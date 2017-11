19/11/2017

México y Chile liderarán el avance de la 5G en América Latina para 2022

México y Chile destacarán en la adopción de la próxima generación de tecnologías móviles, de acuerdo con el pronóstico de GlobalData. Argentina, Uruguay y Brasil son los otros mercados donde 5G podría llegar primero en la región, según indicó la firma en un webinar organizado por 5G Americas. Para el año 2022, la consultora de mercado GlobalData espera que el 88,1 por ciento de los suscriptores móviles de América Latina se encuentre utilizando datos móviles, desde el actual 60 por ciento, según indicó Leandro Agión, analista senior de la compañía, en un seminario web organizado por 5G Americas. "Con un 26,6 por ciento de participación de 4G LTE sobre el total de móviles, Latinoamérica es la cuarta región del mundo en este apartado. Sin embargo, existe una demanda de datos móviles muy fuerte, cerca del 70 por ciento de los suscriptores utilizan datos móviles. En este renglón, Latinoamérica es la segunda región global. Esto indica que el retraso en la adopción de 4G no tiene que ver con una falta de demanda, sino con la disponibilidad de redes, de dispositivos asequibles y en general con el poder adquisitivo de los habitantes", explicó Agión en el webinar "Apps intensivas y smartphones asequibles sustentan el crecimiento móvil" organizado por 5G Americas. El analista también adelantó que "Para 2022, esperamos 1,3 por ciento de las suscripciones móviles de América Latina en 5G; es decir, alrededor de 10 millones de suscripciones. La hoja de ruta para 5G aún no es clara, aunque desde GlobalData esperamos que los primeros despliegues que se den hacia 5G ocurra después del 2021. Los países donde esperamos que esto suceda son México, Chile, Uruguay y Brasil, entre otros". Acerca del desarrollo de LTE en la región, explicó que "la adopción de 4G en América Latina ha sido dispar, pero está creciendo a pasos agigantados en los últimos años. Desde 2015 a 2017 creció en un promedio anual de 80 por ciento, llegando a 181 millones de suscripciones hacia fines de este año, que equivalen a un 26,6 por ciento del total". El especialista detalló, respecto al crecimiento de 4G, que existen dos grandes aceleradores y dos grandes inhibidores. "Por el lado de los aceleradores, podemos encontrar la utilización de aplicaciones de uso intensivo de datos, como los OTT de mensajería, voz y video, o de streaming de video y música; y la asequibilidad de los dispositivos. Observamos que cada vez hay más dispositivos 4G baratos y los operadores -y algunos gobiernos- están trabajando no sólo con descuentos sino también con financiación para que los usuarios puedan acceder". Y agregó que "respecto a los inhibidores, podemos destacar el bajo poder adquisitivo del promedio de la población, y la necesidad de espectro radioeléctrico. GlobalData considera que en general, la regulación de América Latina es favorable al desarrollo de 4G. De todos modos, hay un crecimiento en la demanda de datos que llevará pronto a un déficit en la capacidad de dar respuesta a esa demanda. La necesidad de espectro será una cuestión clave en los próximos años para poder cubrirla. Otro aspecto es la neutralidad tecnológica, permitiendo que los operadores puedan utilizar cualquier tecnología en el espectro otorgado". El webinar "Apps intensivas y smartphones asequibles sustentan el crecimiento móvil" puede accederse aquí.



