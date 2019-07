Iván Salgrero Curiel el escultor que desnuda su alma a través del Quijote y Sancho Panza

Por Julio César Alcubilla

THP Internacional

Artes /Récord Report





Con la atención propia de un artista emocionado por ofrecerme la intimidad de su taller y el valor humano de su equipo, Iván nos recibe para realizar una entrevista exclusiva, en la que descubre su alma, nos ofrece sus verdad sin guiños, logrando abrir la puerta para conocer su historia, sobre su reciente obra escultórica, el Quijote y Sancho.





Les ofrezco estimados lectores, la entrevista completa dentro de un gran concierto de verdades.





Iván, entiendo que esta obra es un encargo de un coleccionista privado, ¿Cómo abordas a estos personajes históricos, tan icónicos, tomando como referencia, tu linea constructivista?





Tus preguntas siempre me hacen pensar, para poder expresar algo con contenido, digerido y solvente.





Ciertamente este es un encargo, el cual surgió a través de un amigo contratista, de una remodelación que se estaba haciendo en el Alto Hatillo. El cual me plantea que el cliente quiere que un escultor le haga un Quijote y Sancho Panza.





Este cliente tiene nexos con Europa, yo por ser un enamorado del trabajo, consideré que podía llevar a la vida a ambos personajes, a mi estilo. Por ello me di a la tarea de desarrollar unos primeros dibujos, bocetos, en la técnica que se lo podía lograr y para que el cliente viera y aprobara mi propuesta.





Mi lenguaje plástico y este de una vez me dijo, vamos hacerlo.





En este momento me encuentro en tu taller, en el proceso final de tu obra,¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó esta creación?





Esta pieza me llevó un poco mas de mes y medio, llegándose a concluir en un mes y tres semanas, nos quedan cuatro o cinco días de trabajo. En esta semana número nueve continúo trabajando con cabilla de acero, con láminas, con los mismos materiales que le dan vida a mi estilo.





Y es conocido mi trabajo al desarrollar el Ávila seccionado, es decir el mismo lenguaje, expresando el contenido de la figura humana. Con este personaje icónico, el cual merece respeto, porque existen muchas versiones escultóricas que me anteceden.





Existe un elemento en el que deseo profundizar, respecto a lo que es el trabajo del escultor,partiendo de tu lenguaje plástico ¿Cómo expresas o de que te vales para expresar el contenido del alma y pensamiento, de estos personajes, respetando la identidad literaria de Miguel de Cervantes?





En mi obra en general desde mis inicios, trabajé mucho la figura humana, fui discípulo de Pedro Vallenilla y de Secundino Ribera, ambos forjaron las bases más. Luego durante quince años de haber sido autodidacta.









Esta escuela de la figura humana, siempre quedó en mi, por mas que sea el anatomista o escultor, siempre como en mi caso, dibujé la figura humana. Cuando salió este reto, tomando en cuenta el tamaño solicitado o proporcíones, primero consideré la expresión de Sancho Panza, como si escuchara al Quijote y que además dentro de ese constructivísmo, exponer el alma hueca, pero que respire vitalidad. Al observarlo, lo hace ser un personaje competitivo, desafiante.





Al considerar la dimensión y espacio en el que va a estar instalada la obra, ¿Cómo asumes lo orgánico del entorno? Considerando que el artista acucioso, no sólo lega su arte, a través de un ejercicio expresivo,visceral o incluso comercial. ¿Cuáles elementos evalúas como importantes con relación al espacio?





El tamaño realmente lo sugirió el cliente, quería un Quijote que midiera 1,90 y su Sancho Panza aproximadamente de 1,60. Esto tan expecífico, lo expresé tomando en cuenta que mi composición debía corresponder a su solicitud.

Porque,a través del trabajo de investigación y algunos elementos consultados de referencia, se muestra esa disparidad de tamaños, peso y estructura.





Sin embargo, el área donde se va a instalar, es una casa enorme, con un gran terreno, en el cual hay una redoma, la misma recibe a los visitantes en la entrada.





