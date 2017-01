Prevenga riesgos de seguridad al diseñar edificios inteligentes

Seguridad y estabilidad en Edificios Inteligentes • Una planificación adecuada ayuda a los diseñadores de redes y construcción a prevenir los riesgos de seguridad en Edificios Inteligentes.

En los últimos años el auge de los llamados Edificios Inteligentes ha presentado grandes retos, no sólo para las empresas, sino también para los diseñadores y encargados de la planificación de la construcción de dichos edificios, sobre todo en el tema de seguridad. Una planificación adecuada puede ayudar a los diseñadores de redes y construcción a prevenir los riesgos de seguridad, a la par de afrontar de mejor manera los problemas que se presenten a futuro. Las redes seguras y estables mejoran la eficiencia de los procesos y protegen los valiosos activos empresariales; por ello, planificar estos temas desde temprano puede ayudar a que los costos de implementación y operación sean menores: "En los últimos dos años hemos visto muchos ejemplos en el mundo real de un impacto positivo de planificar, diseñar e implementar soluciones con anticipación. Desafortunadamente, también se han visto muchos ejemplos donde las consecuencias han sido costosas por no haber tomado en cuenta estas consideraciones", puntualizó Philip Sorrells, Vicepresidente de Marketing Estratégico de CommScope. Además de evitar costos innecesarios, planificar y diseñar de manera adecuada y a tiempo ayuda a las empresas a ofrecer redes inalámbricas más confiables para el personal de servicios de emergencia, las cuales le ayudan a hacer su trabajo de manera más efectiva en tiempos de crisis, y al negocio a estar preparado para los escenarios en los peores casos. De acuerdo con Philip Sorrells, el objetivo de una planificación adecuada no sólo es asegurar el edificio, sino también la red del mismo, siempre teniendo en cuenta los siguientes aspectos: • Sistemas de Gestión Automatizada de la Infraestructura (AIM), que pueden ayudar a monitorear la capa física, alertando cambios autorizados o no autorizados.

• Consideraciones para sistemas inalámbricos dentro del edificio.

• Monitores y sensores de seguridad

• Seguridad contra incendios

• La norma de seguridad de red física ANSI/ITA 5017, que presenta un enfoque integrado en cuanto a seguridad. "Existen muchos factores que impulsan la próxima generación de edificios inteligentes, pero son la estabilidad y seguridad dos de los principales, ya que no sólo implican el adecuado funcionamiento de la infraestructura de red, sino la protección de información y la capacidad de afrontar situaciones de crisis de la mejor forma posible. En el nuevo libro electrónico "Edificios conectados y eficientes", nuestro equipo de profesionales de la industrian discuten y aclaran las mejores prácticas para ayudar en la planificación relacionada con la seguridad", finalizó el Vicepresidente de Marketing Estratégico de CommScope.

Acerca de CommScope:

CommScope (NASDAQ: COMM) ayuda a las empresas en todo el mundo en el diseño, construcción y gestión de sus redes cableadas e inalámbricas. Nuestro amplio portafolio de soluciones de infraestructura incluye algunas de las soluciones Wireless y de fibra óptica más robustas e innovadoras del mundo. Nuestro equipo global de gran talento y experiencia, está dedicado a ayudar a los clientes a incrementar el ancho de banda; maximizar la capacidad existente; mejorar el rendimiento y disponibilidad de la red, contribuyendo también al aumento de la eficiencia energética y simplificando la migración tecnológica. Usted encontrará nuestras soluciones en los más grandes edificios, salas y espacios al aire libre, en los centros de datos y edificios de todas las formas, tamaños y complejidad; en los sitios de celdas inalámbricas, en cabeceras de cable, en instalaciones FTTx y en los aeropuertos, trenes y túneles. Redes vitales alrededor del mundo funcionan con soluciones de CommScope.



