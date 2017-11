Lista completa de ganadores de los Emmy 2017

La edición número 69 de la entrega de los Premios Emmy, galardones que reconocen al trabajo de artistas y produtores de televisión, estuvo marcada por comentarios en contra de varias medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Los grandes ganadores y protagonistas de la noche (aparte del propio primer mandatario por el número de menciones) fueron la serie "Big Little Lies", el programa "Satudary Night Live", y la película de televisión "The Handmaid's", así como los actores Donald Glover (Atlanta) y Julia Louis•Dreyfus, quienes alzaron sus galardones por la Mejor Interpretación Protagónica en series de comedia.

En esta ocasión, no se presentó ni un solo show musical, como se acostumbraba, lo que no faltó fueron las frecuentes críticas al jefe de estado estadounidense, con relativamente fuertes comentarios emitidos por los presentes, quienes lo tildaban como "egoísta, mentiroso, hipócrita y sexista".

El comediante Stephen Colbert fue el anfitrión de la gala, que en Estados Unidos fue transmitida en vivo por CBS.

A continuación la lista de ganadores:

• Serie de drama: "The Handmaid's Tale".

• Serie de comedia: "Veep".

• Actor, serie de drama: Sterling K. Brown, "This Is Us".

• Actor de reparto, serie de drama: John Lithgow, "The Crown".

• Actriz, serie de drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale".

• Actriz de reparto, serie de drama: Ann Dowd, "The Handmaid's Tale".

• Actor, serie de comedia: Donald Glover, "Atlanta".

• Actor de reparto, serie de comedia: Alec Baldwin, "Saturday Night Live".

• Actriz, serie de comedia: Julia Louis•Dreyfus, "Veep".

• Actriz de reparto, serie de comedia: Kate McKinnon, "Saturday Night Live".

• Serie limitada: "Big Little Lies".

• Actor, serie limitada o película hecha para TV: Riz Ahmed, "The Night Of".

• Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Alexander Skarsgard, "Big Little Lies".

• Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Nicole Kidman, "Big Little Lies".

• Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Laura Dern, "Big Little Lies".

• Película hecha para TV: "Black Mirror".

• Programa de variedades y comedia: "Saturday Night Live".