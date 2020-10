Razas jugables que nos gustaría ver en World of Warcraft

Las nuevas expansiones a menudo vienen con nuevas "razas" para que los jugadores disfruten. Estas étnias son tan importantes para World of Warcraft (WoW) como las incursiones, la agricultura (farming) de WoW Gold, las mazmorras (dungeons) o el PvP (Player vs. Player). La expansión actual, Battle For Azeroth (Batalla de Azeroth), trajo 10 nuevas razas aliadas al juego.

Las razas aliadas son esencialmente un tipo de raza jugable que es una forma alternativa de las 10 razas principales que ya están en el juego. Los jugadores pueden desbloquear la versión aliada de la raza completando los requisitos del juego.

Las razas aliadas agregan un nuevo elemento divertido al juego y fortalecieron la identidad racial. Una gran cosa acerca de WoW es que tiene una tradición rica y expansiva, y eso significa que hay muchas direcciones a seguir para elegir nuevas razas.



Echemos un vistazo a nuestras mejores opciones.

Lightborn Undead

Calia Menethil es un personaje de la tradición que fue resucitado por la luz. También es un personaje undead (salido de la muerte) con fuertes lazos con Lordaeron. Ella es el único personaje undead al que se le infundió luz sagrada, pero esto podría cambiar en el futuro. ¿Podríamos ver muertos vivientes forjados con luz en una expansión futura? ¿Podríamos finalmente conseguir paladines no muertos? ¡Eso esperamos!

Raza Dragonkin

Los dragones han sido una gran parte de WoW desde su inicio y los jugadores han estado pidiendo una raza mitad humanoide mitad dragón durante casi el mismo tiempo. La tradición de WoW está impregnada de dragones y los dragones han jugado un papel importante en la mayoría de las expansiones de WoW. Esto los convierte en un gran candidato para una raza.

Raza Naga

A lo largo de los años, los jugadores han acudido a los foros para discutir la idea de una raza Naga jugable. Naga ha estado en WoW desde Vanilla. Tienen una fuerte identidad y un lugar en la tradición, y un estilo artístico genial. Diseñar equipos para una carrera de Naga puede ser un poco complicado, pero no es imposible para los magos creativos de Blizzard. Los Naga también son un gran contendiente para una carrera neutral. La única raza neutral en el juego hasta ahora es la Pandaren.

Murloc

Los múrlocs se ven geniales, amenazantes y únicos: atributos perfectos para una raza. Hemos visto a los NPC (non-player character) múrloc como sacerdotes, cazadores, guerreros, paladines, chamanes, magos, brujos y pícaros. Por lo tanto, son una raza muy versátil que pasará fácilmente a ser jugable. Pueden usar armadura como NPC, por lo que no sería exagerado diseñar armaduras para múrlocs, a pesar de su extraña forma. Pero, ¿a qué facción pertenecerían?

Lo más probable es que los múrlocs sean una raza jugable de hordas. Se ajustan al aspecto y al estilo de una raza de hordas más que de una raza de alianza y no se verían fuera de lugar en Orgrimmar.

Ogro