Serán LTE 66% de las líneas en México en 2020

En 2016 las líneas de banda ancha móvil (3G y 4G) llegaron a los 72,7 millones, prácticamente un tercio de las contabilizadas en el mercado. Para 2020 la banda ancha móvil representará 9 de cada 10 líneas.

BUENOS AIRES, 10 de julio de 2017.- La tecnología Long Term Evolution (LTE) mantuvo su avance en el mercado móvil mexicano durante 2016 y al cierre de este año, prácticamente una de cada cinco líneas utilizaba esta tecnología de banda ancha móvil. Aunque LTE todavía no es la tecnología dominante, se espera que esto se consiga entre 2018 y 2019 en el país. De acuerdo con estimaciones de Telconomia provistas a 5G Americas, las suscripciones móviles LTE superaron en 2016 los 22,4 millones, es decir, el 20% de las suscripciones. Para 2017 se espera que por lo menos se registren 36,6 millones, para un salto interanual del 63%. El pronóstico hacia 2020 indica que las líneas LTE estarían sobre los 83,6 millones, un 65,7% de las líneas que se espera estén en operación durante ese año. Esa cantidad implica que para 2020 habrá 273% más líneas LTE de las que se estimaron para finales de 2016. Este progreso vendrá acompañado de un incremento en la adopción de tecnologías de banda ancha móvil comercializadas como 3G y 4G en México. Estas ya representaban el 64,8% de las suscripciones en 2016 con más de 72,7 millones y se espera que, para 2020, éstas se incrementen a 119,4 millones para una participación del 93,8%. Las líneas 2G todavía representaban a finales de 2016 más de un tercio de las disponibles (35,3%) y se espera que para el año 2020 su participación se reduzca a un solo dígito (6,1%), dependiendo de los planes de los operadores de apagar las redes bajo esta tecnología dentro de los próximos años.



