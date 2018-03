Cantantes Latinoamericanos homenajeados en romántico concierto de Eleazar Mora

Por: Julio César Alcubilla B. Cultura/Entretenimiento Venezuela.- mail: julio.c.alcubilla@gmail.com

Un nutrido y reconocido grupo de interpretes latinoamericanos fueron los seleccionados para que Eleazar Mora rindiese un homenaje el próximo domingo 11 de marzo a las 11:30 am, en la Sala de Conciertos del Centro Cultural B.O.D.

El encuentro será propicio para volver a escuchar temas grabados en los años, 40, 50, 60 y 70 por importantes cantantes que han dejado huella en la historia musical latinoamericana.

Javier Solís, Marco Antonio Muñiz, Nino Bravo, Simón Díaz y Luciano Pavaroti, entre otros. Serán parte de una noche cargada de recuerdos y nostalgias, llevados a escena en la voz del tenor venezolano, quien será acompañado por una orquesta de talentosos músicos.

Venezuela habla cantando, es uno de sus trabajos más conocidos, un disco producido totalmente en vivo y que incluye 11 temas de artistas como: Alfredo Sadel, Chelique Sarabia, Simón Díaz, Jesús Chucho Sanoja y Reinaldo Armas, solo por mencionar algunos.

Eleazar Mora me concedió entrevista exclusiiva con motivo de éste concierto:

¿Al profundizar en tus inicios y hechos destacados qué quedó como materia pendiente? Había quedado lo que estoy haciendo hoy en día, los homenajes a los grandes cantantes latinoamericanos, italianos y además estoy preparando para junio de este año, un homenaje o producción de famosos cantantes norteamericanos, la cuál se está llevando a cabo en Miami.

La misma comprende canciones como New York, New York, My Way y otras tantas que fueron interpretadas por Sinatra. Además de otras que son canciones tradicionales francesas, las cuáles fueron traducidas al inglés.

¿Has demostrado que nunca es tarde para comenzar de nuevo, existe alguna clave, camino o estrategia para lograr el éxito en la música? La clave para el éxito en toda carrera es la constancia y la dedicación. Definitivamente el talento es importante pero éste no se cultiva si el individuo no le dedica tiempo, si no estudia no se logra nada.

Sin embargo, en el canto más allá de lo académico, es muy importante la capacidad que tiene un artista de saber expresar o interpretar. Esto se traduce en la gran diferencia entre el cantante que sabe cantar y un cantante que trasciende dentro del espectáculo. ¿Qué consideras en lo referente a los aportes interpretativos de un cantante? Cada tema tiene sus momentos dramáticos y sus bemoles, considero que todos los cantantes deberíamos no solo aprendernos los temas, sino adentrarnos en su temperamento emocional y tratar de comprender que quiso decir el autor, en esas palabras.

Y tratar de que aunque el cantante no puede hacer una escenografía por cada tema, debe intentar representarlo emocionalmente a partir de su voz. Logrando que los diferentes matices den el alma del tema. Hay como ejemplo una canción que vamos a interpretar este domingo, la cual es una pieza italiana que se llama "Pasione", la misma definitivamente no se puede cantar sin emociones. Se debe entender para interpretarla.

¿De un ingeniero que tu eres a ese cantante que también eres, qué de cálculo tiene la música y que de placentero la ingeniería? La música es matemática, si nos ponemos a ver una partitura es realmente algo matemático que debe ser interpretado por un músico, el cual calcula cada espacio melódico. Obviamente cuando el músico lo ejecuta, debe intentar responder a los acontecimientos interpretativos de carácter melódico. Existe entre la ingeniería y la música muchas similitudes, porque en ambas ha de existir un sexto sentido y una gran pasión. Las ciencias son exactas, pero por igual necesitan interpretarse, con ese toque mágico que le pueda dar el ingenio.

En una etapa inicial de tu carrera el grupo criollo universitario dirigido por Salvador Toro y luego tu posterior trabajo en la banda de Larry Fuentes, ¿esto se puede decir que consolidó tu carrera? Me ayudó mucho, sobretodo en lo referente al contacto con el público, lo cual muchas veces nos resulta difícil aunque tengamos experiencia. Cuando nos vamos a subir a un escenario, definitivamente siempre nos entra un frío. Porque pasamos de un ambiente controlado a uno que nada está controlado y poco depende de nosotros.

Lo único que depende de uno como artista es la interpretación, pero lo que van a hacer los músicos o el director, no depende personalmente del intérprete o cantante. Me ayudó mucho desde mis inicios de mi carrera, el tener un contacto con el público y saber que uno está ofreciendo una función interpretativa y se debe tomar como tal.

