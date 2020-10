Conozcamos sobre embalaje eficiente en la nueva época del 'delivery'

No se puede subestimar la importancia de un empaquetamiento adecuado y bien elegido para sus envíos personales y, especialmente, para un negocio de comercio electrónico.

Desde el momento cuando un cliente hace clic en el botón "comprar" en su sitio, sus opciones de empaque tienen un gran impacto en el viaje de ese envío a su puerta.

Hay muchas cosas a considerar cuando se trata de elegir la mezcla de empaque adecuada. A continuación, proponemos una descripción general sobre algunas de las áreas más importantes del empaque a considerar y cómo pueden afectar su imagen personal y la de su negocio.

Elegir los tipos de embalaje adecuados

Ningún tipo de embalaje es perfecto. Lo que elija usar para sus envíos dependerá en gran medida de los productos que envíe, cuántos son y, por supuesto, qué tipo de empaque puede pagar. Cada tipo de empaque tiene sus propios beneficios e inconvenientes y, aunque proveedores como País de los Sobres muestran una enorme variedad, lo más probable es que cada tipo de embalaje encaje en una de estas tres categorías generales: cajas, sobres forrados protectores y bolsas de polietileno.

Las cajas son versátiles, reciclables, duraderas, fáciles de apilar y vienen en muchos tamaños y estilos. Por otro lado, también pueden ser más costosas, pesadas y, a frecuentemente, requieren un relleno para evitar que su contenido se mueva durante el transporte. Las cajas son la opción ideal cuando tiene que enviar algo pesado que requiere una buena cantidad de protección. Por ejemplo, las cajas son las apropiadas para electrodomésticos, jarrones, estatuillas y otros adornos, etc.

Los sobres protectores son básicamente sobres acolchados forrados normalmente con lámina de burbujas. Proporcionan una capa adicional de protección para artículos planos que necesitan más cuidados durante el transporte. Para cierto tipo de objetos no brindan la rigidez y protección que puede ofrecer una caja bien empaquetada, así que evite usarlos para enviar artículos frágiles como vidrio. Los libros, colecciones de fotos y documentos son un buen ejemplo de un producto que funciona bien con sobres protectores / con burbujas porque, aunque necesitan protección, son planos, y, en muchos casos, pueden deslizarse directamente en el paquete.

Las bolsas de polietileno son bolsas económicas y muy flexibles hechas de plástico. No ocupan mucho espacio en su área de embalaje, son duraderas, livianas y están disponibles en variedades (también las hay reciclables). El inconveniente de las bolsas de plástico es que brindan muy poca protección para sus artículos. Al usarlas, es importante asegurarse de que lo que lleva dentro sea liviano y no muy frágil. Las bolsas de polietileno funcionan bien para enviar, por ejemplo, prendas de vestir. Esto se debe a que la ropa puede moverse libremente durante todo el proceso de envío sin sufrir daños.

Elegir el mejor tamaño de paquete para un pedido

No existe un tamaño de paquete perfecto para ningún pedido, y en ocasiones el tamaño exacto puede no ser el apropiado, sino algo de mayores dimensiones (por temas de protección y otros aspectos). El tamaño a usar depende de muchos factores, comenzado por lo que está enviando, pero también cuáles son sus costos, estacionalidad, etc. Esencialmente, trate de usar el paquete más pequeño posible, pero con suficiente espacio para rellenos vacíos (protección), además de lo que se envía. Recuerde que, si su paquete es demasiado grande, además del costo del embalaje, el flete y gastos de envío en general podrían ser más altos de lo necesario.