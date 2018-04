41 años de rumores de Fleetwood Mac

Rumours

En estos días se ha hablado mucho del disco "Rumours", porque hace 41 años, esta semana, esta grabación de Fleetwood Mac llegó al primer lugar en Billboard.

"Rumours" produjo éxitos como "Dreams", "You Make Loving Fun", "Don't Stop" y "Go Your Own Way".

En 1978 "Rumours" ganó el Grammy como Álbum del año y es uno de los trabajos fononográficos más importantes de la década de los 70, por, según expertos, es su utilización de elementos acústicos y eléctricos junto a las voces de Stevie Nicks, Christine McVie y Lindsey Buckingham.

Mick Fleetwood y John McVie completan Fleetwood Mac.

NdE

Rumours es el decimoprimer album de estudio del grupo británico-americano Fleetwood Mac. Fue grabado en California en 1976 bajo la producción de la banda junto con Ken Caillat y Ruchard Dashut, y lanzado por Warner Bros. Records el 4 de febrero de 1977 .

La grabación alcanzó los puestos tope de álbumes tanto en América del Norte como en Europa (Reino Unido). Las canciones "Go Your Own Way", "Dreams", "Don't Stop", y "You Make Loving Fun" fueron promocionadas como sencillos, logrando que este LP se convirtiera en el disco más exitoso de Fleetwood Mac.

Además de ganar el premio Grammy como Álbum del año en 1978, el disco vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los más vendidos LP de la historia. Por sus ventas Rumours recibió certificaciones diamante en varios paises, entre ellos EE.UU., Canadá y Australia.

EL disco logró aclamación amplia de la crítica especializada, la cual centró las bondades de la producción en la calidad de la misma y las harmonías vocales.