Ésta obra va a estar a la intemperie, esto nos llevó a realizar una construcción mejor, soldada, y que además tendrá, un tratamiento químico interior, para que dure más años. Soy del criterio de que el arte debe durar en el tiempo.





Lía Bermúdez como escultora, nos ofreció en su obra, el uso de materiales reciclables, incluso llegó como tú, a la utilización de las cabillas. ¿Te inspira Lía Bermúdez?





Quizás no como una inspiración, pero si como punto de referencia, profundizando en pasos donde no debes caer, para que no exista la vinculación con ésta artista.





Algunos especialistas han considerado que la escultura contemporánea del siglo XX, revolucionó el arte de la escultura, en muchos casos por el encargo de la obra, y al mismo tiempo por el costo excesivo de los materiales. ¿Iván Salgrero Curiel, desde que te conozco me he encontrado con una obra que refleja una eterna búsqueda, en la que el artista, continúa arañándose internamente, hasta alcanzar lograr la obra cumbre, cuál sería ésta?





(Lágrimas), qué profunda pregunta!, pareciera que tienes visión de raros X para ver mi alma. Siento que a veces me desgarro, buscando que la gente pueda volver a activar esa sensibilidad. Sobre todo el considerar al ser humano, que está enfrentado a penurias, en las que se pierde muchas veces la capacidad de sentir. Porque han sido tan vejados, que ya no sienten la diferencia de lo palpable y lo cotidiano de sus vidas.





No lo toman en cuenta, no hallan trascendencia en ello. Busco con mi arte un proceso de reactivación. A través de una estrategia propia, en la cual investigo los límites de lo humano, para poder trascender en ello.





Sancho Panza, bajo mi punto de vista, representa la cordura inmediata, la sensatez. El Quijote la ilusión, la locura de soñar. Iván Salgrero Curiel, cómo a través de una escultura, con elementos tan áridos, lo logra?





Ésta al ser una obra de encargo, una obra que va a estar en una casa. ¿Es realmente tu visión real y genuina del Quijote de Cervantes o es la versión de complacencia de un cliente?





No, realmente es mi visión de como yo me imaginé a éstos personajes, de como yo veo al Quijote y Sancho Panza. Los veo como un par de elementos, en los cuales uno tenia la locura y otro la cordura, uno que era más manejable, otro más arisco. Uno que tenia ideas loca y el otro lo frenaba, existiendo en estos personajes un complemento y esto reflejaba un equilibrio.





¿Cómo Iván Salgrero Curiel enfrenta la crisis del arte y potencia su obra a pesar de ello?

El arte está pasando por un momento, en el que para muchos es evolución, creo que hoy en día se han ido perdiendo los atributos de los artistas, exponiendo o dando a conocer un arte más facilista, en el que la durabilidad es menor. Hoy incluso vemos arte efímero, conceptual en el que apenas se acaba la exposición, a la gente se le olvidó el concepto.





Mi visión del arte se dirige a dejarle algo al ser humano, que se valore y aprecie durante años. Este arte, debe tener una carga y concepto que emane del corazón. Si es pura cabeza, no sirve, si es puro corazón, tampoco sirve.





Conceptualmente, en esta obra del Quijote y Sancho, prevalece lo perforado y el movimiento, a partir del constructivismo y además tiene perforaciones, las cuales quise dejar ver a propósito, porque el alma suele ser hueca. Mis personajes tienen vida, expresión fuerte, recia, y aún así está construido con cabillas. Los huecos, no son por falta de material, son porque deseo que el espectador identifique mi técnica, mi creación; porque al final de cuentas, mis obras son como mis hijos, además esto se une a algo que estos momentos recuerdo.





Aún no he llegado a mi obra maestra, continúo investigando, porque sé que esa obra, va a tener el sello transparente de mi alma.





Llego al punto que necesito conocer, cuál es la vibración de mis clientes, porque parte de mi está en mi obra, yo voy a vivir en la casa de mis clientes.