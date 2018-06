Recordando a Tom Wolfe, autor de 'La hoguera de las vanidades' y uno de los padres del llamado Nuevo periodismo

• Había vivido en Nueva York desde que en 1962 se unió al 'New York Herald Tribune'.

• Tom Wolfe: "El mundo se divide entre los que dominan en el patio de la escuela y los que no".

De curiosidad incansable y con una gran afición por tocar temas que podían causar ampollas. El humor característico de Wolfe y su lenguaje crearon nuevas expresiones en el léxico.

• Además de ser conocido por sus exitosos best-seller fue uno de los padres del llamado Nuevo periodismo, una corriente que rompió con la manera tradicional de hacer reportajes.



El escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, autor de La hoguera de las vanidades, falleció este lunes en Manhattan a los 88 años, según ha informado The New York Times.

Su muerte fue confirmada por su agente, Lynn Nesbit, quien dijo que el célebrado autor había sido hospitalizado con una infección.

Wolfe Había vivido en Nueva York desde que se unió al New York Herald Tribune como reportero en 1962. Era casi tan conocido por su atuendo como su sátira, siempre ataviado con algún impecable traje de tres piezas. Una vez que se le pidió que describiera su vestimenta, a lo que él respondió con un término improvisado: "Neo pretencioso".

Con su uso de técnicas novelescas en sus textos de no ficción, Wolfe ayudó a crear el híbrido enormemente influyente conocido como Nuevo Periodismo, muy aclamado. Sin embargo, este género ya no es en la era de internet lo que fue en otros tiempos. De hecho, en una visita a Barcelona realizada en 2013, para presentar la novela Bloody Miami, lamentó que el nuevo periodismo aún no se haya dejado ver en los medios digitales. Lo atribuyó a la convivencia con "blogs que publican rumores sin especialización ni confirmación alguna".

Wolfe era especialmente conocido por ser el autor del bestseller La hoguera de las vanidades (1987), una novela sobre la hipocresía y el juego de apariencias en de las convenciones sociales en la sociedad neoyorquina de los años 80.