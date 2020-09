Minecraft y sus actualizaciones, claves del éxito

En la foto de cabecera, como puedes ver gracias a la herramienta Google Trends, Minecraft dispone en Perú de un gran número de búsquedas en los últimos cinco años y no es nada sencillo para un juego, con la de nuevos títulos que van saliendo al mercado. El caso es que cuando la gráfica empieza a bajar, lo que se deduce que decrece el interés por la Minecraft PE APK, es decir, que su aplicación empieza a recibir menor descargas, los desarrolladores del juego, lanzan nuevos extras y versiones que vuelven a atrapar a los fanáticos de un juego que parece y si nada cambia, nos seguirá acompañando por un buen período de tiempo. Basta con mirar la puntuación de más de 24 mil personas y observar que de un máximo de 5, la misma dispone de un 4,3. Una valoración muy buena teniendo en cuenta que muchas personas valoran con cero estrellas al no cogerle el juego por falta de espacio en su teléfono móvil o porque esté obsoleto y no sea válido, algo que viene siendo culpa del usuario y no del desarrollador, por lo que con estos puntos, es clara la calidad de un título que seguirá su rumbo en caso de que sus creadores siguen propiciando increíbles escenarios y personajes pixelados que han despertado a millones de internautas a probarlo y a la competencia de la empresa desarrolladora, a ver como su estilo es imitado en cientos de juegos, pero por suerte para ellos, sin el éxito que tiene Minecraft. Y aunque te hemos hablado de su aplicación para Perú, esta está disponible para todo el mundo y el juego de pc, el primero en salir al mercado, sigue siendo un habitual en las descargas de nuevos gamers. La aplicación vería la luz un par de años después para así adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los internautas, que han abandonado sus ordenadores, al ver como desde su celular, pueden hacer básicamente las mismas cosas. Lo mejor de todo es que este juego es totalmente gratis aunque dispone de diferentes compras en lo denominado in-app, es decir, que es freemium, nadie te obligará a comprar extras del juego, pero de hacerlo, podrás tener mayores cosas y disfrutarlo todavía más. De todos modos, es normal como otro tipo de juegos similares, que disponga de estas compras, ya que para su desarrollo se han invertido miles de horas en programadores y otros puestos para lanzar un producto final de gran calidad que nada tiene que envidiarle al de la computadora. Creemos qué Minecraft nos acompañará por bastantes años, y tú, ¿qué opinas?

