05/06/2018

Medea del Olimar análisis previo antes del contacto con la escena de la directora venezolana Marisol Martínez

Este fin de semana el colectivo teatral 0 DRAMAS de Caracas, Venezuela, inicia temporada con la obra "MEDEA DEL OLIMAR" DE LA AUTORA URUGUAYA MARIANA PERCOVICH. En esta puesta en escena, se propone un tránsito lúdico por lo femenino, desde lo femenino, por el sexo, por nuestra realidad, por el delirio. Se taslada la historia a un barrio Caraqueño, espacio donde nos damos cita para recorrer desde el hermetismo poético al terreno escénico. Antes de ver la función y entrevistar a su directora, me permito en ésta entrega abordar diferentes investigaciones que realicé con respecto al texto dramático, entrevistas realizadas a su autora, declaraciones e investigaciones, a modo de primeros aportes para nuestros lectores. Por: Julio C. Alcubilla B./Récord Réport Internacional THP / Artes Escénicas Mail: julio.c.alcubilla@gmail.com Mariana Percovich nos declara que su texto responde a la mirada de la mujer que a la vez es madre, o mujer- vaca, y que su hija es una potrilla raquítica, temblorosa y flaca. Con las costillas marcadas en los flancos de su lomo marrón, esto de alguna manera la hace ajena a la madre. Por otro lado es la revisión que la autora hace a partir de todos los personajes clásicos del período antiguo, los cuáles fueron escritos por hombres, además del hecho de que las mujeres suelen ser representadas con estereotipos de género. La autora comienza a reescribir las tragedias clásicas, pesándolas desde un punto de vista femenino, aplicando la perspectiva de género a la propia literatura, topándose con lo propuesto por Judith Butler y el libro sobre Antígona entre otros muchos escritores. Al leer a Medea de Eurípides, nos encontramos con una mística desquiciada y esto nos habla de una mirada. En el mismo sentido se puede uno acercar a tener otra mirada, aquella que nos lleva a preguntarnos, qué le fue pasando a esta persona para llegar a eso, hasta abordarlo tomando en consideración a la violencia sobre las situaciones. Esta obra inspirada a partir de un caso real de un asesinato rural, ocurrido en Cerrochato, Uruguay en el 2008. En el que una obesa mujer del campo dio muerte a su pequeña hija, proponen a la autora realizar una densa investigación. Partiendo de la visión de que esas mujeres que comenten actos terribles , debemos conocer sus motivos. La autora en tal sentido se propuso trabajar más allá de lo trágico, la voz de la mujer. Una tragedia que nos puede parecer una metáfora de lo que podemos asumir de la vida de la mujer en el campo. Un grito de una mujer que no podía expresarse de otra manera, por las circunstancias que vivía y esto genera un acto terrible. Desarrollada en un lenguaje que roza la poética de Heiner Muller, al leer lo expresado en "Medea Material" o "Máquina Hamlet", en las cuáles existe un texto poético con potentes disdacalias o acotaciones. Muller propone por un lado que toda arma define a su portador en términos de coraje, por ello el arma de mayor efectividad, es aquella que trasciende cuando se detona contra otro. Surgiendo así la descreditación de la ley humana, toda sensación de responsabilidad y adherencia. Quebrantando teatralidades moralistas, es la que se expone, a partir de la revisión de "la Máquina Hamlet", la exposición del poder que todo lo criminaliza, castigándolo hasta la banalización..."el poder para maldecir al mundo a través de la palabra" El puestista ha de considerar que estamos en presencia de un texto para ser llenado escénicamente, a través de exponer por un lado la tradición de Medea y por el otrola tragedia de una madre rural, que se convierte en asesina de su propia hija. En la articulación de estas historias, se arma un fuerte alegato, que se aproxima al planteamiento de que Medea no es más que una víctima de la sociedad patriarcal, relativizando de esta manera su situación. El drama rural, la expresión de la sociedad campesina, en el que se nos presentan pasiones humanas al límite, en un marco primario y radical, son referidas normalmente a conflictos de honra cargados de efectísmo. Por lo general, en cuanto al texto dramático, estos dramas rurales, que comprenden ese extremo de situaciones, comúnmente observamos la exhaltación de adverbios que matizan conflictos. O el alcance en una última instancia de una valoración negativa o a priori... "Soy una asesina triste, obesa y vacía. Como una vaca en un tejemal inútil, que busca en el fondo del barro y pasto, lo que la sequía dejó a su paso" La cita es a partir del 09 de junio, y, hasta el 01 de julio del 2018, en la Sala Rajatabla (entre UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño); Metro Bellas Artes. Viernes 7:00 pm, sábados y domingos 5:00 pm. Las entradas solo están a la venta en la Sala Rajatabla (con punto de venta), estacionamiento privado en el Teatro Teresa Carreño.



















FUENTE

JUlio C. Alcubilla B./ Récord Report Internacional THP/ Artes Escénicas.





