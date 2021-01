Cómo abordar la planificación y el presupuesto de seguridad para 2021

La planificación y el presupuesto anuales siempre han sido un aspecto crítico, aunque potencialmente engorroso, para establecer una postura de seguridad exitosa. La seguridad de la información no contribuye directamente al resultado final de la mayoría de las empresas y la administración a menudo lo ve como un costo. Por eso es esencial que los directores de seguridad y CISO asignen el presupuesto que obtienen de la manera más eficaz posible cada año. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas clave para la planificación de la seguridad para 2021?

Dónde empezar

Desafortunadamente, no existe un "botón fácil" para saber exactamente cuánto debe gastar en seguridad. Cada organización es única y la cantidad que debe gastar depende de su perfil de riesgo de TI específico. Medir su riesgo requiere una auditoría completa de su infraestructura y datos. Hasta que sepa qué datos importantes está almacenando, dónde se encuentran y cuál sería el impacto de perder o filtrar esos datos, no sabrá los costos asociados con el manejo de un incidente de seguridad. Conocer esos costos lo ayudará a identificar una cantidad razonable para gastar para prevenirlos. No olvide que la "disponibilidad" de sus datos también es importante. Necesita protegerse contra el tiempo de inactividad tanto como la pérdida de datos.

También debe prestar atención a cualquier normativa que deba cumplir su empresa. Si su organización opera en el espacio de la atención médica, debe seguir cumpliendo con la HIPAA. Si acepta tarjetas de crédito, debe cumplir con los requisitos de PCI. Estas regulaciones tienen multas y sanciones muy específicas. Esas tarifas específicas pueden ayudarlo a guiarlo hacia el costo final de una infracción.

Dicho esto, la forma más fácil de ver si está en el estadio correcto es comparar con empresas similares. Varias firmas de analistas realizan encuestas periódicamente a las empresas para preguntar qué porcentaje del presupuesto de TI gastan en seguridad. Las respuestas varían ampliamente, pero una encuesta de Deloitte de 2019 muestra entre el 6% y el 14% de los presupuestos de TI, para un promedio del 10%. Compare la asignación de su presupuesto de seguridad con estos números, pero sepa que su ubicación dentro de esos rangos depende del grado en que su empresa confíe en su infraestructura de TI y el volumen de datos confidenciales que alberga. Si dirige una empresa de tipo más heredado con menos recursos de TI, probablemente esté bien en el rango inferior, mientras que una empresa más moderna y avanzada en TI con información crítica de propiedad intelectual, financiera y de clientes probablemente se encuentre en un rango superior.

El informe anual del costo de una violación de datos de Ponemon en realidad desglosa el costo de una violación de datos por región, vertical de la empresa y tipo de ataque cada año. De hecho, una de las estadísticas más interesantes del informe es su "costo promedio de una infracción por registro de cliente" ($150 por registro comprometido en 2020). No importa qué tan grande o pequeña sea su organización, estos datos le brindan una manera conveniente de estimar el costo promedio de una infracción en función de la cantidad de registros de clientes que podría perder. Nunca debe gastar más en seguridad que el costo máximo de una infracción multiplicado por su porcentaje de probabilidad.

El impacto del COVID-19

A medida que los efectos de la pandemia global continúan ocurriendo en todo el mundo, el cambio acelerado al trabajo remoto ha sido y seguirá siendo una consideración importante para los CISO. Tomará algún tiempo comprender completamente cómo el COVID-19 afectará las prioridades de seguridad y los gastos, pero es probable que dos cosas sean ciertas independientemente.

Primero, es probable que aumente el gasto en seguridad por empleado. En su informe IT Key Metrics Data 2019, Gartner informó que el gasto promedio en seguridad por empleado durante 2018 fue de $1,178, lo que representó un aumento significativo del 67% en comparación con 2012. El informe no especifica la causa de este aumento, pero es probable que esté relacionado con el crecimiento del trabajo a distancia durante ese período. En su oficina, puede consolidar muchas defensas en un perímetro de red: la puerta de enlace a la red de la oficina. No tiene que gastar tanto en defensas individuales cuando tiene seguridad perimetral compartida. Sin embargo, la fuerza de trabajo remota significa que cada empleado necesita sus propias protecciones discretas, lo que podría explicar parte del aumento del gasto. El COVID-19 forzó un movimiento de la noche a la mañana en todo el mundo al trabajo remoto, lo que podría aumentar ligeramente el gasto en seguridad por empleado en el futuro.

En segundo lugar, y con suerte, esta será una mejor noticia, el COVID-19 provocará principalmente que las organizaciones re-equilibren los presupuestos existentes. Si bien los presupuestos de seguridad pueden aumentar debido a los empleados remotos, tiene la opción de financiar parte de ese crecimiento simplemente reasignando estratégicamente el gasto en seguridad. El perímetro de su oficina, la nube y los usuarios remotos necesitan controles de seguridad, pero en lo que gasta más debe depender de dónde se encuentran sus datos más importantes y cuántos activos tiene en cada lugar. Si tiene más empleados trabajando desde casa y más servicios en la nube, tal vez equilibre su presupuesto existente para priorizar eso, y viceversa. Sin embargo, al final, la pandemia seguramente se centrará o aumentará los presupuestos de la mayoría de las organizaciones en torno a las defensas basadas en el usuario y en los terminales.

La evolución de las amenazas puede ser su guía

Siempre debe prestar atención al panorama actual de amenazas y ajustar sus gastos y prioridades de seguridad en consecuencia. Cuando el ransomware explotó por primera vez en 2016, debería haber concentrado su presupuesto en los controles de seguridad relacionados con la copia de seguridad y la recuperación ante desastres o la detección avanzada de malware para detectar ransomware evasivo. A lo largo de 2019 y 2020, el spear phishing y el robo de credenciales se han disparado, lo que demuestra el mantra de que "los piratas informáticos no ingresan, inician sesión". Este año, puede centrar su gasto en proteger la identidad digital de los usuarios con soluciones como MFA avanzada (especialmente cuando todos trabajan desde casa). Independientemente de cuáles puedan ser las últimas tendencias de ataque, manténgase siempre al tanto del panorama de amenazas en evolución, ya que los cambios en la forma en que operan los piratas informáticos pueden afectar la cantidad que necesita presupuestar y cómo lo gasta.

Poniéndolo todo junto

El aspecto más importante de cualquier ciclo de planificación y presupuesto de seguridad exitoso es comenzar con mediciones de riesgo cuantificables y evaluaciones de impacto. Identifique todas y cada una de las regulaciones que su empresa debe cumplir, así como las sanciones asociadas por incidentes y lapsos de cumplimiento. Realice una auditoría de riesgo formal para hacer un inventario de sus datos confidenciales y medir el impacto financiero de cualquier pérdida temporal o permanente. Consulte los puntos de referencia de presupuestos de seguridad para su sector vertical, el número de empleados y los costos promedio de violación de datos.

Si hace ese trabajo, debe conformarse con un presupuesto decente para su organización. Sin embargo, no olvide dejar espacio para su crecimiento y transformación digital. Si bien es posible que la seguridad no se sienta como un facilitador comercial, la prevención de incidentes es un imperativo comercial moderno. Dicho esto, si implementa la seguridad de manera deficiente, también puede convertirse en un impedimento para los negocios. Considere crear un colchón adicional en su presupuesto de seguridad para asegurarse de que puede implementar soluciones sofisticadas que pueden simplificar la seguridad, reducir la fricción e incluso ayudar a facilitar su transformación digital.