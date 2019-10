Javier Moreno el director de Cándido y los Incendiarios, descubre su verdad escénica

Por: Julio César Alcubilla Bonnet

Esta obra se puede considerar según su autor, como acunada en la estética de Bertolt Brecht ¿Qué consideraste para este montaje?

"Bueno durante toda la obra se respira el elemento Brechtiano, porque sobretodo Brecht fue un innovador de la forma teatral, la cual nos permite salirnos de la ilusión, romper con cada empatía de lospersonajes y todo lo que llamamos distanciamiento, la técnica, las canciones,la estructura".

"Sin embargo como leí y además estoy convencido de ello, Max Frisch,dramaturgo de esta pieza, está usando la técnica para construir la historia,usando esos elementos del distanciamiento brechtiano, pero solamente la forma.

"Porque no es un teatro militante de un abordaje netamente político, ni pretende hace la revolución".

"Sino que su preocupación es otra, si nos basamos sobre los temas de obligación,necesidad de ética, de integridad personal y de identidad de los seres humanos,Lo cual creo que escapa un poco de lo planteado por Bertolt Brecht."

"No es la primera vez que monto una obra de Brecht, yo hice "El alma nueva deTshuan" y también "El Círculo Caucaciano". Por otro lado he estado en contacto conotro drama de Watermark de la misma época extos de Max Frisch, del mismo país y con los mismos aciertos técnicos. Y demuestra el trabajo de esa generaciónque viene después de los años 50, los considero unos cínicos".

"Los mismos presentan amargura y una visión crítica de lo que ha pasado y está por pasar. Lo cual les lleva a tener un abordaje menos militante a nivel político.Echando de menos toda esa formalidad, que en su expresión más versátil, nos lleva al teatro del absurdo".

"Tomanelementos de cualquier cosa, para hacer que la pieza se mueva formalmente".

¿La degradación de la sociedad, más allá del texto, por cuáles premisas interpretativas,se destaca tu trabajo de dirección?

"Huboun Señor que se llamaba Max Reing Hakt, alemán, que al mudarse a estados unidosincurciona en la farándula. Cuando estuve en Europa, el era un revolucionariode la técnica teatral Reing Hakt, tomando en cuenta todas esas consideracionesacerca de la desilusión de una civilización, de una cultura. En la que laintromisión de la barbarie, en forma de violencia y descriminación, A la maneradel poder ciego y fuerza bruta, encausaba el arte hacia estos derroteros. Reing Hakt , consideró que los actores o lo que queda como retrato de la humanidad,es la imagen de un payaso triste, de un payaso deprimido".

"Alguien que lo sigue muy de cerca es Bertolt Brecht, el cual en "esperando a Godot"expone a un payaso triste, en un espacio que no existe, en tiempos donde yapasó la guerra".

"Esto fue lo que me planteé para hacer este montaje. Quiero que los personajes sean característicos, hasta el punto de ser casi unos payasos, dentro del buen gusto y una cierta estética. Uno aspira que el teatro profesional tenga, lo cual es parte de una carrera. Considero que los personajes, como por ejemplo Acerrín en este montaje y Zippo, los dos incendiarios, nos recuerden un poco el clown".

"Obviamente,ellos no son tan tristes, porque se han contagiado de nuestra idiosincrasia latina. Pero incluso en esta propuesta a nivel de vestuario, hay algo depayasos en ellos".

"Por igual me sucede con el personaje de Cándido. El cual como tal, podría ser muy sobrio, pero su sensibilidad se hace visible. Termina siendo como un cómico,que se toma la cosa en serio".

¿Podría esa visión, llevarnos a los coros del teatro griego?

"Noes la voz del pueblo precisamente, existe una conciencia de la criminalización,que es otra cosa. Es como decir, que nosotros somos los que empezamos estejuego. Como consecuencia de ello, somos los encargados de despertar laconciencia posible, la conciencia sana, de que todo va mal y tenemos que apagareste fuego".

"Y lo que dice el autor, es que ese coro, al que haces referencia, es de los bomberos. La obra tiene la estructura, en la cual existen cuatro intervenciones del coro, porque se hacía más larga la pieza".

"Los caminos que elige interpretar el autor Frisch, como parte del coro, los cuáles el los adapta a los personajes. Al leer la obra uno se encuentra, con unos delos aspectos más trascendentes y sorprendente en una tragedia, es la conciencia de que sabemos que esto va a explotar , que esto se va a quemar , todo esto nos conduce a un destino final".

"La buena voluntad de Cándido, la decencia de Cándido, está presente todo el tiempo en la obra. Como aferrándose, a que no pase. Pero todos sabemos, que al final,va a pasar y nos aproximamos a la catástrofe".

"Considerando por otro lado por otro lado, que esta es una obra de teatro y que la responsabilidad de la misma, recae fundamentalmente, en los actores".

¿Cómo y por qué, fue seleccionado este casting?

"Bueno si reconoces al elenco, este más o menos es el mismo que trabajó conmigo, en mi montaje anterior "La gata sobre el tejado caliente de zinc". Considero que un texto tan enrarecido, no por difícil ni por florido. No hago un casting paramontar una obra, sino que estoy buscando obras para este casting".

"Respetandosiempre que a mi me gusta el teatro de texto, que esto del diálogo indirecto,parte de un proyecto, probablemente gestado, tras la lectura de un libro sobre el teatro de lo absurdo. En el que se destacan varios capítulos, acerca de cada uno de los actores, que el autor conoce de los años 60.Comenzando por Ionesco,Becket y nombra a Mark Frish, el cual para mí era un desconocido"...

Y cuenta la obra que detrás de todos estos artículos, se comienza a hablar , de cómo es el manejo del lenguaje dentro del teatro de lo absurdo. Al final cuando se produce la catástrofe , es cuando los personajes, declaran ser tal cosa. No creo que hayamos hecho un alarde de puesta en escena. Yo por igual soy un estudiante de teatro, estudio para ser mejor, en esto de la profesión teatral. Por ejemplo tomo este ejercicio, para que los actores funcionen con estos nuevos elementos, producto de un libro de teoría".

"Allí es que Cándido y los Incendiarios, es hasta cierto punto un drama de advertencia social".

¿Cómose conecta la realidad del hecho teatral dentro de esa ficción kinésica, connuestra realidad actual en Venezuela?

"Considero que en muchas oportunidades nos advirtieron, que estábamos tomando decisiones equivocadas y tolerando lo intolerable, lo que no se podía ni debía tolerar. La realidad nacional: económica, política, la represión, ya es un hecho por demás demostrado. Recientemente unos actores de teatro fueron encarcelados, por utilizar en un montaje de microteatro, un vestuario de policía. Luego fueron liberados, tras la protesta de diversos sectores culturales y civiles.Esto al parecer no tuvo importancia, pero constituye una advertencia y lamentablemente, no la aceptamos. Somos unos indefensos, sumergidos en una cierta componenda en contra de la cultura ética y honesta. Y esto por muy ingenuos que seamos, hemos de considerar que los actos buenos, no salen de lagente bondadosa, los actos buenos salen de la justicia".

"A nosotros se nos hizo por décadas una advertencia y lamentablemente no laaceptamos. Esto es lo mismo que le sucede a Cándido, por ello le quemaron lacasa y la ciudad".

"Hayalgo que se dice al final del texto, que yo no lo puse, porque me faltaba el





coro "Este asunto mató a mucha gente, pero no los mató a todos, ¿no te parece revelador?". Porque va a quedar una gente, que va a sobrevivir a todo".