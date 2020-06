Descubre los dos juegos online más populares en México

El entretenimiento virtual está creciendo cada día más. Con la gran variedad de juegos en el mercado, su fácil accesibilidad y las mejoras constantes que le hacen a estas plataformas, es natural que en todo el mundo sean una de las primeras opciones para disfrutar del tiempo libre, y en México no es la excepción. Pero, ¿cuáles son los que más se juegan en el país? Aquí haremos un recorrido por los más populares.

Persona 5 Royal

Si bien es cierto que el mexicano es un gran gamer y que explora diferentes tipos de juegos en Internet, es evidente que uno de sus preferidos es Persona 5 Royal. Este juego no es solo uno de los más jugados en México, sino en todo el mundo, y también uno entre los mejores rankings a escala mundial, según Metacritic, uno de los sitios web más respetados que puntea los juegos populares del momento.

Ahora, ¿qué tiene este juego que es tan particular? En primer lugar, es que la última edición no sólo está en japonés e inglés, sino que cuenta con subtítulos en español, por lo que el alcance que ha logrado con el público hispano ha sido mucho mayor. En segundo lugar: su trama. Este es un juego de rol en que el personaje principal, que vive en Japón, es enviado a la cárcel por un delito que no cometió, y que mientras cumple su condena descubre que tiene el poder de hacer que los verdaderos criminales confiesen sus delitos. Más allá de un juego online es toda una historia la que hay detrás, y es por eso que la mayoría de las personas se quedan completamente enganchadas.

Juegos de azar

Ahora bien, una de las genialidades del Internet es la variedad de opciones que ofrece, y si de entretenimiento se trata, los juegos de azar están en la lista de los más buscados en México. Este tipo de juego online es uno de los más famosos pero, ¿cuál es la razón? La principal radica en disfrutar de la emoción de un casino tradicional pero desde el confort de la casa; no tiene precio. Además, se puede encontrar verdaderamente cualquier juego de azar, desde las coloridas tragamonedas con sus diseños de frutas, dados y cartas al póker o el bingo.







Fuente: Pixabay

Otro factor llamativo para los mexicanos es que las experiencias son bastante realistas, ya que en Internet se pueden encontrar juegos de salas en vivo, pero con competidores de todo el mundo, un crupier real que baraje las cartas, e incluso se pueden encontrar sitios web en los que se hagan quinielas reales como NetBet apuestas, al igual que en una casa de apuestas tradicional, por lo que tu experiencia virtual será mucho más emocionante sin dejar nada fuera. Entonces, vale la pena hacer una búsqueda por los mejores casinos en línea en México para poder empezar a disfrutar de los juegos de azar más entretenidos de la virtualidad, y poder competir no solo con tus amigos de siempre, sino con jugadores de cualquier rincón del planeta sin tener que salir de tu casa.

Ciertamente en este país nunca faltan las experiencias emocionantes, por lo que la interesante trama de fantasía de Persona 5 Royal y la gran diversidad de juegos de azar que existen en Internet, desde el póker hasta las tragamonedas, lo hacen merecedores de tener los primeros puestos de juegos virtuales en las pantallas y consolas de los mexicanos.