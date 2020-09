13/09/2020

Tendencias que han cambiado nuestras actividades cotidianas

Ir al trabajo, al colegio o simplemente ir a un centro comercial dejaron de ser actividades cotidianas para muchos. En este sentido, han surgido nuevos hábitos que colman la agenda de los consumidores y conviene conocer ya que la mayoría de ellos, como era de esperarse, involucra a las marcas: • Nuevos puntos de encuentro, ahora virtuales

• Experiencias de los clientes con las marcas, desde la casa

• Más ejercicio físico y entrenamiento dentro del hogar

• Los niños en casa y una educación más digital

• Compras menos frecuentes y preferencia por tiendas pequeñas Estos comportamientos emergentes han sido identificados en el estudio de Tendencias Digitales, realizado en América Latina con apoyo del Grupo de Diarios América. 1. Nuevos puntos de encuentro, ahora virtuales Reuniones de trabajo, clases y hasta eventos sociales y familiares se están realizando a través de internet. Son comunes los mosaicos en las fotos de las redes sociales, donde se muestran las caras sonrientes de grupos de personas reunidas con diferentes finalidades. A pesar de que apenas un 26% realizaba este tipo de encuentros, la situación actual los ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales. Pero muchos de estos encuentros son circunstanciales y no debemos pensar que todos los consumidores desean mantenerse así. De hecho, un 42% declara desear ir a su puesto de trabajo una vez se supere la crisis. 2. Experiencias de los clientes con las marcas, desde la casa El comercio electrónico se ha incrementado notablemente en términos de penetración y volumen de transacciones, pero también los patrones de compra son distintos y atienden a la situación actual. Las compras de alimentos listos para consumir se incrementan, pero no se trata solo de compras cotidianas, sino incluso actividades recreativas como conciertos y teatros. Hasta las personas aficionadas al runnning están participando de carreras virtuales, algunas de ellas organizadas por empresas que desean seguir creando experiencias con sus clientes. 3. Más ejercicio físico y entrenamiento dentro del hogar La principal preocupación de los consumidores en medio de la crisis es la salud (a 78% le preocupa), lo cual no se limita al contagio del virus, sino también a mantenerse sanos en medio de una cuarentena donde muchos se han vuelto sedentarios por obligación. Según Tendencias Digitales un 33% se está ejercitando en casa y un 46% manifiesta su deseo de hacerlo apenas salga de la crisis. También un 39% manifiesta su interés en alimentarse de una manera más saludable. Igualmente, las ventas de equipamiento deportivo han destacado entre los rubros más comprados online. 4. Los niños en casa y una educación más digital Ya muchos regresan a sus trabajos con ciertas medidas de precaución, pero en la mayoría de los casos los colegios siguen cerrados. Esto implica importantes retos para aquellos padres que deben salir a la calle y dejar a sus hijos solos, además del tiempo que les toma apoyarlos con sus tareas escolares y resolver los problemas de infraestructura y conectividad. A 26% de los entrevistados por Tendencias Digitales les preocupa la educación de los niños y jóvenes. 5. Compras menos frecuentes y preferencia por tiendas pequeñas Las dificultades impuestas por las medidas gubernamentales para salir a hacer las compras, junto al temor de contraer el virus, han espaciado las salidas a los puntos de venta. Pero no solamente el cambio se observa en la frecuencia, sino también en el presupuesto e incluso el tipo de tiendas preferidas para comprar. Buscando tranquilidad y evitar las aglomeraciones propias de grandes almacenes, los consumidores indican preferir ir a tiendas más chicas. Algunos de estos comportamientos se mantendrán en cierta medida y algunos de ellos se revertirán en el nuevo normal. Lo que sí está claro es la importancia de conocer al consumidor. Los cambios han sido muy importantes y sería arriesgado, e incluso imprudente, seguir haciendo las cosas sin validar cómo nuestros clientes han cambiado y cómo eso impacta nuestro negocio. Ya sea mediante un estudio de mercado formal o incluso conversaciones directas con los clientes, es necesario entender estos cambios e incorporar ese conocimiento en nuestras estrategias de negocios. Sobre el Autor: Carlos Jimenez

Conferencista y autor especializado en tendencias, estrategias de negocios y marketing. Autor de los libros Análisis de la Competencia, Internet y los Negocios y Clientes Globales.

El próximo 7 de octubre, presentaré mi conferencia: Las Marcas en La Nueva Normalidad: Resultados del estudio El Consumidor Digital Latinoamericano realizado por Tendencias Digitales. Este año el evento será gratuito y puedes registrarte aquí .

FUENTE

Carlos Jimenez - carlosjimenez.info





