Singularity: Techno elevado a la altura de la música culta

2018 no está siendo por el momento un año que haya dejado discos excesivamente relevantes en el panorama del pop y el rock internacional. Sin embargo en el terreno de la música electrónica músicos como Nils Frahm, Daniel Avery o ahora Jon Hopkins han firmado discos excelentes. Se trata de trabajos a medio camino de la música de baile y la contemporánea y muy ambiciosos, que aspiran no sólo a conmover sino también a trastocar algo dentro del oyente, a transformar su forma de relacionarse con la música y, por extensión, la vida.

Con el Song for Alpha de Daniel Avery lo nuevo de su compatriota Jon Hopkins comparte la idea de llevar la electrónica al terreno de la psicodelia. Según ha expresado el propio Hopkins en las entrevistas promocionales, las nueve composiciones que contiene Singularity están en líneas generales "diseñadas para recrear la construcción, el pico máximo y la liberación de la experiencia psicodélica".

Frente al concepto que unificaba su disco de 2013 Immunity -la representación musical de una noche de fiesta y el amanecer posterior- en Singularity cada una de las piezas funciona de forma independiente moviéndose en un espectro que va del techno más explícito a la música clásica y el ambient tal y como lo definió su maestro, amigo y colaborador Brian Eno.

El ejemplo más claro en ese sentido sería la pianística Echo Dissolve. Por otra parte, los casi once minutos de Everything Connected han sido definidos por su propio autor como "massive techno bastard" y conectan con los pasajes más espectaculares de su anterior disco. El contraste es brutal al enfrentarlo con un tema como Feel First Life, en el que la participación de un coro sitúa la composición muy cerca de la música sacra.



La grabación "Singularity" (Domino / Music As Usual) es el quinto álbum del productor y músico inglés Jon Hopkins. Fue publicado el 4 de mayo de 2018 con el grupo fonográfico Domino Records. La promoción arrancó dos días después con la distribución en los medios del primer sencillo tomado del disco, "Emerald Rush".