¿Un prensero? ¿Qué es eso y para que le sirve a la compañía?

En el mix de marketing están muy de moda las redes sociales. Sea porque erróneamente se piensa que son "gratis", o porque alcanzan una alta visibilidad para la marca. Sin embargo, también recomiendo considerar realizar acciones de prensa. Para ello, es necesario contratar a un prensero. ¿Qué es un prensero?

Pues, una persona que se especializa en realizar estrategias de relaciones públicas y acciones con distintos medios de comunicación para comunicar un mensaje e influenciar al público sobre un tema determinado. ¿Por qué conviene contratar a un prensero vs realizar acciones inhouse?

• Tienen una amplia red de contactos que se encargan de actualizar y nutrir permanentemente

• Conocen a los periodistas y lo que les interesa a cada uno de ellos según el perfil del medio, o la sección para la que escriben

• Pueden diferenciar material que puede llegar a ser noticioso de aquel poco interesante

• Están informados sobre las agendas de los medios y posibles oportunidades de publicación Una empresa debe considerar contratar un prensero si quiere...

• Incrementar la visibilidad de la marca

• Dar a conocer un producto a servicio

• Mejorar la reputación de su marca ¿Cuál es el objetivo de las Relaciones Públicas?

Los prenseros no se limitan a escribir y difundir gacetillas y realizar reportes de clipping. También asesoran, investigan, buscan oportunidades y motivan la comunicación bidireccional. A su vez transmiten credibilidad, confiabilidad, transparencia y prestigio. Un buen prensero consigue ganarse la confianza de su cliente y la mantiene demostrando resultados positivos. ¿Qué tácticas utilizan?

• Relaciones con medios

• Relaciones con cámaras y empresas

• Notas de prensa (gacetillas)

• Entrevistas uno a uno

• Storytelling

• Columnas de opinión A comparación de las ciencias exactas en materia de marketing y comunicación no existe una fórmula mágica. El prensero tiene que encargarse de estudiar a la empresa y su competencia y entender los objetivos de la empresa. Con esa información luego desarrolla una estrategia para ganar espacio en los medios de comunicación y lograr el resultado esperado. La creatividad y el poder de adaptación son grandes aliados para los buenos prenseros ya que éste tiene que reprogramar su fórmula del éxito en cada caso.

Sobre Medialo Consulting

A través de un equipo multidisciplinario con más de 12 años de experiencia, Medialo Consulting emplea técnicas de storytelling, marketing y comunicación para generar contenidos impactantes que resalten el valor diferencial de cada empresa y deslumbren al consumidor a través de múltiples soportes y formatos en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos e Israel.

Desde su fundación, Medialo Consulting ha trabajado para multinacionales como Pluspetrol, Danone, Merla, y Northland Automation and Services, empresas medianas como Apollo Bank, y start-ups como Darriens, TicTapps, Cargou! y PreviApp, entre otros.



FUENTE

Laura Vaillard, Directora y Fundadora de Medialo Consulting





