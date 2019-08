Anita O Day y Nat King Cole reviven en la escena de Crónicas y Música en Caracas

Por:Julio César Alcubilla Bonnet

Récord Report Internacional

Música





Para mañana Domingo 4 de agosto a las 11:30am, es la primera función del espectáculoNAT "KING" COLE Y ANITA O'DAY: CRÓNICA DE VIDA Y MÚSICA





La Asociación Cultural Humboldt y el Centro Venezolano Americano, a través de la CVA Jazzband, presentan este homenaje centenario a Nat "King" Cole y Anita O'Day.





Hice una entrevista exclusiva al libretista y Director de Escena, Federico Pacanins, la cual publicaré posteriormente, junto a la historia de estos personajes de la escena musical del mundo y la experiencia vivida





La vida y la obra de ambos célebres cantantes norteamericanos serán evocadas por el Jazzband del CVA, bajo la dirección musical de Albert Hernández, la producción general de Yessica Serrano, y el libreto y la dirección escénica de Federico Pacanins.





Cachito, Route 66, Mona Lisa, Unforgetable, Four Brothers, How high the moon, Love y otra media docena de temas emblemáticos serán interpretados en escena por los cantantes Jesús Rafael Pérez, Sandra Yajure y Katherine Coll, cronista invitada.





El primer concierto está pautado para el domingo 4 de agosto a las 11:30 A.M. en el teatro de la Asociación Cultural Humboldt – San Bernardino, entre el Hotel Ávila y el IESA, Av. Juan Germán Roscio, cruce con Av. Jorge Washington. Entradas en las taquillas del teatro –. La segunda presentación se llevará a cabo el viernes 9 de agosto a las 5 P.M., en el Espacio Cultural del Centro Venezolano Americano – Las Mercedes. Entrada gratuita –.





Este homenaje a Nat "King" Cole y Anita O'Day forma parte de la amplia programación de actividades especiales que la Asociación Cultural Humboldt brinda en el marco de su 70º aniversario. Nacida en 1949 con el objetivo de difundir y fomentar nacional e internacionalmente las culturas venezolana y germánica, en sus aspectos científicos, literarios, artísticos y lingüísticos, la ACH ofrece conciertos de música clásica, popular e infantil; obras de teatro y teatro musical; conferencias; recitales; presentaciones de danza; exposiciones; ciclos de cine; entre otros.





Asociación Cultural Humboldt

asohumboldt@gmail.com

Rif J-00059486-4