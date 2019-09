MusicBricks: conectando creadores digitales a las IoT musicales

Un nuevo proyecto Horizon 2020 Innovation Action fomenta la adopción de la investigación de tecnología musical y actúa como un acelerador para llevar ideas creativas de tecnología musical al mercado, al tiempo que proporciona una malla de "ladrillos" tecnológicos para crear un "Internet de las cosas musicales".

La música es posiblemente la más dominante de las artes escénicas. Tiene el poder de iluminarnos, animarnos, abatirnos y, lo más importante, unirnos. Se han invertido recursos sustanciales y energía personal en la investigación de tecnología musical en las últimas décadas. A pesar del éxito global de las empresas europeas de tecnología musical como Spotify, Deezer, Soundcloud y last.fm, la cadena de valor desde la investigación académica hasta las PYME y las grandes corporaciones de la industria musical sigue fragmentada, lo que impide la aplicación exitosa de los resultados de la investigación innovadora. Sin embargo, las PYME creativas han sido identificadas como los principales catalizadores para la innovación, y pueden beneficiarse enormemente de la investigación innovadora de la tecnología musical.

La acción de innovación Horizon 2020 'MusicBricks' se inició con el objetivo de capitalizar el liderazgo europeo actual en compañías exitosas de tecnología musical y asegurar una ruta directa desde la investigación académica de las TIC hasta la aplicación y explotación por parte de las PYME y los principales actores de la industria en todo el mundo. La misión del proyecto es fomentar un intercambio entre los expertos en TIC de la música de organizaciones académicas y nacionales de investigación, y los creadores digitales y creadores de contenido de las PYME de las industrias creativas.



A pesar del notable progreso en la investigación de información musical, las tecnologías proporcionadas por varios proyectos a menudo son difíciles de aplicar debido a la falta de comunicación. Los resultados de la investigación suelen estar dispersos entre las páginas web de las instituciones y la documentación a menudo se descuida. Las interfaces menos amigables para el usuario y las curvas empinadas de aprendizaje dificultan la aceptación por parte de la industria (aún más para las PYME y, en particular, las empresas de una sola persona, como el típico fabricante de música o desarrollador de aplicaciones).

Además, las tecnologías correspondientes carecen con frecuencia de la ingeniería adecuada para facilitar la interoperabilidad con otros componentes tecnológicos. Por lo tanto, los flujos de trabajo complicados y la poca conectividad dificultan la creación de sistemas más grandes que funcionan como una malla de ladrillos tecnológicos que conectan hardware físico y tangible y software de tecnología de música disponible. Sin embargo, esta interoperabilidad entre dispositivos tangibles y portátiles y los componentes de software bien investigados para el análisis y procesamiento de música es muy necesaria para hacer realidad el "Internet de las cosas musicales" [1].

El proyecto MusicBricks

MusicBricks responde a estos problemas, actuando como un conector entre la investigación y la industria, identificando, ajustando y haciendo que las herramientas existentes estén disponibles en formatos fácilmente utilizables. Estas herramientas, o "ladrillos", requerirán poco aprendizaje, se ofrecerán para mash-ups y serán fácilmente adoptados y desplegables por los creadores digitales creativos de PYME y creadores de contenido. El proyecto fomentará la interoperabilidad al proporcionar conectores e interfaces de última generación a estos componentes tecnológicos. La gran cantidad de componentes resultantes (puntos finales de software, API web, dispositivos físicos, tangibles y portátiles) se conectan y viven en Internet, realizando un 'Internet de las cosas musicales', donde hay muchos tipos diferentes de análisis, procesamiento, detección, actuación o síntesis que se lleva a cabo en diferentes máquinas.

El consorcio está formado por el laboratorio de investigación de diseño e innovación Stromatolite, el Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique (IRCAM), el Grupo de Tecnología Musical de la Universitat Pompeu Fabra, el Instituto Fraunhofer IDMT, la Universidad Tecnológica de Viena, y está dirigido por Sigma Orionis.

En el primer paso, el proyecto proporcionará los 'ladrillos' para los creadores creativos: herramientas de software y API, como análisis de características del ritmo y similitud musical de la Universidad Tecnológica de Viena, detección de teclas y tempo y transcripción de melodía y bajo de Fraunhofer, extracción de curva de melodía y acceso API a la colección de muestras freesound.org de la Universitat Pompeu Fabra.

Además de estas API, las interfaces gráficas (GUI) como PlaySOM y Sonarflow ofrecen agrupación y agrupación semiautomática de música, mientras que otras interfaces visuales se utilizarán fácilmente junto con las herramientas y API. La tercera categoría de ladrillos es una nueva generación de interfaz de usuario tangible (TUI), como una micro plataforma inalámbrica para detección de movimiento proporcionada por IRCAM [2] Esto se complementa con plataformas informáticas portátiles como Arduino, Raspberry Pi y Axoloti, Un microcontrolador diseñado específicamente para crear instrumentos de audio digital de forma libre de un nuevo tipo.

