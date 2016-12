Juan Gabriel canta "Have You Ever Seen The Rain" de Creedence Clearwater Revival (video)

Como necesario divertimento, en ocasiones este portal ocupa espacio en entretenimiento ¿Pero Juan Gabriel? Alguno replicará ¿Porqué nó!? Está bien, no tenemos respuesta, pero si para incluir este lanzamiento del talentoso compositor y cantante mexicano...





Es que ha grabado una versión en español de "Have You Ever Seen The Rain", y, la verdad, es que no solo se deja escuchar, sino que suena bien...





"Have You Ever Seen The Rain" es una de las populares canciones del extraordinario grupo californiano Creedence Clearwater Revival (CCR), muy activos a finales de los sesenta y toda la década de los setenta, y miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1993.





Originalmente, la canción de CCR apareció en el álbum "Pendulum", en 1970. La versión de Juan Gabriel se llama "Gracias al Sol", y ya fue publicada en YouTube.





La versión incluye guitarras de mariachi y para el video Juan Gabriel escogió usar anteojos de sol y pantalón multicolor, que le dan un aire rock de los años setenta, y a la vez un toque algo mexicano.









"Ahora no, no ha llovido el día de hoy, y ahora no, no hace frío ni calor, hace buen tiempo gracias al sol", canta Juan Gabriel









"Gracias al sol", vendrá en el disco "Quiero Creedence", donde rendirán homenaje a la banda liderada por John Fogerty artistas como Andrés Calamaro, Bunbury, Enjambre, El Tri, La Marisoul, Los Lobos, Los Enanitos Verdes, Los Lonely Boys, Juanes y Ozomatli. El lanzamiento del álbum está previsto para finales de julio y el tema con Juan Gabriel es el primero en ser promocionado.





Lista completa de las canciones en "Quiero Creedence"

1. Bunbury - Corre Por La Jungla (Run Through the Jungle)

2. Los Lobos - Bootleg

3. Juan Gabriel - Have You Ever Seen The Rain? (Gracias al Sol)

4. Los Lonely Boys - Born on the Bayou

5. A Band Of Bitches - Feelin' Blue

6. Ozomatli - Bad Moon Rising

7. Enjambre - Who'll Stop the Rain

8. Andrés Calamaro - Long As I Can See the Light

9. Bang Data - Fortunate Son (Fortunate Hijo)

10. El Tri - Proud Mary

11. Salvador Santana and featuring Juanes & Asdru Sierra - Molina

12. Billy Gibbons and La Marisoul - Green River

13. Diamante Eléctrico - Up Around the Bend

14. Los Enanitos Verdes - Travelin' Band





Como recuerdo agregamos un video con el líder de CCR, John Fogerty, cantando Have You Ever Seen The Rain?