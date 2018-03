Oscar 2018, relación completa de ganadores

En una, no tanto reivindicativa pero predecible gala en cuanto a los premiados, los académicos decidieron en esta 90ª edición que la película 'La forma del agua' fuera la gran triunfadora de la noche con cuatro premios Oscar (película, director para Guillermo del Toro, banda sonora y diseño de producción).

La ceremonia ha tenido lugar un año más en el Dolby Theatre de Los Ángeles, lugar emblemático para estos premios ya que se llevan entregando aquí desde 2001. Como maestro de ceremonias y por segundo año consecutivo, el cómico Jimmy Kimmel, presentador estrella de la cadena ABC.

Los Oscars 2018 han estado muy repartidos. 'Tres anuncios en las afueras', nominada en siete categorías diferentes, se ha tenido que conformar con dos Oscar en las categorías interpretativas (mejor actriz protagonista para Frances McDormand y actor de reparto para Sam Rockwell). Mientras que 'El hilo invisible' consiguió una estatuilla a mejor vestuario (como cabía de esperar) y 'El instante más oscuro' finalmente logró dos Oscar (peluquería/maquillaje y mejor actor protagonista para Gary Oldman).

La película 'Déjame salir' contra todo pronóstico ganó el Oscar al mejor guión original. Su director Jordan Pelee comentó emocionado al recibir el premio: "Quiero agradecer a todos los que me dijeron que haga esta película. Fue muy difícil, me cerraron muchas puertas pero gracias a ustedes pude hacer Déjame salir".

'Dunkerque' ha ganado tres estatuillas (sonido, efectos sonoros y montaje) y 'Blade Runner 2049' los Oscar de efectos visuales y fotografía para Roger Deakins, después de haber logrado 14 nominaciones. Finalmente 'Coco' logró dos Oscar, a mejor película de animación y canción.

Y más datos históricos para esta gala de los Oscars 2018. Por un lado, la lucha de una mujer transexual en 'Una mujer fantástica' que le ha hecho ganar a Chile su primer Oscar de habla no inglesa. Mientras que James Ivory ha ganado por primera vez el Oscar, en esta ocasión al mejor guión adaptado por 'Call me by your name' y emocionado ha dicho en su discurso de agradecimiento que "seamos heteros, gays, o algo intermedio, todos conocemos el primer amor. Y hemos salido de él intactos... más o menos".

Así que sin más preámbulos, a continuación puedes consultar la lista completa de ganadores de los Oscars 2018.

Mejor película: La forma del agua

Nominadas

Call Me By Your Name

El instante más oscuro

Dunkerque

Déjame salir

Lady Bird

El hilo invisible

Los archivos del Pentágono

Tres anuncios en las afueras



Mejor director: Guillermo del Toro – La forma del agua

Nominados

Christopher Nolan – Dunkerque

Greta Gerwig – Lady Bird

Jordan Peele – Déjame salir

Paul Thomas Anderson – El hilo invisible



Mejor actor principal: Gary Oldman – El instante más oscuro

Nominados

Daniel Day-Lewis – El hilo invisible

Daniel Kaluuya – Déjame salir

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq

Timothée Chalamet – Call Me By Your Name



Mejor actriz principal: Frances McDormand – Tres anuncios en las afueras

Nominadas

Margot Robbie – Yo, Tonya

Meryl Streep – Los archivos del Pentágono

Sally Hawkins – La forma del agua

Saoirse Ronan – Lady Bird



Mejor actor de reparto: Sam Rockwell – Tres anuncios en las afueras

Nominados

Christopher Plummer – Todo el dinero del mundo

Richard Jenkins – La forma del agua

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Tres anuncios en las afueras



Mejor actriz de reparto: Allison Janney – Yo, Tonya

Nominadas

Laurie Metcalf – Lady Bird

Lesly Manville – El hilo invisible

Mary J. Blige – Mudbound

Octavia Spencer – La forma del agua



Mejor guión original: Jordan Peele – Déjame salir

Nominados

Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani – La gran enfermedad del amor

