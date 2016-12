Estudios indican que una canción de Queen es perfecta para sentirse bien

Según la ciencia esta canción de rock sirve como terapia para sentirte bien.





Según un análisis realizado por el Dr. Jacob Jolij de la Universidad de Groningen, una de las mejores canciones para subir el ánimo es "Don't Stop Me Now", de Queen, una suerte de himno del rock de finales de lo setenta que curiosamente en su época no fue tan popular. Su popularidad, sin embargo, estaba asegurada en la fórmula de su composición.





El investigador Jolij determinó que esta canción era la más citada examinando data de 2000 personas en el Reino Unido. La canción de Queen fue seguida por "Good Vibrations" de los Beach Boys y "Uptown Girl" de Elton John.





Así que... si es que existe "inteligencia colectiva", puedes servirte de la energía de Freddy Mercury para sentirte mejor, o por lo menos escalar en el rango anímico.





Según el psicólogo cognitvo sueco, la clave para que se experimente esta sensación eufórica tiene que ver con que las canciones están compuestas en acordes mayores con un tempo más rápido, hasta 10 BPM más que una canción pop promedio.





Otro factor a considerarse puede tener que ver con que las mismas letras de estas canciones se refieren a cosas positivas, literalmente a pasarla bien o utilizan frases que hablan de un elemento ascendente. Podemos especular que se trata de una experiencia integral entre el contenido verbal y la forma musical la que ayuda a elevar el ánimo, según reseñó el portal Harmonia.