Bob Dylan Premio Nobel de Literatura 2016

El cantante y compositor estadounidense Bob Dylan ganó, el jueves, el premio Nobel de Literatura 2016, por escribir las "nuevas expresiones poéticas de la canción americana".

La mayoría de los mejores trabajos de Bob Dylan datan de la década de 1960, cuando se convirtió en un historiador informal de los problemas de EE.UU.

El legendario rockero estadounidense, de 75 años, cuyo nombre verdadero es Robert Allen Zimmerman, nació en 1941 y comenzó su carrera musical en 1959, tocando en cafeterías en Minnesota.

La mayoría de sus mejores trabajos datan de la década de 1960, cuando se convirtió en un historiador informal de los problemas en Estados Unidos.

Canciones como "Blowin' in the Wind" y "The Times They are A-Changin'" se convirtieron en himnos de los movimientos anti bélicos y de los derechos civiles.

El nombre de Dylan sonaba entre los candidatos al premio desde hace años, pero pocos expertos esperaban que la academia concediese el reconocimiento a un género como la música pop.