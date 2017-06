La industria de juegos para Smartphone y Tablet está en pleno crecimiento, de cada vez hay más empresas que se dedican a desarrollar este tipo de juegos para todos nuestros dispositivos, y es que el uso de estos ha aumentado tanto que prácticamente estamos todo el día enganchados a ellos, lo que hace que todo el sector digital haya tenido que adaptarse. Se crean juegos de todo tipo; de acción -pelea, arcade, plataformas-, de aventura, de estrategia, de simulación, de deportes, de carreras y muchísimos otros. En el último año, han ido saliendo también los de realidad aumentada basada en localización como el conocido "Pokemon Go". A mucha gente le encanta probar juegos nuevos, entender la historia del juego, comprender como se juega e ir probando las diferentes dificultades que presentan. Otros en cambio se decantan por los juegos clásicos. Una empresa que se dedica a desarrollar juegos clásicos para todos nuestros dispositivos es Playspace, una startup española que lleva desde 2011 en el mercado de juegos online gratuitos. Desarrolla en formato digital los juegos clásicos a los que siempre hemos jugado, como el Parchis, el Dominó, el Truco o el Chinchón. Una selección de juegos de mesa, juegos de estrategia, juegos de cartas y juegos de casino que todos conocemos y a los que todos hemos jugado en multitud de ocasiones. Los contrincantes son otros jugadores de la comunidad de Internet, e incluso podemos retar a nuestros amigos de Facebook y compartir nuestros logros en las redes sociales. Si te apetece jugar a estos juegos, no lo dudes y descárgatelos gratis a través de la tienda móvil de tu Smartphone, o entra con tu PC en la plataforma de Playspace, o en su página de Facebook. Pero no solo aumenta el número de empresas que desarrollan juegos gratuitos, sino que también ha habido un crecimiento drástico de plataformas que ofrecen juegos de casino de pago en los que podemos literalmente forrarnos. La mayoría de estas plataformas nos ofrecen juegos de Bingo, Tragaperras, Póker, Blackjack, etc. Y nos regalan un bono de bienvenida en dinero real sólo por realizar un primer ingreso en la plataforma al registrarnos. Es decir, que nos dan dinero gratis para jugar siempre que nosotros realicemos un pequeño ingreso antes. Hay multitud de estas plataformas, y desde este comparador de bingo online nos presentan los más populares, además de ofrecernos también una serie de bonos y promociones exclusivas para jugar en estas salas. No hay que olvidar que el juego solo es una manera de divertirnos y siempre tenemos que jugar con responsabilidad.





FUENTE

overthings.com





Comentarios

Realice su comentario aquí