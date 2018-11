Tata Martino se informa para entrenar a México

El Tata Martino dejará al Atlanta United al final de la temporada de la MLS luego de la expansión de la franquicia fue un éxito sin precedentes, tanto en el campo como en las gradas. Según fuentes el Tata está listo para asumir el cargo de entrenador nacional de México. Tata Martino tiene al Atlanta United en la pelea por terminar con el mejor récord de la Major League Soccer esta temporada. En un anuncio discrepante, Martino, de 55 años, rechazó una oferta para renovar su contrato por dos años más, justo después de que el equipo ganara un lugar en la Liga de Campeones de CONCACAF para la próxima edición y al momento de prepararse para su primer gran trofeo de la temporada regular.

Atlanta ha empatado el récord de la MLS con 69 puntos (21-6-6) y puede asegurar el Escudo de los Partidarios por Mejor marca en la temporada regular con una victoria del domingo en Toronto. Eso también aseguraría la ventaja de local en todos los playoffs y la oportunidad de albergar el juego por el título de la Copa MLS en diciembre. "Esta no fue una decisión fácil de tomar", dijo Martino en un comunicado emitido por el equipo. "He disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso. El ex entrenador del FC Barcelona y entrenador nacional de Argentina dijo que no comentaría sobre sus planes futuros hasta después de la temporada. El Tri llegó a la ronda de 16avos en la Copa Mundial de este año en Rusia.

El entrenador argentino, por lo tanto, se menciona como un posible candidato para suplir la vacante en el Tri, una noticia que está dando mucho de qué hablar en las páginas web de los aficionados a las apuestas de futbol.

Mientras el Tata Martino se ha consolidado como entrenador de fútbol, en el campo de juego el venezolano Josef Martínez alcanzó el récord de esta temporada con 30 goles, al tiempo que Miguel Almirón (Paraguay) y Tito Villalba (Argentina) emergieron como dos de los mejores jugadores de la liga. Darren Eales dijo: "Desde el principio, su visión del Atlanta United se alineó con la nuestra, y su nivel de experiencia, talento y liderazgo han sido extremadamente valiosos durante este momento crítico", dijo el presidente del equipo, Darren Eales. "Quiere que lo extrañen, pero entendemos y apreciamos sus razones para pasar el tiempo con la familia y enfrentar nuevos desafíos".

Bajo el liderazgo de Martino, United llegó a los playoffs en su temporada inaugural y continúa con una de las mejores temporadas en la historia de la MLS. El pasado fin de semana, Atlanta se aseguró un lugar en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2019 con una victoria de 2-1 sobre Chicago, asegurando el mejor registro acumulado de todos los equipos de la MLS en las últimas dos temporadas. Pero un nuevo entrenador tomará el equipo cuando salga al campo en febrero en busca del título continental. "Estamos muy agradecidos con Tata por su compromiso con Atlanta United y por todo lo que ha hecho para ayudar a construir nuestro club durante nuestros primeros dos años en la liga", dijo Eales. "Fiel a su reputación, ha sido un líder increíble y ha hecho grandes progresos para avanzar". Hay algunos bookmakers que aceptan apuestas sobre esta noticia y otras de la misma índole, algunos también aceptan activos virtuales.

Foto de cabecera: Entrevista con Tata Martino en YouTube (Atlanta United FC channel)





