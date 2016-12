NX, lo nuevo Nintendo, anunciado para marzo de 2017

Nintendo ha mencionado a su próxima plataforma, nombre clave NX, en su informe financiero. Se confirma que estará disponible en marzo de 2017, y no a finales de año como se rumoreaba.





"Para nuestro negocio de plataformas de juego, Nintendo está desarrollando actualmente una llamada NX con un concepto completamente nuevo. NX se lanzará en todo el mundo en marzo de 2017".





Se ha reiterado que no sustituye a Wii U y 3DS, las actuales plataformas de Nintendo, pero no se ha explicado en qué consiste o cómo las complementa.





No se han desvelado más detalles en el documento, si bien es posible que durante la charla con los accionistas se pregunte algo sobre el sistema.





No estará en el E3