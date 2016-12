Lo más buscado en 2015 en la plataforma Bing

• Bing ha lanzada su relación de las noticias y personajes que los usuarios de Bing han buscado más durante 2015.





• A escala mundial, dominada por el ámbito anglosajón, encontramos que Caitlyn (Bruce) Jenner fue el personaje más mencionado por los usuarios de Bing en sus búsquedas.





El mundo de las celebridades fue totalmente dominado por cantantes y personajes de la pantalla, como Miley Cyrus y Taylor Swift, que siguieron en frecuencia a la, ahora, Srta. Jenner. La lista de estos diez la completan Kim Richards, Kim Kardashian, Bindi Irwin, Chris Brown, Kylie Jenner, Justin Bieber y Kelly Clarkson.





En cuanto a las noticias, lo más buscado llegó durante el último trimestre con los ataques terroristas en Paris y el tema ISIS en general, seguido por la crisis de refugiados y el terremoto en Nepal.





Esta es la lista completa de las noticias más buscadas como la presenta Microsoft en su portal de noticias:





2015 Top News Stories





1. Paris attacks and the threat of ISIS





2. The EU refugee crisis





3. Earthquake in Nepal





4. Snowstorm buries Northeast U.S.





5. Germanwings 9525 crash





6. Wildfires and drought devastate





7. U.S.-Cuba relations restored





8. Planned Parenthood faces potential defunding





9. Ashley Madison hacked, data leaked





10. Discoveries on Pluto and Mars









Usando el análisis preparado por Microsoft en España, podemos conocer lo que los ibéricos buscaron con mayor frecuencia en Bing.





• Cristiano Ronaldo y Paula Echevarría lideran a los deportistas y famosos más buscados.

• Las nuevas formaciones políticas encabezan la lista anual de búsquedas Tendencias Bing 2015 que Microsoft ha elaborado con los datos de Bing en España.

• La estrella del Real Madrid supera a Messi en la clasificación de deportes y la modelo y bloguera es la más consultada en lifestyle.

• Los eclipses totales de sol y luna son las noticias que más interés han despertado en la red en la categoría de Ciencia y Sociedad.





Las nuevas formaciones políticas, Ciudadanos y Podemos, lideran las búsquedas en internet a través de Bing durante 2015, según los datos que Microsoft acaba de hacer públicos en su página web Tendencias Bing 2015 bing.com/trends/2015. Los partidos políticos dirigidos por Albert Rivera y Pablo Iglesias, respectivamente, han desbancado del liderato al club de fútbol Real Madrid, que fue el más buscado el año pasado gracias a su décimo triunfo en la Liga de Campeones.





La novedad que suponen ambas organizaciones políticas ha superado a acontecimientos nacionales de gran calado, como el polémico proceso hacia la independencia de Cataluña, e internacionales, como la crisis de Grecia en la UE, los recientes atentados en París o la crisis de refugiados sirios. También han quedado por detrás tragedias como el accidente del avión de Germanwings y la destrucción de la histórica ciudad de Palmira a manos del grupo islámico ISIS.





Los diez acontecimientos más buscados

1 Ciudadanos y Podemos

2 La independencia de Cataluña

3 La crisis en Grecia

4 Los atentados en París

5 El accidente aéreo de Germanwings

6 La crisis de los refugiados sirios

7 El escándalo de Volkswagen

8 El atentado de Charlie Ebdo

9 ISIS destruye Palmira

10 El primer caso de difteria en España en 30 años





Ronaldo supera a Messi en Deportes





La constante comparación entre Ronaldo y Messi en el deporte se ha trasladado a la red, donde la estrella del Real Madrid ha sido más buscada que la del Barcelona. Los usuarios de la plataforma de Microsoft se han interesado más por el crack blanco, a lo que ha ayudado su ruptura con la modelo Irina Shayk, que por el astro azulgrana, a pesar de sus problemas con la Hacienda española. Resulta sorprendente que el acontecimiento deportivo más buscado en internet mediante Bing no haya sido este año futbolístico, sino el triunfo de la selección española en el Eurobasket de Francia, que está por delante del triplete del Barcelona de fútbol y la completa temporada en títulos del Real Madrid de baloncesto.





