Chuck Berry, quien lo empezó todo

Chuck Berry, gran leyenda de los orígenes del rock and roll, falleció ayer en su St. Louis natal...

Si a Elvis Presley se le conoce como "El Rey del Rock", a Chuck Berry debería conocérsele como "El Creador del Rock". Sin su clara influencia el Rock 'n' Roll no sería lo que es. Él le dio otra velocidad, convirtió el Rythm and blues de aquella época en el auténtico Rock 'n' Roll. Sin Chuck Berry no existiría gente como Keith Richards, Eric Clapton, Jimmy Page... gigantes de la guitarra y del rock que aprendieron a tocar versioneando a Berry. John Lennon llegó a decir una vez que "si alguna vez el Rock 'n' Roll tuviera que cambiar de nombre debería rebautizarse como Chuck Berry".

Recuerdo en mi infancia haber escuchado hasta la saciedad una canción de Berry llamada Johnny B. Goode porque en una película llamada Regreso al futuro, el personaje interpretado por Michael J Fox, Marty McFly, la tocaba en una fiesta de instituto, con lo que se puede decir que gracias a Robert Zemeckis, director de la película, yo descubrí a Chuck Berry, aunque está claro que lo habría descubierto de todas formas, pero en cierto modo eso me dio una pequeña ventaja por así decirlo.

Chuck Berry, nacido Charles Edward Anderson Berry, fue el más influyente compositor de aquella Era Dorada del Rock 'n' Roll. Nació el 18 de octubre de 1926 en Sait Louis (Missouri), creció en un gueto, prácticamente en la pobreza y aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta en su adolescencia, aunque empezó a destacar más tarde de lo normal en estrellas de ese calibre. Estudió cosmética y montó su propia peluquería.

A principios de los 50 estaba casado y tenía dos hijos, pero no había descuidado su pasión por la música. Empezó tocando Blues en algunos locales hasta que en 1953 entró a formar parte de una banda llamada Sir John's trio con la que empezó a tocar en pequeños clubes de Saint Louis donde Chuck fue haciéndose un nombre noche tras noche tomando el liderazgo de la banda, hasta el punto de cambiar el nombre por el de Chuck Berry combo.

Su gran momento llegó cuando a comienzos de 1955 decidió marcharse a Chicago a grabar en Chess Records aconsejado por el gran Muddy Waters, quien quedó impresionado por su talento. Su primer single fue Maybellene que se editó en mayo de 1955. Se podría decir que fue el primer himno del Rock 'n' Roll. El primero de muchos, ya que tras Maybellene llegaron éxitos como Roll Over Beethoven", Carol o Come on, canción que escogieron los Rolling Stones para grabar como su primer single.

Precisamente Roll Over Beethoven fue su primera canción en entrar en la lista de éxitos alcanzando el puesto número 29 en 1956. En aquella época era normal que todos los artistas pertenecientes a una discográfica fueran juntos de gira por pueblos y ciudades estadounidenses. En 1957 Chuck Berry iba de gira con artistas como Everly Brothers o Buddy Holly, artistas que en poco tiempo darían mucho que hablar. A nivel creativo estos años (1957-1960) fueron los años dorados de Berry, componiendo canciones como Rock and Roll music, School music, Johnny Be Goode o Little Queenie.

En 1959, Chuck fue acusado de tráfico de menores por haber contratado a una apache menor de edad para que trabajase en el club Brandstand, local que le pertenecía. Acusaron a la chica de prostitución y Chuck fue condenado a pagar 5000 dólares y a pasar 5 años en Chuck Berry. Salió en 1963, tras una reducción de pena por buena conducta y se pasó unos años alejado del mundo del espectáculo que tantas alegrías le había dado, pero que de manera indirecta le habían llevado a la cárcel.



Chuck Berry - Johnny B Goode

A comienzos de los años 70 se unió a una gira de "viejas glorias del rock, una de estas giras para nostálgicos de música de épocas pasadas" y en uno de los conciertos su discográfica graba y comercializa sin su consentimiento una canción llamada My ding-a-ling, una canción que escondía en su letra una especie de oda a la masturbación, que curiosamente en 1972 llegó al número 1 y se convirtió en el mayor éxito de su carrera.

El 23 de enero de 1986 entró a formar parte del "Rock&Roll Hall of Fame".

(*) Encuentre más del mismo autor en californiasound.wordpress.com.





Esta obra de The California Sound's Blog by Alberto está amparada con Lic. Creative Commons reconocimiento 2.5.

Imagen de cabecera: Bradford Timeline (flickr)