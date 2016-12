Deus Ex, eliminando de NYC las Torres Gemelas un año antes de 9/11, y otros videojuegos que predijeron el futuro

En 2000, salió a la venta Deus Ex, juego que mostraba Nueva York, aunque había algo que faltaba en el horizonte: las torres del World Trade Center, lo cual justificaron los desarrolladores explicando que habían sido destruidas tras un ataque terrorista.



En el cine, la televisión o la literatura ha habido decenas de casos de sucesos inventados, tramas y acontecimientos de ficción, que han acabado volviéndose realidad. ¿Pero ha ocurrido alguna vez esto con los videojuegos? La respuesta es sí. ¿En cuáles? Deus Ex, Fianl Fantasy, Fallout son algunos de los ejemplos.

Probablemente alguna vez hayas oído hablar de alguna película, serie de televisión, novela o cómic que de alguna forma han predicho el futuro. Ya sea la muerte de algún personaje público, un atentado, un acontecimiento histórico como el ascenso del primer presidente negro de Estados Unidos... Hay multitud de casos, y todo apunta a que en el futuro habrá muchísimos más. Ya sabéis lo que se dice, la realidad supera a la ficción.

¿Pero ha ocurrido esto alguna vez con un videojuego? Pues sí, efectivamente. Cada año salen más títulos al mercado con tramas interesantes e innovadoras, que inventan toda clase de sucesos en nuestro mundo, y antes o después en algo tenían que acertar los desarrolladores. ¿Pero en qué, exactamente?



Os hemos traído una pequeña selección con algunos juegos que en su día predijeron algún acontecimiento futuro, ya sea hecho histórico, tecnología o catástrofe. Sin más dilación, os invitamos a leer. Descubre los "Videojuegos que predijeron el futuro".

Final Fantasy VIII, Smash TV y el futuro de la televisión

Si hay algo que ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, eso es la televisión. ¿Quién podría haber imaginado los cambios tecnológicos de la pequeña pantalla? Pues Final Fantasy. Así es, en Final Fantasy VIII (lanzado en 1999), Squall vaticinó que las señales digitales HD sustituirían a las ondas de radio. A través de varios diálogos nos contaba que dichas ondas habían quedado en desuso 17 años atrás.

Ahora rememoremos. ¿Os acordáis del "apagón analógico" de hace unos años? Ahora la televisión funciona mediante señales digitales. Curioso, ¿verdad?

Pues Final Fantasy VIII no fue el único juego que predijo los cambios que experimentaría la televisión. Smash TV (1990) también lo hizo, aunque más a nivel de contenido. El juego salió a la venta mucho antes que programas como Gran Hermano existieran, o incluso fueran una idea dentro de las mentes de sus creadores, pero eso no impidió que en este arcade ambientado en 1999 se mostraran programas de televisión "futuristas" donde gladiadores luchaban en la arena, con miles de espectadores observando la matanza desde su casa. Vale, lo de los gladiadores no se ha cumplido, pero Smash TV vaticinó 100% la existencia de los Reallity Shows y la telerrealidad. Que alguien tenga cara de negarlo.

Fallout 3, muerte y desastre dos años antes de que ocurrieran

Si jugasteis a Fallout 3, probablemente recordéis sus estaciones de radio. Los jugadores teníamos que cumplir misiones para ampliar su señal, aumentar su influencia. Lo típico, vaya. Lo que no era tan común eran los distintos códigos morse que eran retransmitidos de vez en cuando, y que tras ser traducidos daban mensajes que hablaban de un "pasado" alternativo. "La Reina ha muerto hoy. El mundo llora, en un día como hoy todos somos británicos" o "No puedo creer que Britney haya ganado un Oscar" son algunos de estos mensajes.

