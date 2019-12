Todo lo que debes saber para ser un gamer

Conocidos como e-sports, cada vez son más los jóvenes que tienen como oficio jugar a videojuegos de forma profesional, en ligas mundiales donde necesitan de muchas horas de entrenamiento al igual que otro cualquier deportista...

Al igual que en el fútbol no todos llegan a estrellas y a jugar en grandes equipos, eso no impide que millones de personas de todo el mundo puedas disfrutar de la pelota con amigos o en equipos no profesionales y en los juegos, al gamer le sucede lo mismo y aunque pueda parecer que ganar dinero por jugar es un lujo, ya te anticipamos que su vida no es tan fácil como se suele creer.

El caso, es que necesitarás un equipamiento mínimo que te permita disfrutar de las necesidades de cada videojuego de forma que lo goces sin cortes y a toda velocidad si quieres ser todo un gamer. Es por ello que te dejamos con una pequeña lista de los productos más típicos que suelen tener en sus habitaciones.

Equipamiento de gamers

Videoconsola/PC: claro está, todo jugón necesita de una videoconsola o un buen ordenador gaming. Si bien en las consolas el rendimiento no lo escoges tú, sin ser por cual te decidas a comprar, no sucede lo mismo con el ordenador, ya que tendrás que disponer de un rendimiento mínimo que te permita disfrutar de los principales videojuegos para gamers.

Entre algunos de los aspectos que deberás tener en cuenta están el procesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM o el almacenamiento. Nuestro consejo es que te dejes asesorar por un profesional o una tienda especializada.

Mando a distancia: en consonancia con el primer punto, el mando será tu principal aliado y aunque existen diferentes modelos para consolas, casi todos los gamers juegan con los mandos originales, no así en PC, donde tendrás que decantarte por uno.

En este punto, es importante no escatimar en gastos ya que tu jugabilidad dependerá en gran parte de ello.

Altavoces / auriculares: para disfrutar a tope del juego y poder incluso hablar con otros jugadores, deberás disponer de altavoces en tu ordenador o si no quieres molestar a tu familia y vecinos, disponer de unos buenos auriculares que te permitan escuchar con toda claridad, así como poder hablar a través de micrófonos que la mayoría de modelos traen incorporados.

Muchos gamers prefieren realizar esta compra en tiendas presenciales y no por internet, ya que así pueden comprobar no solo la calidad, sino que también la comodidad, un punto muy a tener en cuenta.

Silla gamer: si bien tocábamos la comodidad en anteriores párrafos, en las sillas también es primordial si no queremos acabar con dolores de espalda, cervicales o cabeza.

Además de incorporar una palanca para subir o bajar, apoyabrazos y disponer de ruedas, características básicas que toda silla tiene, es vital que nos sintamos cómodos en ella y que disponga de un acolchamiento de calidad para que, con el paso de los días y la acumulación de horas, no se deforme o se rompa.

Licencias de videojuegos: atrás quedó el ir a la tienda y comprar el videojuego para poder disfrutar de él y es que la mayoría de los jugadores pueden adquirir el juego en plataformas online que permiten obtener un número de licencia, que basta con añadir una vez instalado el juego.