Nat king Cole y Anita O'Day, el resultado de un concierto en perspectiva

Asistí a la función de este espectáculo, el pasado domingo 04 a las 11:30 a.m. Una propuesta llevada a cabo por la banda CVA Jazz Band, quienes rinden homenaje a estos celebres cantantes norteamericanos, bajo la dirección de Albert Hernández ya la producción general de Yessica Serrano, junto al libreto y la dirección escénica de Federico Pacanins.





Logrando que este espectáculo nos llenó de emoción, con la interpretación de las piezas musicales: Cachito, Route 66, Mona Lisa, Unforgetable, Four Brothers, How high the moo, Love y otra media decena de temas.





Afortunadamente, el mismo, tendrá una segunda presentación, la cual se llevará a cabo, este viernes 09 de agosto a las 5:00 pm, en el Espacio Cultural del Centro Venezolano Americano, Las Mercedes, entrada gratuita.









Federico Pacanins, declaraciones en exclusiva





La crónica musical es un género que hemos venido desarrollando a través de casi tres décadas. El cual se trata de entregar la música, dentro de un contexto en el cual exista algún comentario, que ayude a degustar el espectáculo que se va a presentar.





Hemos buscado que dicha crónica se instale en nuestro medio en la ciudad de Caracas. Así hemos desarrollado crónicas con Billo's, Aldemaro Romero, con el poeta Andrés Eloy Blanco, etc.





En este caso, para el pasado domingo 04 de agosto, en la Asociación Cultural Humboldt logramos tener a Nat King Cole y Anita O'Day.





Dos personajes que nacieron y en el año 1919, cumplen 100 años, ambos murieron.





En el caso de Nat "King" Cole, es un caso que en la crónica caraqueña es muy simpático. Porque él nos visitó a comienzos de los años 60, en el Show de Renny.





Nat "King" Cole, ayudó a popularizar "Ansiedad" en el resto del mundo. Ésta se convierte en una canción de índole internacional, a través de la grabación de Nat "King" Cole. Ese clásico que cantaba Chelique Sarabia.





Igualmente, Nat "King" Cole fue muy agradable con Venezuela, porque, desde el punto de vista ontológico, en cuanto a la pronunciación de nuestro lenguaje. Es el primer artista norteamericano, que nos canta nuestra música latina, con acento americano.









Recordemos "Cachito, cachito, cachito mío". Todo el mundo optó por pronunciarlo de ese modo. Dejando Nat "King" Cole, una huella muy interesante en nuestro país.





Es importante, por otro lado, señalar, que este tipo de crónica musical, por igual, nos hace pensar a los caraqueños, que somos una urbe, que pertenece a la cultura y a la civilización occidental.





De esto se trata la Asociación Humboldt, también está abierta a las expresiones culturales, no solamente alemanas, sino también nacionales o americanas, italianas, etc.





Con respecto a tu pregunta, la apreciación musical en los tiempos actuales y el trabajo que suele desarrollar el público internauta.Uno sospecha, que la dedicación en ese tiempo internáutico puede descubrir muchas cosas.





Colocando en el interés del individual. El hecho de ese descubrimiento. Es decir, si alguien le llama la atención, un nombre de un artista académico. Como Mozart, o un artista de jazz como Anita O'Day, y esta persona hace buen uso del recurso internáutico.





Es posible que pueda lograr un conocimiento que nosotros, que pertenecemos a una generación anterior, no teníamos.









Esto nos ha llevado mucho a la libertad, o interés de cada individuo. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con lo que estas planteando en tu pregunta, en que esto necesita una conducción. Porque, en definitiva, como uno va a conocer el funcionamiento del reloj, si no entiende su código.





Tendríamos que buscar una forma, de que alguien hiciese una canalización, del enriquecimiento cultural de los individuos, que, al consultar internet, llegan a la función.





Esto nos llevaría quizás, al desarrollo de una discoteca enorme, o una biblioteca inconmensurable y seria como tener la biblioteca de Alejandría en el bolsillo.





Pero no solamente basta con que la tenga, sino que se sepa qué hacer con ella.