Sin embargo, de los que vamos a hablaros de dos en particular, por predecir sucesos que realmente acabaron cumpliéndose. El primero es "9-4-5-4-2-0-2-0-1-0. Accidente en el golfo, varios muertos. Petróleo vertido". ¿Os suena de algo? Si no es así, nos toca hablaros del desastre del Deepwater Horizon, la plataforma petrolífera semisumergible situada en el golfo de México. El 22 de abril de 2010 esta plataforma se hundió, como consecuencias de la explosión producida 2 días antes y que provocó el vertido de petróleo más grande de la historia. ¿Ya veis la similitud?

Esa no es la única predicción que hizo el juego de Bethesda. "1-2-0-5-5-2-8-2-0-1-0. ¿De qué estás hablando? Te echaremos de menos" es el segundo mensaje con el que vieron el futuro. Este código hacía referencia a la muerte del actor Gary Coleman. De nuevo, lo dicho se hizo realidad dos años después. Casualidades de la vida, ¿verdad? Mucha, mucha casualidad, para ser exactos. Ahora habrá que ver si también han predicho el futuro en alguno de los acontecimientos de Fallout 4.





Tom Clancy's Ghost Recon y la guerra entre Rusia y Georgia

En 2001 salió a la venta Tom Clancy's Ghost Recon, una nueva entrega de la popular saga de acción, con multitud de novedades y una premisa muy interesante, una guerra ficticia entre Rusia y Georgia acontecida durante el año 2008. Aunque bueno, lo de ficticia sólo les duró siete años. Y es que, en 2008, el mismo año en que acontecía esa guerra falsa, las dos naciones involucradas, Rusia y Georgia, efectivamente chocaron militarmente.

En Ghost Recon, los rusos pretendían anexar Georgia, siendo duramente condenados por la EUA, Reino Unido y Alemania. En la vida real, Vladimir Putin ordenó la invasión de Georgia, consiguiendo que Osetia del Sur y Abjasia pasaran a formar parte de Rusia. Es impresionante cómo Ghost Recon se acercó tantísimo a predecir el futuro. Ahora en serio, que el vidente de Ubisoft salga a la luz, podríamos darle buen uso para ver cuáles son los números premiados de la Lotería de la semana que viene.

Metal Gear 2: Solid Snake y su combustible alternativo

Volvamos a 1990. Ese año, Hideo Kojima lanzó Metal Gear 2: Solid Snake. Qué tiempos, ¿verdad? ¿Os acordáis de qué trataba el juego? En él el mundo se enfrentaba a una crisis petrolera incomparable. Para remediarlo, el Dr. Kio Marva comenzaba a desarrollar un alga experimental, OILIX, que generaba hidrocarburos similares al petróleo y que podían sustituir al llamado "oro negro". Pura ciencia ficción. ¿Cómo iba a ocurrir algo así? Jajaja... ¿Ja?

22 años después, en 2012, la idea de las algas sustitutas del petróleo se hicieron realidad gracias a un equipo de científicos, que descubrieron que algunos tipos de microalgas, compuestos por organismos unicelulares, liberan energía en forma de aceite al absorber la luz del sol. ¿Adivináis para qué pueden usarse estos aceites? Efectivamente, para elaborar biocombustible que funciona perfectamente con los vehículos de gasolina. ¿Por qué no estamos todos usando esto, os preguntaréis? Pues porque es demasiado caro de producir. Pero oye, quién sabe si en el futuro podrá abaratarse.

Deus Ex, el 11S y el atentado de las Torres Gemelas

¿Quién podría imaginar que uno de los atentados más conocidos del mundo hubiera sido predicho años antes por un videojuego? Como imagináis, hablamos del 11S, el atentado del 11 de septiembre de 2001 que provocó la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Y de qué juego hablamos? Pues de Deus Ex.

Casi un año antes del 11S, el 22 de septiembre del 2000, salió a la venta Deus Ex, lo nuevo de Eidos Interactive. El juego mostraba Nueva York, aunque había algo que faltaba en el horizonte: las torres del World Trade Center. Cuando los jugadores y medios preguntaron por esta ausencia (que se debía a limitaciones técnicas en el desarrollo), el equipo lo justificó diciendo que habían sido destruidas tras un ataque terrorista. Tristemente, esta "excusa" se haría realidad un año después.