¿Cómo fue tu experiencia en el grupo "Tradiciones" y que consideras lo más resaltante de esta etapa? En ese grupo aparte de la magistral dirección del profesor Toro Moya, estábamos ocho voces muy buenas además de excelentes personas. De los cuáles en aquel momento yo era el menor y aprendí mucho de ellos en cuanto a técnica vocal e interpretación.

¿Tu repertorio actual por qué fue seleccionado y que le exige el mismo al intérprete? Estamos tratando de que en nuestro repertorio se pueda ir desde un bolero de Javier Solis, a un guapango como lo cantaba Marco Antonio Muñiz, o una balada exigente como lo hacía Nino Bravo. Tratamos de demostrar o de hacer que en una misma voz, se logren representar todos estos géneros y que tengan su particularidad interpretativa.

¿Qué podrías destacarme en lo referente a la experiencia de aprendizaje con el maestro Manny Pérez? Definitivamente Manny es un maestro muy establecido en el canto en Miami, es el profesor de cabecera de casi todos los cantantes latinos que están en el Metropolitan. Todos los cantantes que acompañan a Andrea Bocelli en sus giras, son alumnos de Manny. Y este tiene mas o menos la misma técnica vocal de muchos maestros, pero con el plus de que te ayuda mucho a que logres identificar cómo colocas la voz para que la afinación sea perfecta. Cosa que otros maestros quizás te lo dicen pero no te lo enseñan.

¿Hasta que punto tu relación con el productor Keih Morrison, llegará a ser trascendente? Nosotros tenemos muy buenas expectativas en esta producción de canciones en inglés. Morrison es un hombre totalmente dedicado a la música, que no le importa a la hora de hacer su trabajo o mezclar, invertir 2 horas, 10 o 20 horas, lo que le interesa es que el trabajo quede perfecto. Lo demostró con dos canciones el año pasado, las cuáles fueron nominadas a los Grammy Latinos.

¿Por qué un homenaje a estos grandes en específico? Tu sabes que la música si nos ponemos a ver es finita, considero sin embargo que estas canciones de estos grandes como Javier Solis, Marco Antonio Muñiz, entre otros, tienen algo muy especial. Estos temas fueron dados a conocer en el momento que comenzaba la ayuda de la electrónica, determinando que las creaciones lograsen ser bastante prolíficas. Esto desafortunadamente no es tan fácil ahora, no porque lo de antes fuese mejor, sino porque definitivamente en este momento, para un compositor es mas complicado, pues al crear y desarrollar algunos acordes, pudiesen ser similares a los de otro compositor y ser muy costoso finalmente llegar a producir nueva música.

En lo referente a la selección de este repertorio, parte de que hemos estado haciendo en los últimos años grabaciones de los temas mas importantes latinoamericanos. Nos hemos adelantado a grabar probablemente lo que saldrá en tres años. Y hemos seleccionado los mejores para este show, canciones que han sido grabadas con arreglos y orquesta sinfónica. Lo que hicimos es un colage de tales grabaciones y las canciones que mas nos parecieron trascendentales, de cada intérprete o cantante, para llevarlas al show. Estas son canciones que muchas de ellas fueron éxito y otras su calidad musical es muy rica junto a su fuerza interpretativa, resultando bien exigentes. Así veras en el concierto, "El loco" de Javier Solis, "Ojitos traidores" de Marco Antonio Muñiz, "Desde cuando" de Nino Bravo, entre otros maravillosos temas.

Finalmente, ¿cuáles son tus próximas metas en lo musical, en lo académico y en lo interpretativo? Nuestra próxima meta la cual ya vamos a cristalizarla a partir de este año, parte de una producción homenaje a Simón Díaz la cual esperamos esté editada y en la calle antes de finales del mes de marzo o de abril. Y esta producción la vamos a presentar al Grammy Latino, esperando que este año logremos una nominación. El año pasado tuvimos cerca de alcanzarlo con el trabajo reciente que te estoy obsequiando. Sin embargo considero que este año lograremos esa nominación.

No deseo despedirme sin antes dejarle un saludo a Venezuela...siempre he pensado que en nuestro país artistas y cantantes, intentamos legar con nuestra obra el amor que sentimos. Esto ha de ser tomado como ejemplo en cada venezolano, para que todos nosotros hagamos de nuestra patria la mejor fuerza de amor para lograr un cambio. Considerando que mientras no tengamos pertenencia y ese amor a Venezuela, no podremos salir de nuestra situación.

R edes Sociales: twitter @moraeleazar, Instagram: eleazarmora22, faceboock: eleazar mora oficial











FUENTE

Julio C. Alcubilla B./cultura/recordreport en THP