Recuerdo al tocarme este punto de la apreciación musical, recuerdo aquellos cursos que salieron en casette, del profesor Calcaño, los cuales eran muy didácticos, simpáticos y muy buenos.





Donde él, casi que comenzando nos decía. "Yo lo que les pido a ustedes, es que pongan interés y atención, a lo que yo les enseño".





Uno lo que quisiera es llamar la atención con estas crónicas musicales, intentando que el individuo, tenga un mínimo de interés en ello, e intentar captarlo, a través de lo que le proponemos.





Afortunadamente, el acto de la música, al igual que el teatro, es irrepetible, sucede una vez. Y aunque se repita esa pieza allí radica su valor.









Para este espectáculo, nosotros contamos con un grupo, el cual como bien sabes, busca la expresión teatral, conciliarla con la danza y con la interpretación musical.





No en vano, hemos desarrollado por años, cronistas musicales, a través de algunas como Sandra Yajure, Catherine Coll, periodista, excelente cantante. También está con nosotros, tal vez el hombre que más sabe en Venezuela de música popular urbana, Jesús Rafael Pérez. Que además de ser un magnifico pianista y un buen cantante, es un cronista excepcional.





Cuando unidos estos tres talentos, y pones un Jaz Band de la mano de Albert Hernandez, el cual es otro de nuestros maestros. Se logra que la crónica pueda tener convicción.





En otro sentido, en la formación actoral del crinista, uno le exige que profundice sobre lo que va a decir en la escena, que tenga convicción.





En el caso de Catherine, ella puede cantar, cosa que hizo Anita O'Day a través de su vida, haciéndola con mucha convicción. Sandra Yajure, tiene por un lado la destreza del cantante y por el otro, también es una actriz bastante avanzada, uno no desea que el dato quede superficial, sino que venga de adentro hacia a fuera.









Si esto se logra, es que tenemos éxito en la crónica, si no, no fue alcanzado.





Porque después de todo, no se trata de poner un loros que repiten textos, que no profundizan en lo que dicen.





En tal sentido nos damos el gusto de compartir, primero nosotros mismos lo que se dice, para después entrégaselo a los demás.





Estos intérpretes, en el caso de Nat "King" Cole, el hecho de haber popularizado un cancionero de boleros, con canciones tan memorables como "Quizás , Quizás", "Palabras".





Llamando la atención en esa manera de pronunciar el español, con un acento americano. Esto realmente era muy gracioso por su personalidad.

Nat "King" Cole, además, es un icono dentro de la cultura norteamericana y alcanzo ser universal, porque incluso él llegó a tener un programa a nivel nacional en los años 50-60, aun siendo negro, esto representaba ser un menudo logro, incluso, invitó a Frank Sinatra.





En el caso de Anita O'Day, la cual se dedicó a cantar Jazz, constituyendo así el hecho de ser la primera gran cantante blanca de jazz.





Esto te hace pensar que el jazz no era cosa de negros, esto quedó claro con esta cantante. Y esto se explica en la escena, que ella tenía una condición muy particular, porque ella no tenía úvula (campanilla: un pequeño musculo fusiforme que cuelga del paladar blando. Este musculo permite que el vibrato exista).





Anita, desarrolló un estilo completo. A ella le extrajeron la úvula, que, por error, en una operación de amígdala, se la sacaron.





Por otro lado, el hecho de habernos inscrito en la cultura universal, nos vemos obligados a que este tipo de eventos, lo hagamos bien.





Te deseo informar de otra actividad a realizarse para finales del mes de agosto. Tengo el gusto que la agrupación "La Máquina de Teatro", dirigida por José Tomás Angola, va a estrenar una pieza mía que se llama "Alta traición", basado en el enfrentamiento de Ezra Pound, y Thomas Mann.





Esta pieza dramática es muy poderosa, trata de una coincidencia, que, hasta el momento, no creo que alguien haya tomado en cuenta.