Internet de las cosas musicales

Todos estos "ladrillos" tecnológicos forman la base de un espacio de creación conjunta donde las personas (músicos, piratas informáticos, creadores digitales, PYME creativas) crean aplicaciones completamente nuevas. Al interconectar nodos individuales (los puntos finales API proporcionados, dispositivos habilitados para la red, sensores, microcomputadoras, etc.), estos ladrillos se comunican entre sí y comienzan a crear algo más grande: una malla de 'componentes musicales' conectados que finalmente se manifiesta como un 'Internet de la música Cosas'.

Eventos como Hack days y Music Tech Fests impulsan la creación de nuevos mash-ups, hacks, herramientas de audio, instrumentos musicales combinados con formas de aplicación inimaginables que han sido demostradas de manera impresionante en el pasado por innovaciones como Siftables [3], dispositivos compactos con detección, pantalla gráfica y comunicación inalámbrica que pueden manipularse físicamente, reconocer gestos y detectar otros dispositivos cercanos mientras pueden crear audio de forma interactiva; o actuaciones como el Cuarteto Brainwave en el que la música se realiza en vivo a través de las ondas cerebrales colectivas de un conjunto con gorras cerebrales. Otro gran ejemplo es el "Sintetizador humano de música Axoloti usable", un sintetizador multiusuario donde un usuario modula el sonido de otro a través del tacto, creado con electrónica portátil, superficies conductoras en camisetas y tableros Axoloti. Fue galardonado con el "Internet of Music Things Hack Award" en el Paris Music Tech Fest.

Eventos

MusicBricks organiza y coopera con una serie de eventos, específicamente el Music Tech Fest dirigido a la comunidad de desarrolladores creativos para probar y utilizar activamente estas herramientas, junto con otras, para generar nuevas ideas y crear nuevas aplicaciones. El Music Tech Fest ha visto exitosos eventos pasados ​​en todo el mundo y es un evento gratuito de fin de semana que proporciona un espacio experimental e improvisador donde las ideas se muestran, realizan, demuestran y discuten, al tiempo que ofrece asistencia inmediata con las herramientas previsto. Tiene un enfoque particular en la interdisciplinariedad: los músicos se encuentran con los hackers, los investigadores se encuentran con la industria, los artistas y los tecnólogos se unen. A través de esta interdisciplinariedad, permite una nueva dimensión de la creatividad, que conduce a ideas y aplicaciones completamente nuevas. En eventos pasados, las ideas creativas de piratas informáticos han dado lugar a productos físicos y actuaciones con nuevas innovaciones musicales, como un "Sombrero de música" que convierte las ondas cerebrales y los movimientos de la cabeza en música y diversos efectos.



Las ideas más prometedoras y los demostradores generados en estos eventos, ya sea una pieza de software, un dispositivo, un nuevo instrumento musical, una actuación o instalación, serán respaldados por el Programa de incubación MusicBricks, que proporciona fondos para residencias que permiten a los creadores creativos desarrollar sus demostradores para prototipos robustos y listos para el mercado y ayudarlos a través de la colaboración virtual y cara a cara. Los comentarios recopilados durante la generación e incubación de ideas ayudarán a consolidar y refinar las herramientas e interfaces disponibles. Al exponer los prototipos resultantes directamente a los grandes actores e inversores de la industria, el proyecto tiene como objetivo llegar al mercado global y obtener comentarios del mercado tanto para el despliegue de aplicaciones sostenibles como para garantizar un impacto a largo plazo en las futuras direcciones de investigación.



MusicBricks organiza una serie de eventos y dará asistencia a ideas adicionales a través de la fase de incubación a lo largo de este período. Con el fin de garantizar la sostenibilidad, el consorcio planea establecer un Music Tech Fund en conjunto con la compañía de inversión Par Equity para seguir apoyando e incubar los mejores prototipos y ayudar a llevarlos al mercado.

Enlaces:

Music Bricks Website: http://musictechfest.org/MusicBricks

Music Tech Fest: http://musictechfest.org

Results of previous Music Tech Fests: http://musictechfest.tumblr.com

Videos from Music Tech Fests: https://www.youtube.com/user/MusicTechFest

Reference:

[1] Music's Internet of Things: Heartbeats, Accelerometers... Brainwaves?

http://evolver.fm/2013/03/15/musics-internet-of-things-heartbeats-accelerometers-brainwaves/

[2] Jules Françoise, Norbert Schnell, Riccardo Borghesi, and Frédéric Bevilacqua.Probabilistic Models for Designing Motion and Sound Relationships. In Proceedings of the 2014 International Conference on New Interfaces for Musical Expression, NIME'14, London, UK, 2014.

[3] D. Merrill, J. Kalanithi and P. Maes. Siftables: Towards Sensor Network User Interfaces. In the Proceedings of the First International Conference on Tangible and Embedded Interaction (TEI'07). February 15-17 in Baton Rouge, Louisiana, USA.

Contactos:

Thomas Lidy, Alexander Schindler

Vienna University of Technology

lidy@ifs.tuwien.ac.at , schindler@ifs.tuwien.ac.at

Michela Magas

Stromatolite

michela@stromatolite.com

Artículo amparado con Lic. CC 4.0.