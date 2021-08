India encabezó la lista global de pagos digitales con 25.5 mil millones de transacciones en tiempo real

Según el informe 'Prime-Time for Real Time' -2021 lanzado por ACI Worldwide y GlobalData, India con 25.5 mil millones de transacciones encabezó la lista de países con mayor número de transacciones en tiempo real en Pagos Digitales en 2020. Le siguió China con 15,7 mil millones y Corea del Sur (6,0 mil millones).

El reporte también establece que

• Los Pagos Digitales representarán el 71,7% de todas las transacciones en India para 2025, mientras que efectivo, cheques y otras formas de pago ocuparán solo el 28,3%.

• A escala global, el número total de transacciones en tiempo real en 2020 fue 70,3 mil millones, un aumento del 41% en comparación con 2019.

Esta, la segunda entrega de "Prime-Time for Real-Time", lanzada por primera vez en 2020, analiza los volúmenes y pronósticos de pagos de cuenta a cuenta en tiempo real global en 48 mercados globales.

El estudio reporta el estado y crecimiento global de pagos en tiempo real, indicando que:



• La participación en tiempo real de las transacciones electrónicas globales en 2020 fue del 9,8% (frente a 7,6% en 2019). Se espera que alcance 17,4% en 2025.

• El valor de las transacciones en tiempo real de USD 69.000 millones a USD 92 billones (un aumento del 32,8%). La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) esperada para 2025 es del 12%.

• Los países de más rápido crecimiento para pagos en tiempo real basados ​​en CAGR 2020-25 son Croacia, Colombia, Malasia, Perú y Finlandia. La región de más rápido crecimiento es América del Norte.

• A escala mundial, la adopción de billeteras móviles aumentó del 46% en 2020 (frente al 40,6% en 2019), y las transacciones totales de billetera móvil ascendieron a 102,7 mil millones en 2020 y se espera que alcancen los 582,8 mil millones para 2025.

Desglose de pagos globales



• Pagos instantáneos = 15,6%, pagos electrónicos = 22,9% y pagos en papel = 61,4%.

• Para 2025, lo mismo cambiará a pagos instantáneos = 37,1%, pagos electrónicos = 34,6% y efectivo y otros pagos en papel = 28,3%.

• La participación del volumen de pagos en tiempo real en las transacciones electrónicas totales superará el 50% en 2024.

Los 10 países principales por número de transacciones en tiempo real en 2020:

• India mantiene el primer lugar con 25.500 millones de transacciones de pagos en tiempo real, seguida de China con 15.700 millones de transacciones; Corea del Sur ocupa el tercer lugar con 6.000 millones, Tailandia el cuarto con 5.200 millones y el Reino Unido ocupa el quinto lugar con 2.800 millones.

• Nigeria le sigue en el sexto lugar con 1.900 millones de transacciones, Japón en el séptimo con 1.700 millones.

• Brasil sube al top 10 mundial en el octavo lugar con el lanzamiento de PIX, con 1.300 millones de transacciones que impulsaron un aumento interanual del 58 por ciento de 2019 a 2020. Se pronostica que Brasil subirá aún más el próximo año, con una predicción de crecimiento a cinco años del 25.3 por ciento.

• EEUU ocupa el noveno lugar con 1.200 millones de transacciones y México el décimo con 942 millones.

Fraude de pagos:

En el mundo el fraude relacionado con tarjetas sigue siendo el más alto en términos de incidentes reportados por los consumidores, pero los incidentes de fraude asociados con pagos en tiempo real aumentaron de 2019 a 2020, ya que los estafadores tienden a apuntar a nuevos canales.

Las estafas de pagos en tiempo real que estaban en aumento incluyen:

• trucos de confianza (12.5 por ciento de todas las instancias de fraude en 2019, aumentando a 13.7 por ciento en 2020),

• robo de identidad (6 por ciento aumentando a 11.6 por ciento) y

• piratería de cuentas de billetera digital (4.4 por ciento) aumentando a 6.2 por ciento)

Los tres tipos principales de fraude en América del Norte incluyen:

• Detalles de la tarjeta robados / copiados en una ubicación comercial (por ejemplo, en un minorista, restaurante, gasolinera, hotel, taxi): 22 por ciento.

• Datos de la tarjeta robados en Internet: 20 por ciento.

• Información personal robada y utilizada para solicitar productos financieros: 14 por ciento.

Noticias relacionadas recientes:

En enero de 2021, RBI introdujo el Índice de Pagos Digitales (DPI) de RBI para medir el crecimiento de las transacciones digitales o sin efectivo en todo el país.

(*) Acerca de ACI Worldwide / Presidente - Odilon Almeida / Sede - Florida, EE. UU.

ACI Worldwide es una empresa de software global que ofrece a las empresas soluciones de pago en tiempo real de misión crítica. Los clientes utilizan nuestras soluciones probadas, escalables y seguras para procesar y administrar pagos digitales, habilitar pagos omnicanal, presentar y procesar pagos de facturas y administrar fraudes y riesgos. Combinamos nuestra presencia global con presencia local para impulsar la transformación digital en tiempo real de pagos y comercio.

Acerca de GlobalData

4.000 de las empresas más grandes del mundo, incluidas más del 70% de FTSE 100 y el 60% de las empresas de Fortune 100, toman decisiones comerciales mejores y más oportunas gracias a los datos únicos, el análisis experto y las soluciones innovadoras de GlobalData, todo en una plataforma. La misión de GlobalData es ayudar a nuestros clientes a decodificar el futuro para que sean más exitosos e innovadores en una amplia gama de industrias, incluido el sector de la salud, el consumidor, el comercio minorista, las finanzas, la tecnología y los servicios profesionales.