Resulta ser que para la segunda guerra mundial, Ezra Pound, fue a la Italia fascista, a tener un programa de radio llamado "La voz de Europa, les habla Ezra Pound", el cual tenía como objetivo arengar las tropas norteamericanas, a que no siguieran combatiendo y que se pasaran de bando, por otro lado, Thomas Mann se fue a la Alemania fascista para hacer lo mismo, desde California, Estados Unidos. Arengando a los alemanes, destacando que Hitler era un loco.

Estos dos programas radiales, en los años 44 y 45, durante la guerra mundial, concluían que ambos eran traidores a los gobiernos.





Al ganar los aliados, por un lado, se le restituyen la condición a Mann y a Pound y ven que hacen con él.





Pound fue considerado después como un" poeta maldito", que además tiene una historia interesantísima: él había impulsado a James Joyce en un libro, era un factor determinante en los años 20-30 en Estados Unidos.





Esta pieza va a ser estrenada a finales de agosto en la Asociación Cultural Humboldt. La cual va a dirigir Jose Tomas Angola, con Rolando Padilla como Ezra Pound, Gerardo Soto como Thomas Mann, junto a Sandra Yajure como la periodista.





CONCIERTO Nat "King" Cole y Anita O'Day, lo visto en escena.





Abre Samuel Amaya al piano

Bajo: Martin Figueroa

Batería: Anthony Palacios

Trompeta: Manuel de Piani

Trombón: Aron Cabrera

Violín: Kelvin Aponte

Saxofonista: Albert Hernández

Cantante y actriz Sandra Yajure

Presentadora: Katherie Coll





"El ritmo es nuestro negocio", "Anita O'Day le dio a su voz una potencia de un instrumento". "En su fraseo era segura, aunque se le notaba una extraña afinación".





Sandra Yajure nos ofrece dominio escénico, temperamento discursivo, brillo y fuerza vocal, interpretación sensual, gracia y delicadeza gestual.





Como una de las Divas del Jazz de todos los tiempos, Catherine Russell. Sandra Yajure, deleita con un canto modulado, bien colocado, orientado a la potencia y gimnasia vocal, sus intervenciones en este concierto, nos hacen vibrar como público, sin altisonancias.





En ella, no existen gritos, ni era presunción de ser una "Hot moon" solo experimentar la canción como debe ser.





Por su parte, Catherine Coll, además de poseer por igual, una gran belleza, juventud y delicados trazos en la escena, no carente de sensualidad y gracia. Nos ofrece un contenido interesante, justo, rico, memorable de cada personaje, expuesto con el conocimiento y alcance semántico, para entender y enseñar con mucha picardía al público.





Además de ello, como cantante, nos conquista con un elegante canto que de seguro revisa, esa etapa dorada del jazz vocal. Ese estilo rico en sentimentalismo, colocando el corazón en la garganta, despertando con un brillo que nos atrapa.





Ficha Técnica

Sandra Yajure, Katherine Coll y José Rafael Pérez

Direccion artística y arreglos

Albert Hernández

Libreto y dirección escénica

Federico Pacanins

Produccion General:

Yessica Serrano





El trabajo de José Rafael Pérez, como cantante en este espectáculo, se puede resumir como encantador. Poseedor de una voz dulce, nos ofrece, sobre todo, un sonido suave, fino, acariciando al espectador, con agrado, sin mayor compromiso, intentado ser un seductor entregado a la causa.





El soul aparece como su influencia fundamental, el refinamiento interpretativo.





Como conclusión, éste es uno de los espectáculos que se presentan en este país, en la actual Venezuela, tan llena de miseria y dolor, que nos resulta un verdadero oasis, una posibilidad para reencontrarnos con lo posible, con la dignidad de la que hemos formado parte.





En casi hora y media de concierto, revivimos momentos de alegría, de encanto, de recuerdos y de conocimiento en la vida y obra de Nat "King"Cole y Anita O'Day.





Realmente esta producción, además de ser cuidada en detalles, destaca por la selección de las mejores canciones de ambos intérpretes. Por el contenido didáctico, por el trabajo del arreglista, por las voces que dieron todo para lograr este espectáculo