto esperado en el consumidor.

Continuando con otro elemento, es bien sabido que una empresa no puede mandar un correo electrónico o un mensaje de texto a un usuario de su producto o servicio si bien este no se identifica primero. Esta característica basada en un principio básico de comunicación, se refiere a siempre contemplar el nombre del emisor del mensaje en el cuerpo del mismo, ya que de esto depende el consumidor para abrir (o no) el contenido en cuestión.

Además de identificación y de simpleza un mensaje debe tener reconexión. Esto es vital para aquellas que tienen un proceso de compra pendiente. Si el mensaje posee la estrategia correcta, un email puede ser suficiente para retomar el proceso.

Finalmente, los mensajes y correos que envía una organización deben estar basados en un "timing" perfecto, de manera de encontrar un momento adecuado cuando la persona sienta la necesidad de ahondar dentro de tus ofertas. Más explícitamente, un mensaje puede ser fácilmente enviado dependiendo del comportamiento del consumidor con la organización. A fin de conocer el grado de satisfacción del cliente con el producto o servicio contratado.