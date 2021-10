Tecnologías de seguridad electrónica para el sector energético en Latinoamérica

Para Latinoamérica, el sector energético representa una fuente de crecimiento económico y de desarrollo humano sumamente importante, ya que es un insumo fundamental para la producción de prácticamente todos los bienes y servicios del mundo moderno. Sin embargo, en los últimos dos años este sector ha resentido el impacto de la pandemia por COVID-19, debido a la disminución en la demanda de oil & gas, dando lugar a una caída significativa en sus precios. Por consecuente, el sector energético se enfrenta a tres grandes desafíos: el manejo de los problemas que ocasionan la baja producción, la seguridad electrónica y la emergencia sanitaria.

Cabe destacar que, debido a la baja producción, las infraestructuras energéticas buscan ofrecer en todo momento un servicio continuo e ininterrumpido, y esto sólo puede lograrse si funcionan apropiadamente y de forma segura. Por ello, existen múltiples soluciones de seguridad que aprovechan una mezcla estratégica de tecnologías para optimizar al sector energético a través de la eficiencia, además de controlar la emergencia sanitaria dentro de las instalaciones.

Como menciona Francisco Rodríguez, gerente de Servicios Técnicos para Axis en Latinoamérica: "este contexto ha marcado un precedente para el sector de la seguridad electrónica, pues la dinámica social del nuevo 'normal' exige tecnologías adaptables a los cambios para garantizar una activación segura del sector. En este sentido, las aplicaciones que permiten hacer análisis de lo que la cámara capta a través del sonido y el video, se van a posicionar como una importante tecnología que la industria de generación de energía deberá buscar integrar en sus estrategias de seguridad operativa"

Además, en la industria son frecuentes las condiciones climáticas extremas, los entornos de trabajo peligrosos y las ubicaciones remotas y sin personal. Por esta razón, también es necesario el respaldo de un sistema de vigilancia fiable para tener pleno conocimiento de la situación en todo momento. En consecuencia, es vital aplicar un conjunto de componentes que gestionen la seguridad y faciliten la supervisión del cumplimiento de políticas y la evaluación de riesgos. En este sistema integral podemos encontrar múltiples soluciones tecnológicas que nos facilitan empresas como Axis Communications, tales como: radar, cámaras a prueba de explosiones, cámaras corporales y la ciberseguridad, los cuales, se han colocado como tendencias innovadoras para el desarrollo del sector energético.

El experto de la compañía explica que estas tendencias de seguridad electrónica se están posicionando como un referente de rendimiento y eficiencia operativa ampliamente aceptadas por las empresas de generación de energía, y explica que su funcionalidad está intrínsecamente relacionada con las necesidades del sector.

1. Cámaras a prueba de explosiones

Son cámaras certificadas para entornos potencialmente combustibles como el que hay en las plantas de generación eléctrica. Además, ofrecen una protección incomparable de las áreas peligrosas, protegiéndolas de intrusiones, monitoreando las operaciones y vigilando su establecimiento, sobre todo para garantizar la salud y seguridad de los empleados. Lo que significa que este sistema asegura el uso correcto de los equipos de protección personal como los cascos y también agilizan la supervisión de las medidas sanitarias que son necesarias actualmente.

2. Cámaras corporales

Este dispositivo es una cámara que se coloca en el cuerpo de los operadores, de poco peso y fácil uso, que permite almacenar y administrar videos. Dentro de sus beneficios ofrece imágenes nítidas y audio desde el mismo centro de acción, lo cual comprueba la seguridad, protección y eficiencia de los empleados. Además, almacena todas las grabaciones necesarias sin comprometer la calidad del video, tanto en sus instalaciones físicas como en la nube.

3. Ciberseguridad

Es importante mencionar que la ciberseguridad se basa esencialmente en la gestión de riesgos, ya que es fundamental valorarlos para que la empresa conozca su impacto potencial. Por lo tanto, una ciberseguridad efectiva implica la evaluación completa de cualquier tipo de peligro y sus consecuencias. Por esta razón, es preciso que las soluciones tecnológicas trabajen en conjunto con las funciones de ciberseguridad integradas para construir un sistema más adecuado y eficaz para el sector energético, ya que es uno de los más vulnerables a los ataques y una intrusión en su sistema de seguridad, puede provocar daños catastróficos.

En este sentido, Rodríguez comenta que, dentro de la estrategia de seguridad operativa propuesta por Axis, se toma en cuenta la seguridad de la información que recaban los dispositivos, desde la fabricación del dispositivo, hasta la instalación. Además, como empresa responsable y consciente de los riesgos, hace un acompañamiento de la gestión de la seguridad digital que deben tener los equipos y brinda constante información sobre buenas prácticas de ciberseguridad.

4. Radar

Este componente usa ondas electromagnéticas para detectar movimiento y no es sensible a las cosas que normalmente activan falsas alarmas, como las sombras en movimiento, gotas de lluvia o insectos. Por consecuente, es menos probable que las falsas alarmas distraigan al personal de las verdaderas amenazas. Además, a diferencia de las cámaras de video, ofrece información importante sobre objetos detectados, como su posición exacta, así como la rapidez y dirección de sus movimientos. De esta forma se puede detectar automáticamente lo que ha ingresado a un área y distinguir si es o no una amenaza real.

Lo interesante de estas soluciones es su versatilidad, ya que pueden adaptarse para sobrellevar la crisis sanitaria que impactó directamente a la infraestructura crítica. Por lo que es innegable que las soluciones de vigilancia brindan un enfoque integral para las empresas de energía, puesto que facilitan un mantenimiento programado y puntual, al mismo tiempo que colaboran para responder rápidamente a cualquier tipo de emergencia. Por lo tanto, esta situación comprueba la importancia de mantener tecnológicamente actualizadas las infraestructuras esenciales en Latinoamérica.