Greta Gerwig – Lady Bird

Guilermo Del Toro – La forma del agua

Martin McDonagh – Tres anuncios en las afueras



Mejor guión adaptado: James Ivory – Call Me By Your Name

Nominados

Aaron Sorkin – Molly's Game

Scott Frank, James Mangold y Michael Green – Logan

Scott Neustadter y Michael H. Weber – The Disaster Artist

Virgil Williams and Dee Rees – Mudbound



Mejor montaje: Lee Smith – Dunkerque

Nominados

Jon Gregory – Tres anuncios en las afueras

Paul Machliss, Jonathan Amos – Baby Driver

Sidney Wolinsky – La forma del agua

Tatiana S. Riegel – Yo, Tonya



Mejor fotografía: Roger Deakins – Blade Runner 2049

Nominados

Bruno Delbonnel – El instante más oscuro

Dan Laustsen – La forma del agua

Hoyte van Hoytema – Dunkerque

Rachel Morrison – Mudbound



Mejor diseño de producción: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin – La forma del agua

Nominados

Dennis Gassner, Alessandra Querzola – Blade Runner 2049

Nathan Crowley, Gary Fettis – Dunkerque

Sarah Greenwood, Katie Spencer – El instante más oscuro

Sarah Greenwood, Katie Spencer – La bella y la bestia



Mejor vestuario: Mark Bridges – El hilo invisible

Nominados

Consolata Boyle- La reina Victoria y Abdul

Jacqueline Durran – El instante más oscuro

Jacqueline Durran – La bella y la bestia

Luis Sequeira- La forma del agua



Mejor maquillaje: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick – El instante más oscuro

Nominados

Arjen Tuiten – Wonder

Daniel Phillips, Lou Sheppard – La reina Victoria y Abdul



Mejores efectos visuales: John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R. Hoover – Blade Runner 2049

Nominados

Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan, Chris Corbould – Star Wars: Los últimos Jedi

Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick – Guardianes de la galaxia Vol. 2

Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon, Joel Whist – La guerra del planeta de los simios

Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus – Kong: La isla calavera



Mejor banda sonora: Alexandre Desplat – La forma del agua

Nominados

Carter Burwell – Tres anuncios en las afueras

Hanz Zimmer- Dunkerque

John Williams – Star Wars: Los últimos Jedi

Jony Greenwood – El hilo invisible



Mejor canción: "Remember me" – Coco

Nominadas

"Mighty river" – Mudbound

"Mystery of love" – Call Me by Your Name

"Stand up for something" – Marshall

"This is me" – El gran showman



Mejor sonido: Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo – Dunkerque

Nominados

Christian Cooke, Brad Zoern, Glen Gauthier – La forma del agua

David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce, Stuart Wilson – Star Wars: Los últimos Jedi

Julian Slater, Tim Cavagin, Mary H. Ellis – Baby Driver

Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mac Ruth – Blade Runner 2049



Mejores efectos sonoros: Richard King, Alex Gibson – Dunkerque

Nominados

Julian Slater – Baby Driver

Mark Mangini, Theo Green – Blade Runner 2049

Matthew Wood, Ren Klyce – Star Wars: Los últimos Jedi

Nathan Robitaille, Nelson Ferreira – La forma del agua



Mejor película de habla no inglesa: Una mujer fantástica (Chile)

Nominadas

El insulto (Libano)

En cuerpo y alma (Hungría)

Sin amor (Loveless) (Rusia)

The Square (Suecia)



Mejor largometraje animación: Coco

Nominados

El bebé jefazo

Ferdinand

Loving Vincent

The Breadwinner



Mejor cortometraje de animación: Dear Basketball

Nominados

Cuentos en verso para niños perversos: Parte I

Espacio negativo

Garden Party

Lou



Mejor cortometraje de ficción: The Silent Child

Nominados

DeKalb Elementary

El paciente de las once

My Nephew Emmett

Watu Wote: All of us



Mejor cortometraje documental: Heaven is a traffic jam on the 405

Nominados

Edith+Eddie

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop



Mejor largometraje documental: Ícaro

Nominados

Abacus: Small Enough to Jail

Caras y lugares

Last Men in Aleppo

Strong Island

El texto introductorio a la lista de premiados es original de macguffin007.com protegido con Licencia Creative Commons 4.0 .