La Piedra Oscura es una conmovedora y excitante historia de la literatura española contemporánea, obra del laureado dramaturgo Alberto Conejero. La cual fue estrenada en Madrid en 2015, y que a partir de hoy , el reconocido colectivo teatral venezolano Grupo Actoral 80, dirigido por Héctor Manrique, arranca temporada en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural.

En ésta primera entrega, abordaremos dos extraordinarias entrevistas, una que logré realizar en exclusiva con Héctor Manrique, y otra obtenida de mis investigaciones con Alberto Conejero. He aquí sus declaraciones.

Héctor Manrique

"Yo vi el espectáculo en España, Madrid, allí conozco el texto, al salir de la función lo vendían y decidí adquirirlo. Este es un texto sin duda alguna muy poderoso desde lo dramático, con una clara definición de los personajes , de los conflictos, de lo que cada quien debe decir. Este hecho uno lo agradece como espectador, pero por igual en el caso de un director y de un actor, es algo que uno celebra siempre".





"La fortaleza del texto en primer lugar radica en flanquear a sus personajes y exponerlos en una situación límite por un lado, y por el otro, allí existe un personaje Rafael Rodríguez Rapún, que está viviendo sus últimas horas. Si existe algo que percibimos claramente en el transcurrir de la obra, es la transformación de estos personajes.





"Al arrancar son dos personajes completamente enfrentados , uno como prisionero y otro como su cuidador o carcelero. La obra termina con un abrazo, es decir ellos se modifican, en el transcurrir de la obra, ellos cambian. En tal sentido el espectador debe valorizar, qué es lo que pasa para que ellos cambien".









"Dentro de mi visión como director de este montaje, desde el punto de vista de un venezolano enfrentado a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Particularmente lo que me interesa mucho más en esta obra, es constatar cómo los que somos víctimas de los enfrentamientos , muchas veces estando de un lado o del otro, si nos miramos a los ojos y si nos comunicamos, encontraríamos mucho más puntos de acuerdo que de separación".





"En éste texto mi principal interés, fue ver como estas dos víctimas de la Guerra Civil Española, de las circunstancias históricas que viven, a partir de desnudar del uno frente al otro, logran encontrarse. Y esto para mí siendo un texto de alusión política y social, tendría que pasarnos a los venezolanos, reencontrarnos".





"El texto no ha sido tocado, es exacto cómo lo creó su autor, ubicado por igual como lo ubicó Conejero. Pero el poder de esa circunstancia histórica que el cuenta, podría ser un espejo de nuestra realidad existencial, de nosotros como sociedad".





"En esta obra se habla de la Guerra Civil Española, de lo terrible de ese período, porque fue una guerra entre hermanos. Lo cual me permite hablar del enfrentamiento que tenemos nosotros, y también como al final los personajes terminan dándose un abrazo. En la Piedra Oscura existe algo muy poderoso, que es que partimos de un personaje que existió, Rafael Rodríguez Rapún, militar, teatrero y la última relación sentimental de Federico García Lorca".





"Esta reconstrucción de la memoria es decir "yo también soy lo que han sido otros" , "yo sopy una circunstancia de lo que nos han hecho", además de rico es alexionador". Al tomar un personaje olvidado como Rodríguez Rapún, este puede hablarnos con tal enorme nitidez , de los problemas que tenemos en nuestra sociedad".





"Los actores que me acompañan en este proceso son Wadih Hadaya cómo Sebastián y Daniel Rodríguez, como Rafael Rodríguez Rapún. Para mí un personaje es su relación con otro personaje, en ese vínculo con el otro, en ese poder del intercambio de lo que tu quieres del otro y lo que el otro quiere de ti. En tal momento histórico cuando esto sucedió, ser homosexual era prácticamente una herejía. Incluso se comentó que lo último que dijo Lorca antes de ser fusilado, fue "por maricón". Por lo tanto este personaje Rodríguez Rapún, que era un militar, a sabiendas que lo van a fusilar, sabe que tiene sus horas contadas".





"El decide vencer su obstáculo interior, el del homosexual, que no podía decirle nada a nadie porque tenía una sociedad que estaba en su condición y termina confesándole a ese muchacho su condición homosexual. Y además en un largo monólogo esboza los primeros encuentros con Federico García Lorca, como un hecho de sanación. Incluso lo dice en un parlamento "me voy a confesar , lo que no hice frente al cura, soy homosexual". Este es un momento casi al final de la obra y es allí cuando revela que tuvo una relación con Lorca".





"En esta revelación se alude a una sanación antes de la muerte, en definitiva un momento climático, que en la próxima escena, al final de la obra, encontramos a un hombre en paz consigo. Y esto se logra a partir del diálogo con su carcelero. En ese vínculo que de no haber existido tras esas características, en ese nivel de profundidad, no se develaría. Por otro lado, este muchacho carcelero, tiene la misión de rescatar en Madrid, en donde vivía Lorca, su obra, que no se vaya a perder durante la guerra".





"Es decir, es la obsesión de darle un valor a la cultura dentro de la sociedad, destacada a través de un parlamento... "el sentido que tiene este encuentro entre nosotros, es que tu logres rescatar estas obras, para que permanezcan cien años y alguien las estará siguiendo , por esto que ha pasado entre nosotros".





"Como director suelo indagar mucho e indicar poco en la construcción de los personajes, producto de esa indagación surge en el actor sus resortes e impulso en la construcción de sus personajes. En tal sentido en ningún momento, porque esto es una sorpresa para el personaje del carcelero o Sebastián, para el preso y además para el espectador, existe en el personaje principal, ningún tipo de amaneramiento. Es decir no se debe juzgar a un personaje, sino interpretarlo a partir de sus circunstancias".





"Al hablar de un personaje que además lo dice...yo he estado con mujeres , me gustan las mujeres, pero con Lorca me pasó algo mágico, algo extraordinario. Hablamos de un hombre que estuvo en la guerra, que fue herido en el campo de batalla".









"Estamos por otro lado frente a un actor con una fuerza enorme, que luego se confiesa, esto resulta ser más poderoso. La voz de Federico García Lorca gravita en la escena en tres oportunidades, la cual la hace Sócrates Serrano, un extraordinario actor , muy comprometido".





"Hemos creado un trabajo muy riguroso en cuanto al espacio escénico, quería en lo personal que fuese que en el vestuario, el espectador sintiese el paso del tiempo, el deterioro, que tenga la mayor verdad posible. La escenografía por otro lado muestra el deterioro de un hospital de guerra, esto es enfocado a reflexionar que esa demolición es ese reflejo de la sociedad. Para que el espectador lo sienta y lo palpe, desde que entra a la sala, es un espacio muy expresivo. Unas paredes muy deterioradas, que reflejan esa sociedad en conflictos".





"Lo más importante al elegir este texto, fue respetarlo, porque su contundencia poética es muy clara para el trabajo de actor. Y coloca al público frente a una verdad, que prefiere ignorar, 'porque le quebranta".