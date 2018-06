5 Tips para construir una fuerte Identidad de Marca

¿Qué hay en un nombre? Todo: una marca vibrante es lo que mantiene a un posible cliente interesado lo suficiente para ver lo que ofreces.

¿Por qué es algo tan importante? Piensa cuando vas a una entrevista de trabajo, probablemente te vestirás de una cierta manera, destacarás experiencias importantes o incluso modularás tu voz para que sea diferente a como sería en una conversación casual. Esencialmente, has creado una persona que esperas sea favorable para tu empleabilidad. De esta misma manera, tu marca es la persona de una compañía, y será la primera impresión de tu cliente.

1. Estás vendiendo tu marca, no un producto.

El marketing enfocado al producto puede haber sido sabio antes, pero ahora, en nuestra rápida era digital, tienes alrededor de 20 segundos para hacer tu impresión. Y eso no es lo suficiente para que brille la excelencia de tu producto. Lo que mantendrá a tus potenciales clientes contigo lo suficiente para convertirse en ventas es la impresión, o percepción, que cultives, lo que básicamente significa tu marca. No importa que tan bueno sea tu producto, si tu marca no emociona a la gente: Simplemente irán a otro lado, y rápidamente.

2. Tu marca debe reflejar quien realmente eres.

Seguro, debes pensar bastante y bien sobre lo que el cliente quiere ver y experimentar. Esto es clave. Pero también es clave pensar sobre quién eres como negocio, y dejar que eso dicte la creación de tu imagen y marketing.

3. Diseñar un Logo atractivo.

Tu logo dice mucho sobre tu marca. Si se ve bien, deja una buena impresión a tus potenciales clientes. Si se ve mal, podría dejar una mala impresión, incluso si tus productos o servicios son de primera categoría. Prueba con variaciones del logo y crea un logo único que sea perfecto para tu negocio.

Afortunadamente, hay Creadores de Logo online como Tailorbrands, eso no significa pasar días en la tarea o invertir en múltiples consultas con un diseñador profesional. En vez, usa un generador de logo gratis online, el cual es especialmente útil si estás trabajando con un presupuesto limitado. Maximizar tu eficiencia con un Creador de Logo permitirá que te enfoques en tareas más grandes asociadas con manejar un negocio.

Lo mejor de todo, no tienes que tener experiencia en diseño gráfico para crear un logo de negocio del que puedas estar orgulloso – el generador de logo lo hace fácil.

4. Enfócate en una propuesta de valor única.

Tu marca es tu promesa al cliente. Así que es importante que desarrolles una marca que transmita una propuesta de valor única a los clientes-algo que destaque.

Piensa sobre por qué tus clientes te escogieron sobre tu competencia. ¿Lo que ofreces es más confiable? ¿Tiene mayor vida útil? ¿O es menos costoso que otros en el mercado? En muchos sectores tales como moda, bienes mobiliarios o manufacturados, el diseño efectivo puede ser una clave para el éxito.

5. Proporciona comunicaciones consistentes.