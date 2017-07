Comercio electrónico es impulsado gracias a sistemas de pago digital

Los usuarios asiduos al internet ya conocen las ventajas del comercio electrónico, el cual les permite adquirir el producto que buscan desde la comodidad de su casa u oficina. Los comerciantes y empresarios también se benefician al tener un canal de contacto con sus clientes, activo las 24 horas del día, durante todo el año. Inicialmente, el e-commerce utilizaba métodos tradicionales para la cancelación de los productos adquiridos como los pagos contra reembolso, el envío de cheques al domicilio social del comerciante, la comunicación telefónica o vía fax para el envío del número de la tarjeta de crédito, el giro y endoso de una letra de cambio, entre otros. Sin embargo, al hacer uso de estos sistemas convencionales se minimiza la principal ventaja del comercio electrónico, que es la comodidad que representa para el comprador el hecho de poder adquirir los bienes desde un computador, tablet o teléfono inteligente con acceso a internet. Es allí donde adquiere relevancia el llamado pago digital o electrónico, en una acción de compra-venta electrónica, a través de una entidad financiera, explicó María Carolina Rojas, gerente de operaciones de Linio.com.ve. Como ejemplos de sistemas de pago electrónico están las pasarelas de pago para el pago con tarjeta de crédito o débito, los sistemas de monedero electrónico y los medios que se conectan directamente con la banca electrónica del usuario, explicó Rojas. Para realizar estas transacciones se utiliza el dinero electrónico, que es aquél creado, cambiado y gastado de forma digital, el cual puede clasificarse en dos tipos: • Dinero online: Exige interactuar con el banco (vía módem, red o banca electrónica) para llevar a cabo el pago de una transacción con una tercera parte.

• Dinero offline: Se dispone del dinero a través de internet, y puede gastarse cuando se desee sin necesidad de contactar para ello a un banco. Estos sistemas de dinero electrónico permiten al cliente depositar dinero en una cuenta y luego usar ese dinero para comprar productos o servicios en Internet. Para el comercio electrónico es clave poder disponer de estos medios de pago, agregó la gerente de operaciones de Linio. A través de ellos, se ofrece un nuevo canal sencillo, económico y con gran alcance. Así, el comprador cuenta con la disponibilidad 24 horas para realizar el desembolso, sin las limitaciones de una tienda física (personal, local, horario, infraestructura), para poder adquirir lo que desee. Seguridad ante todo Un punto de especial interés, tanto para compradores como para vendedores, es la seguridad a la hora de comprar y pagar, a través de medios electrónicos. En este sentido, Rojas dio algunos consejos útiles para protegerse a la hora de utilizar el pago digital: • Identificar que se está conectado a una red segura (evitar redes públicas), donde los datos personales no están vulnerables a ser detectados.

• Asegurarse que el sitio web sea seguro, que tenga un enlace https:// (Hyper Text Transfer Protocol Secure), lo que quiere decir que es una zona segura para navegar.

• No dejar registrados los datos de la tarjeta de crédito en ninguna página que no cuente con protección.

• Evitar compartir los datos bancarios por vías de mensajería instantánea o por e-mail. Entre sus protocolos de seguridad, Linio cuenta con una dirección de sitio web seguro (https), que garantiza la confidencialidad y protección de la información sensible compartida por los usuarios, un sistema antifraude para evitar transacciones que no son autorizadas por el comprador tarjetahabiente y tokenización o seguridad en de los datos sensibles de los clientes. Adicionalmente, la organización supervisa todo el proceso de compra para brindar confiablidad y protección, además del reembolso del dinero en caso de algún inconveniente. Finalmente, para quienes desean adentrase en el mundo de las compras y pagos electrónicos, Rojas aconsejó iniciar el proceso con adquisiciones pequeñas, con productos de bajo costo, para romper la barrera de lo desconocido.