Los diez deportistas más buscados

1 Cristiano Ronaldo

2 Leo Messi

3 Fernando Alonso

4 Iker Casillas

5 Neymar

6 Garbiñe Muguruza

7 Pau Gasol

8 Valentino Rossi

9 Marc Márquez

10 Fernando Torres





Los diez eventos deportivos más buscados

1 España gana el Eurobasket

2 El Barcelona logra el triplete

3 El Madrid de baloncesto lo gana todo

4 Garbiñe Muguruza, en la final de Wimbledon

5 De Gea no logra fichar por el Madrid

6 Contador gana el Giro de Italia

7 Casillas deja el Real Madrid

8 Ronaldo gana el Balón de Oro

9 Rossi derriba a Márquez

10 Los hermanos Gasol, en el All Star





Paula Echevarría repite entre los famosos





Otra líder destacada en las búsquedas a través de Bing es la modelo y bloguera Paula Echevarría, que repite por segundo año consecutivo como la celebrity que más interés despierta en internet. Su buen hacer en redes sociales le sirve para ser la número uno en la clasificación de famosos, por delante de las reporteras Sara Carbonero y Cristina Pedroche, que la escoltan en el podio. El único hombre que figura en el top 10 de este listado, el diestro Fran Rivera, encabeza el ranking de acontecimientos de esta categoría por mor de la grave cogida que sufrió en la plaza de toros de Pamplona. Le siguen el nacimiento de Carlota, la hija del príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, y el romance de Isabel Preysler y el prestigioso escritor Vargas Llosa.





Las diez celebrities más buscadas

1 Paula Echevarría

2 Sara Carbonero

3 Cristina Pedroche

4 Isabel Pantoja

5 Isabel Preysler

6 Reina Letizia

7 Pilar Rubio

8 Fran Rivera

9 Kate Middleton

10 Helen Lindes





Las diez noticias de famosos más buscadas

1 La grave cogida de Fran Rivera

2 El nacimiento de la hija del príncipe Guillermo

3 El romance de Isabel Preysler y Vargas Llosa

4 Carlos Herrera ficha por la Cope

5 El romance de Coronado y Martínez de Irujo

6 El segundo hijo de Piqué y Shakira

7 Chabelita en TV

8 El romance de Campos y Arrocet

9 Carbonero se marcha a Oporto con Casillas

10 La ruptura de Ronaldo e Irina





La espectacularidad de los eclipses totales de sol y luna





Finalmente, los espectaculares eclipses totales de sol y de luna vividos en el planeta Tierra durante 2015, que tardarán decenas de años en repetirse, han sido los acontecimientos más consultados en internet en la clasificación de Ciencia y Sociedad. Destaca que la mitad de los clasificados en el top 10 de este ranking están relacionados con noticias del sistema solar, pues también figuran en un puesto prioritario el descubrimiento de agua en Marte por parte de la NASA y la llegada de la sonda New Horizons a Plutón. Solo el descubrimiento de los restos de Miguel de Cervantes en un convento de Madrid y la fuerte polémica por el posible incremento del riesgo de sufrir cáncer por comer carne procesada están por delante en esta clasificación.





Los diez acontecimientos de ciencia y sociedad más buscados

1 El eclipse total de sol

2 Primer eclipse de superluna en 33 años

3 El hallazgo de los restos de Cervantes

4 El riesgo de cáncer por el consumo de carne procesada

5 El descubrimiento de agua en Marte

6 La llegada a Plutón de la sonda New Horizons

7 El verano más caluroso de la historia

8 Regreso al futuro: 21 de octubre, Marty McFly llega a 2015

9 El estudio que revela que la cerveza es buena para el corazón

10 El reloj atómico adelanta un segundo