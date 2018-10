¿Por qué da sueño el vino?

La ciencia ha descubierto por qué el vino tinto produce somnolencia. En la Universidad de Milán han analizado las uvas con las que se elabora y han encontrado en ellas melatonina, la hormona que regula el sueño. En tres de las variedades estudiadas, Nebbiolo, Merlot y Cabernet, se han encontrado las mayores concentraciones de esta hormona. Hasta ahora se pensaba que la melatonina sólo la producía el cuerpo de los mamíferos. Los investigadores también han encontrado la misma sustancia en la cerveza.

Los científicos italianos que realizaron la investigación ya tienen sus detractores, Richard Wurtman del Instituto de Tecnología de Massachusetts, advierte que posiblemente los científicos italianos en realidad no han encontrado melatonina, sino que se trata de otra sustancia muy similar.

De momento, el estudio se publica en el Journal of the Science of Food and Agriculture, ya que hasta el momento es la primera explicación que se da a la somnolencia que produce el vino tinto en algunas personas.

Imagen de cabecera: busy.org.



NdE

En los humanos, y la mayoría de los mamíferos, la glándula pineal produce melatonina con la cual el organismo regula los ciclos de sueño y de vigilia. La generación de melatonina se incrementa al anochecer, con la llegada de la oscuridad, y disminuye con las primeras luces de la mañana.

Los investigadores que publican los resultados sobre su investigación, que reporta haber encontrado melatonina en las uvas, son Marcello Iriti, PhD, junto con Mara Rossoni y Franco Faoro, del Istituto di Virologia Vegetale de Milan.

Los científicos hicieron pruebas con ocho tipos de uvas, Nebbiolo, Croatina, Sangiovese, Merlot, Marzemino, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, y Barbera, encontrando evidencia de la presencia de la hormona.

Todos los frutos provenían de la región noreste de Italia y se les aplicó dos tipos básicos de pruebas encontrando que las uvas Nebbiolo mostraban la mayor concentración de melatonina, seguidas por las uvas Croatina (Cabernet).