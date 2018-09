Con Egipt Station Paul McCartney logra su primer Nro.1 en más de 36 años

Paul McCartney logra su primer álbum Nro. 1 en la cartelera 200 en más de 36 años, con su nuevo larga duración grabado en estudio, Egipt Station.

El set, publicado el 7 de septiembre bajo el sello MPL/Capitol Records, logró colocar mucho más de lo esperado en la semana que termina el 13 de septiembre según Nielsen Music, posicionando el disco en el tope de la lista de los 200, una cartelera que clasifica los álbumes más populares de la semana en USA basados en la venta de discos digitales y en formato tradicional.

El nuevo gráfico del 22 de septiembre, donde Egipt Station (Estación Egipto) debuta en el número 1, será publicado en su totalidad en el web de Billboard el martes, 18 de septiembre.

Este es el octavo álbum de McCartney que alcanza el Nro.1. La última vez lo logró manteniéndose en el tope de popularidad durante tres semanas, del 29 de mayo al 12 de junio de 1982, con Tug of War. La lista de sus mayores éxitos incluye dos LP con Wings (Red Rose Speedway y Band on the Run).

Por supuesto, no podemos olvidar que McCartney fue un miembro de The Beatles, quienes aún son dueños del récord con el mayor número de números 1 en la lista Billboard 200, al sumar 19 álbum en el tope. El último fue su colección Greatest Hits Nr.1, que permaneció en el número 1 durante ocho semanas desde diciembre 2000 hasta febrero de 2001.

Aunque es el octavo álbum de McCartney que alcanza el Nro.1, es el primero que alcanza el tope de la cartelera en su debut.

El otro récord logrado con Egipt Station es convertirse en el artista con la brecha más larga entre números uno en cartelera. Egipt Station llega 36 años, 3 meses y 10 días después de Tug of War, que alcanzó el tope de la lista Billboard el 12 de junio, 1982. Hasta hoy este récord lo sostenía Johnny Cash, fallecido en septiembre de 2003, quien logró (póstumamente) colocar su LP American V: A Hundred Highways en el tope del Billboard 200 36 años, 10 meses y 9 días después del álbum Johnny Cash at San Quentin del 13/09/1969.

El nuevo álbum ya cuenta con su primer 'sencillo' éxito. Se trata del tema "Come On to Me", que se convirtió en la primera canción dentro del Top 10 para McCartney en más de 20 años.