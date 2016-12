Cada día hay más Apps para encontrar pareja

• Seis de cada diez personas que usan Apps para encontrar pareja son hombres. • Se prefieren a las webs especializadas para conocer personas por permitir integrar servicios como la geolocalización o por ser más amigables y fáciles de usar.



El amor ya no solo está en el aire. Ahora también está en las Apps. Y es que, por la falta de tiempo para salir a buscar pareja o que los usuarios prefieren nuevos canales que no sean webs especializadas, se está viviendo un verdadero boom de las aplicaciones móviles con este fin.

Juan Merodio, conocido conferenciante y consultor internacional en España, Latinoamérica y Canadá en Marketing, Web 2.0, Redes Sociales y Transformación Digital, opina que "La utilización de este tipo de apps está creciendo en los últimos años ya que es una manera fácil, rápida y cómoda de conocer personas. Tanto es así que de la mitad de los solteros que usan Internet con este fin, cuatro de cada cinco usan su smartphone y las apps por la gran ventaja de la accesibilidad que tienen", dice Merodio.

Además dicho conferenciante destaca por un lado que son más los hombres que usan apps frente a las mujeres. "Concretamente el 60% frente al 40%"; y por otro lado que son muy bien acogidas porque "con las Apps se hace más sencillo y amigable todo el proceso de dar con diferentes perfiles".

En cuanto a las tareas para las que se desarrollan se centran en servicios concretos como la mensajería instantánea y la imagen. "Algunas permiten incluso integraciones con redes como Facebook, aunque normalmente lo que buscan es el que proceso completo se haga dentro de la App. A esto se suman funcionalidades como la localización a tiempo real que mediante webs más tradicionales no es tan usable. Esta facilidad explica datos como los que da la web de citas loventine.es la cual especifica que el número de solteros usuarios de este tipo de servicios aumenta un 7% al año", añade.

En cuanto a algunos ejemplos de Apps Merodio escoge tres: • Tinder (www.gotinder.com) • Singles Around Me (www.singlesaroundme.com) • Couple (www.youtube.com/watch?v=NkveWyiU4Go) red social en la que sólo se puede aceptar a una persona: a tu pareja y donde se pueden llegar a enviar besos virtuales.

Por último Merodio destaca como curiosidad el uso creciente de Apps para tener sexo o de dating para mascotas.

