¿Qué es el manga? ¿Cuántos tipos de manga hay? ¿Cuáles han sido los mejores títulos de manga? ... Todo esto tratamos de resumirlo a continuación.

La llamada Manga es una forma de dibujos animados ('cartoon') originada en Japón. Se trata de cortos animados y suplementos, algo extraños para muchos, llenos de historias peculiares que frecuentemente incluyen chicas jóvenes con ojos y senos enormes. No es en general un solo género, es una forma de contar historias, debajo de la cual hay todo un mundo de diversos géneros e historias para todos los gustos. El manga es simplemente el medio en el que consumes una historia.

Tipos de manga

Estos son los principales géneros de manga. Tienen que ver con contenido, gustos y nichos. Los muy especialistas seguramente dirán que hay más, además, cada género tiene sus subgéneros.

• Acción

• Aventuras

• Comedia

• Deportes

• Drama

• Ecchi / hentai

• Horror

• Novela de suspenso

• Romance

• Pedazo de la vida

Y estas son las palabras japonesas para otra forma muy popular de clasificación (que se usan incluso hablando en inglés):

Seinen: contenido para hombres adultos jóvenes, cosas como Berserk, Tokyo Ghoul, Gyo y Vagabond. Presentan temas valientes para adultos y, a menudo, sexo y violencia gratuitos.

Jousei: este es manga para mujeres mayores y adolescentes mayores, cosas como Bunny Drop, Nodame Cantabile y Paradise Kiss.

Shojo: dirigido principalmente a mujeres adolescentes (en realidad personas de todas las edades leen este tipo de manga). Orange y Vampire Knight dan una idea.

Shonen: hecha principalmente para adolescentes (aunque su alcance es mucho mayor que eso), cosas como Naruto, One Piece y Death Note.

Kodomo: este es manga para niños, ejemplos: Doraemon, Pokémon y Hello Kitty.

El manga se puede categorizar no solo según el género, sino también según el público objetivo.

Para encontrar más información, puedes buscar lo que algunos consideran las mejores mangas o directamente visitar las mejores páginas para leer noticias sobre mangas.

En cuanto a las mejores, según animenewsnetwork.com citando a Kono Manga ga Sugoi! las clasificadas como tope en 2021 fueron:

Para mujeres

1. Umi ga Hashiru Endroll por John Tarachine

2. Tsukuritai Onna a Tabetai Onna por Sakaomi Yuzaki

3. Ōoku: The Inner Chambers por Fumi Yoshinaga

4. In the Clear Moonlit Dusk por Mika Yamamori

5. Onna no Sono no Hoshi por Yama Wayama

6. Blank Space por Kon Kumakura

7. Kageki Shoujo!! por Kumiko Saiki

8. Shiawase wa Tabete Nete Mate por Tori Mizunagi

9. Branch Line por Aoi Ikebe

10. Do not say mystery por Yumi Tamura

Para hombres

1. Look Back por Tatsuki Fujimoto

2. Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite por Uoto

3. Kaiju No. 8 por Naoya Matsumoto

4. Dandadan por Yukinobu Tatsu

5. Tokyo Higoro por Taiyo Matsumoto

6. Frieren: Beyond Journey's End por Kanehito Yamada y Tsukasa Abe

7. Oshi no Ko por Aka Akasaka y Mengo Yokoyari

8. Trillion Game por Riichirou Inagaki y Ryoichi Ikegami

9. Peleliu: Guernica of Paradise por Kazuyuki Takeda y Masao Hiratsuka

10. Darwin Jihen por Shun Umezawa



Imagen de cabecera por Emma.