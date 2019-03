¿Ya convertiste tu cocina en una cervecería?

5 Consejos que harán tu cerveza artesanal única... ¡el cuarto te sorprenderá!

Si alguna vez consideraste dejar a un lado las típicas cervezas lager y decidiste tomar acciones sobre el asunto; experimentar nuevos sabores creando tus propias recetas, pues ¡bienvenido! Te has unido al club de cerveceros artesanales.

Los envidiosos pensarán que eres hipster y que sólo es una moda pasajera. Pero no has de escucharlos. Te has unido a un gran grupo de gente curiosa que disfruta experimentar nuevos sabores como hobby (¿o tal vez el inicio de un fructífero negocio? Bueno... veamos cómo resultan los primeros intentos).

Para el año 2017, sólo en los Estados Unidos nacieron más de 6.200 cervecerías artesanales con un crecimiento total valorado en más de 26.000 millones de dólares. De las 6200, al menos 3800 son micro cervecerías que posiblemente empezaron en el garaje de muchas casas. Pero, ¿cómo lograron el éxito?

En el pasado, el arte de hacer cervezas era exclusivo de un grupo de personas... Un ejemplo es el caso de la familia de Jim Koch (fundador de Sam Adams) quien han sido cerveceros por más de seis generaciones, siendo la familia con más generaciones en Estados Unidos trabajando el la industria. Jim Koch, quien utilizando el conocimiento de su padre y otros miembros del gremio, revivió una receta que su bisabuelo guardó en un baúl por años, quien con mucho esfuerzo, dedicación y un poco de suerte consiguió convertir a Sam Adams en una empresa de Mil Millones de Dólares.

Pero, la realidad del caso es que la mayoría de nosotros no tenemos un bisabuelo cervecero con un baúl lleno de recetas exitosas. Por suerte, gracias a la era de la tecnología digital, hoy en día tenemos acceso a una infinidad de material didáctico (foros, videos, libros y tutoriales) de cómo hacer cerveza y los consejos de los expertos.

Aunque cada persona utiliza un diferente kit para hacer cerveza, mientras algunos de ellos muy sofisticados, otros, son un par de ollas y embudos de plástico; la realidad es que, como dice Graham Nelson, "es más importante refinar los pequeños detalles de la técnica que un kit más grande y costoso".

Por eso, es importante que te fijes en estos 5 fundamentales pasos para lograr que tu cerveza sea exitosa.

1. Compra el Kit correcto

El kit correcto no necesariamente significa el más costoso, sino el que más se adapte a tus necesidades y planes. Hay varios equipos que consisten en una pre-mezcla de agua con extractos, que aunque parezca una versión simplificada, no simulan completamente una cervecería real, y limita las posibilidades de variación de la receta. Los kits de granos ocupan mucho más espacio, pero pueden producir mejores resultados. Un buen kit de cerveza cuesta desde 75$ y puede durar una vida entera.

2. Usa ingredientes frescos

Así como en la cocina, donde los mejores chefs eligen personalmente los mejores y más frescos ingredientes, igual debe ser la cervecería. Si compras lúpulo fresco o pellets, recuerda mantenerlos en la nevera o refrigerador para evitar su deterioramiento, así como alejados de la luz solar que puede generar sabores no deseados en tu producto final. De la misma manera, si has de utilizar granos, recuerda que siempre es recomendable almacenarlos en un lugar seco y no al nivel del suelo. A la hora de la molienda, recuerda molerlos justo antes de la maceración, para que se mantengan frescos y que no absorban humedad de la atmósfera.

3. Limpia, esteriliza, ordena

Siempre que termines de trabajar en tu kit, recuerda limpiar todo tu equipo y dejarlo secar correctamente para evitar crecimiento de hongos, moho y bacterias durante el tiempo de almacenamiento. De la misma manera, antes de utilizar todo el equipo, recuerda sanitizar tus herramientas y kit para reducir contaminación en el sistema. Es recomendable comprar detergentes no enjuagables como StarSan, que no requieren de enjuague final y son completamente comestibles, sin impartir sabores y olores extraños a la cerveza. Recuerda, ¡el 90% de la fabricación de cerveza es la limpieza!

4. No te sobre-compliques

Muchos aficionados que quieren iniciarse en el mundo de la cerveza artesanal pretenden iniciar con recetas complicadas que requieren control de temperaturas, ingredientes exóticos y extra pasos que, si no tienes la experiencia y disciplina, sólo pueden incrementar el riesgo de que salga mal. Te recomiendo que empieces con una receta simple, con un solo tipo de lúpulo (o dos) y una o dos maltas, de manera que puedas controlar todo el proceso. Una vez que alcances el sabor deseado y domines la receta (en temas de repetibilidad, donde reproducen la misma receta varias veces y siempre queda igual de bien) entonces podrías avanzar a recetas más sofisticadas.

5. Comentarios objetivos

Cuando tengas tu cerveza lista y quieras una opinión sincera, no la compartas sólo con tus amigos y familiares, sino compártela con un club de cerveceros en tu zona para que obtengas una evaluación más objetiva. Si no hay una asociación de cerveceros artesanales, pues compártela con desconocidos.

Y si has leído hasta aquí, te daré el último y más importante consejo de todos... Diviértete haciendo cerveza y no tengas miedo en experimentar. Y si crees que tu experimento podría arruinar todo el lote, ¿pues por qué no haces uno más pequeño primero?