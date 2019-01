Comenzamos este texto aclarando que aún no se han puesto suficientemente de acuerdo los especialistas e investigadores serios, en salud en general y nutrición en particular, sobre si es adecuado etiquetar de super (superfood) a cualquier alimento, mucho menos si el creciente número de empaques etiquetados como 'superfood' están adecuada y correctamente identificados.

Se les dice 'súper' porque supuestamente proporcionan mucha mayor cantidad de beneficios en cuanto a salud y bienestar: mejoran el estado de ánimo, apoyan la actividad cerebral, fortalecen los huesos, mejoran la visión, previenen enfermedades y mucho más, incluyendo que ayudarían en los procesos de pérdida de peso.

En todo caso, si está suficientemente claro, y los expertos en salud coinciden, que existen alimentos cuyas propiedades son especialmente positivas y seguras, y otros cuyo consumo puede ser negativo, especialmente si se cometen excesos.

Entre los primeros, hay algunos que muchos nutricionistas consideran recomendables a la hora de pensar en una ingesta regular que no estorbe planes de control de peso, o incluso que apoye el proceso de adelgazamiento, y procedemos a enumerar diez de los principales.

A) Frutas

La mayoría de las frutas son de alta recomendación en una dieta balanceada, y las siguientes de manera especial a la hora de apoyar las dietas:

Toronja.

Esta fruta (también conocida como pomelo) es recomendable comerla antes de cada comida. Suficiente con media toronja en cada sentada. Es una fruta también recomendable para agregar en ensaladas. Como es de esperar, la toronja es rica en proteína vegetal (aproximadamente 0.8 gramos por 100 gramos de pulpa) y 90% de agua, lo cual, en adición, es importante para la hidratación natural. Dicen que los pomelos ayudarían en la reducción de la insulina (hormona que provoca almacenamiento de la grasa), lo cual, de ser cierto, sería de gran ayuda para dietas dirigidas a la reducción del peso corporal.

Pera.

Cómala con su piel, ya que esta contiene gran parte de la fibra por la cual es recomendable esta fruta. Una sola pera contiene hasta 15% recomendada de fibra diariamente. Dicen que quienes consumen tres peras diarias terminan ingiriendo menos calorías y aceleran los procesos de pérdida de peso.

Aguacate.

En muchos países el aguacate se come como fruta en batidos y otras preparaciones dulces, por eso lo colocamos aquí, pero cerca a los vegetales que ya mencionaremos. El aguacate parece tener mucha grasa, es posible, por eso es tan sabroso el guacamole, pero no por eso debe rechazarlo, la grasa del aguacate es buena, monoinsaturada (ácido oleico). Consuma medio aguacate diario, viene pleno de vitaminas y oligoelementos y está lleno de fibra y proteínas.

B) Vegetales

Brócoli.

El honor de representar a los vegetales se lo daremos al extraordinario brócoli. Es una verdura crucífera que puede consumirse curda o cocinada, y es justamente una excelente fuente de fibra, vitaminas A, C y K, folatos y potasio. Se dice también que tiene un alto potencial para prevenir el cáncer, pero todavía se esperan pruebas formales que certifiquen esto.

C) Granos

Arroz integral.

Simplemente para recomendar consumir la versión integral en vez de arroz blanco. La idea es usarlo como lo que es, una de las alternativas más ricas en fibra y almidón, por lo tanto, tiene buen potencial energético y, según dicen, ayudaría a 'quemar' grasa. Además, tiene baja cantidad de calorías y da sensación de llenado por más tiempo.

Avena.

No hay duda que es enormemente rica en fibra, por ello se recomienda desayunar avena, para mantener una sensación de saciedad durante más tiempo. Sabemos también de su buen contenido de almidón, y se dice que consumirlo aceleraría el metabolismo y, posiblemente, reduciría ('quemaría') la grasa.

Almendra.

Si es verdad lo de los superalimentos, no hay duda que las nueces son uno de los que mejor se merecerían el calificativo. Pueden ser un lujo, por su costo, pero valen la pena. Hay estudios que sugieren que las personas que diariamente agregaban nueces a su dieta perdieron más peso que aquellas que siguieron la misma dieta, pero reemplazaron las almendras con galletas de soda sin sal.

Las almendras y otras nueces (el maní no está incluido en este grupo positivo) son ricas en grasas no saturadas, proteína, fibra, minerales (como magnesio, potasio y zinc), vitamina E, folatos y otros componentes bioactivos como fenoles y fitoesteroles.

D) Proteína animal

Salmón.

Los hay, pero son pocos los alimentos del mundo animal pueden incluirse como absolutamente recomendables en una dieta para perder peso. Es necesario ingerir este tipo de proteínas y uno de los mejores modos de hacerlo es el salmón, sin dudas una excelente fuente de proteínas y grasas saludables, más saludable que la carne roja, pero igualmente deliciosa.

E) Bebidas

Aparte de la obvia necesidad de ingerir suficiente líquido y beber jugos de frutas (sin colar para conservar la fibra), existen un par de bebidas que merecen ser mencionadas en esta lista.

Té verde.

Es verdad que el té verde es rico en antioxidantes. Demasiadas personas lo defienden así, no solo en la milenaria cultura de China. Los antioxidantes contribuyen positivamente en muchos aspectos, pero también lo hacen colaborando con quemar la grasa y regular el contenido calórico de la dieta en general.

Vino.

¡Que delicia! Sí, en serio. El vino es positivo para la salud y para la dieta. Pero eso sí, el vino tinto, que es rico en resveratrol, un poderoso antioxidante que previene el almacenamiento de grasa. Alguna investigación sugiere que, en cuanto a quemar calorías, un vaso de vino puede ser equivalente a un entrenamiento de intensidad media durante 90 minutos. Si hay que advertir que el consumo de alcohol tiene efectos negativos, por ello es extremadamente importante controlar su ingesta, la cual, en todo caso, no debería superar las dos copas diarias.