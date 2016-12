¿Qué podemos hacer si queremos una billetera más delgada? Una recomendación: pasarse a lo digital

Una explicación de las billeteras digitales Históricamente, la billetera tradicional ha sido nuestra compañera fiel, guarda algunas de nuestras posesiones más preciosas tales como nuestro efectivo, tarjetas de pago, fotografías familiares, licencia de conducción, tarjetas de fidelización y mucho más. Básicamente, lo esencial, sin lo que no podemos salir de casa. Tristemente, nuestras billeteras aumentan de peso y tamaño cada día. Entonces ¿qué podemos hacer si queremos una billetera más delgada? Nuestra recomendación: pasarse a lo digital. Las billeteras digitales – la versión virtual de las tarjetas que tanto quieres – están de moda. Su incremento en popularidad puede ser atribuido a un objeto nuevo sin el cual no podemos salir de casa: el teléfono móvil. Según un estudio de ComScore, en conjunto con IMS Internet Media Services, en América Latina, 9 de 10 personas poseen o utilizan frecuentemente un dispositivo móvil – y tienen en promedio 18 aplicaciones por dispositivo. Pero, ¿qué es exactamente una billetera digital? Y, más relevante aún, ¿son seguras?

Déjennos explicarlo. En lo referente a las billeteras, estamos atravesando un cambio de forma. En el nivel más básico, una billetera digital es una manera de llevar la información de la tarjeta débito o crédito en forma electrónica, permitiendo que esté disponible para acceder a ella desde sus dispositivos conectados. Estos incluyen su teléfono móvil, computador, tableta y reloj inteligente. En lugar de usar la tarjeta física de plástico para hacer las compras, es posible pagar con uno de estos "dispositivos conectados". La información almacenada en el dispositivo puede encontrarse ahí mismo o en la nube, y puede usarse en lugares tradicionales, en una app o en línea. Son muchos los beneficios de digitalizar los pagos. Por ejemplo, las personas que adoran comprar por Internet pueden usar su billetera digital para no tener que ingresar la información del pago y del envió cada vez que hacen una compra. Además, es posible salir de casa sin tener que llevar la tarjeta. Las billeteras digitales en el teléfono móvil permiten hacer pagos en comercios que aceptan pagos sin contacto. En el futuro cercano, podemos esperar que las billeteras tengan aún más características de conveniencia, tales como envío de puntos y de ofertas especiales - según las preferencias de qué, dónde y cómo prefiere gastar. Una de las preocupaciones principales entre los consumidores en cuanto a las billeteras digitales tiene que ver con la seguridad. Según un estudio propietario de MasterCard de 2016, 42% de los consumidores en la región se sienten inseguros con los pagos en línea. Sin embargo, los desarrolladores de la billetera digital están haciendo todo el esfuerzo para construir múltiples niveles de seguridad en las billeteras digitales, para poder hacer compras con confianza de sus dispositivos. En caso de MasterCard, se ha desarrollado la tecnología para autenticar, tokenizar y codificar las transacciones, antes y durante la compra. Estas características internas son críticas y son una defensa importante para la protección del cliente. Como primera línea de defensa, muchos de los dispositivos de hoy tienen capacidades de autenticación biométrica. Para acceder al teléfono, son necesarios la huella o el código de acceso, y además de estos se solicitan de nuevo antes de acceder a la billetera. Así se sabe que usted es quien dice ser. En los computadores o demás dispositivos, sucede algo similar - es obligatorio autenticarse antes de acceder a la billetera. Además de la autenticación, las billeteras tienen incrustada unas tecnologías que cubren la información clave del pago y personal. Una de esas tecnologías es el uso del tokenizacion, la cual esconde el número de la tarjeta durante el proceso de pago, reemplazándolo con un número virtual llamado "token". Esto permite que sus datos personales permanezcan escondidos a medida que pasan del comprador al vendedor. La mayoría, o casi todas, las billeteras digitales hacen uso del token o de otro tipo de tecnologías de codificación para proteger los datos del tarjetahabiente. Gracias a la comodidad que ofrecen las billeteras digitales – y sus características internas de seguridad - estas tienen mucho valor agregado para los consumidores. Nuestros teléfonos, computadores (y demás dispositivos) tienen muchas cosas de alta importancia para nosotros – agregarle nuestras tarjetas de pago sería algo adicional para que nuestros dispositivos faciliten nuestras vidas. A medida que avanzamos, podemos esperar ver más innovaciones en las billeteras digitales, las cuales elevarán la experiencia del usuario, su conveniencia y seguridad. El objetivo es que los consumidores se sientan seguros usando estas tecnologías y que sean capaces de disfrutar con confianza de los beneficios que las billeteras digitales traerán a sus vidas.



Acerca de Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) es una compañía de tecnología dentro de la industria de pagos globales. Operamos la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo, conectando a consumidores, instituciones financieras, comerciantes, gobiernos y negocios en más de 210 países y territorios. Los productos y soluciones de Mastercard permiten que las actividades comerciales del día a día – tales como compras, viajes, administrar un negocio y manejar finanzas – sean más fáciles, seguras y eficientes para todos. todos.



FUENTE

mastercard.com





Comentarios

Realice su comentario aquí