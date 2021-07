12,0% aumentaron ingresos del mercado mundial de servidores

Según el Worldwide Quarterly Server Tracker de International Data Corporation (IDC), el mercado mundial de servidores creció 12% interanual alcanzando 20.900 millones de dólares durante el primer trimestre de 2021 (1T21). Los envíos de servidores en todo el mundo crecieron 8,3% interanual a casi 2,8 millones de unidades en el 1T21.

Las ventas de servidores de volumen aumentaron 15,4% a $ 17,3 mil millones durante el trimestre, mientras que las ventas de servidores de rango medio disminuyeron 2,7% a $ 2,4 mil millones. Las ventas de servidores de alta gama crecieron 0,1% lleegando a 1.200 millones de dólares.

"El desempeño del mercado de servidores del primer trimestre de 2021 se benefició de una comparación con el trimestre más difícil del año pasado, asolado por la pandemia, pero este hecho no cuenta una historia completa", dijo Paul Maguranis, analista senior de investigación, Plataformas y Tecnologías de Infraestructura en IDC. "El aumento considerable de las inversiones en servidores durante el trimestre también se vio impulsado por los vientos de cola de la economía mundial junto con el aumento de las inversiones destinadas a la modernización de las aplicaciones comerciales, la infraestructura del centro de datos y la TI".

Posiciones generales del mercado de servidores, por empresa

Dell Technologies ocupó el primer puesto mundial en el mercado de servidores en el 1T21, con el 17,0% de los ingresos totales. HPE / H3C (a) fue la segunda empresa más grande y representó el 15,9% de los ingresos totales. Inspur / Inspur Power Systems (b) y Lenovo quedaron empatados en tercer lugar con una participación respectiva del 7,2% y el 6,9% de los ingresos totales.

El grupo de proveedores ODM Direct representó el 26,3% de los ingresos totales por servidores durante el trimestre. Los principales proveedores en cuanto a envíos de unidades de servidor del 1T21 fueron Dell Technologies (17,5%), HPE / H3C (a) (14,5%), Inspur / Inspur Power Systems (b) (8,0%) y Lenovo (6,1%).

Principales resultados del mercado de servidores

Sobre una base geográfica, los ingresos por servidores en China aumentaron 29,1% interanual, mientras que Asia / Pacífico (excluyendo China y Japón) aumentaron 16,6%. América Latina disminuyó 9.1% y América del Norte creció 10.6% año tras año.

Los ingresos generados por los servidores x86 aumentaron 10,9% en el 1T21 a $ 18,7 mil millones. Los ingresos por servidores que no son x86 crecieron 23,0% interanual hasta los 2.200 millones de dólares.



Notas:

* IDC declara un empate estadístico en el mercado mundial de servidores cuando hay una diferencia del uno por ciento o menos en la participación de los ingresos o envíos entre dos o más proveedores.

(a) Debido a la empresa conjunta existente entre HPE y H3C, IDC informa la participación de mercado externo a escala mundial para HPE y H3C como "HPE / H3C" a partir del segundo trimestre de 2016. Según el acuerdo de riesgo compartido, la subsidiaria de Tsinghua Holdings, Unisplendour Corporation, a través de una filial de propiedad absoluta, compró una participación del 51% en H3C y HPE tiene una participación del 49% en la nueva empresa.

(b) Los ingresos de Inspur incluyen ingresos y unidades de servidor para Inspur Power Systems. Inspur se informa como una compañía separada con ingresos que incluyen los sistemas OEM de Inspur y los ingresos de sistemas de marca y desarrollados localmente de Inspur Power Systems. Según el acuerdo de riesgo compartido, Inspur Power Commercial System Co., Ltd., tiene un capital registrado total de 1.000 millones de RMB, con Inspur invirtiendo 510 millones de RMB por una participación del 51% e IBM invirtiendo 490 millones de RMB por el 49% restante.

Taxonomía de servidor de IDC

La taxonomía de servidores de IDC mapea las once bandas de precios dentro del mercado de servidores en tres rangos de precios: servidores de volumen, servidores de rango medio y servidores de gama alta. Los datos de ingresos presentados en esta versión se expresan como ingresos del proveedor para un sistema de servidor.

IDC presenta datos sobre los ingresos de los proveedores para determinar la posición de participación de mercado. Los ingresos de los proveedores representan los dólares reconocidos por los proveedores de servidores y sistemas multiusuario para ISS (envío inicial del servidor) y unidades de actualización vendidas a través de canales directos e indirectos e incluyen los siguientes componentes de servidor integrados: estructura o gabinete y todos los cables, procesadores, memoria, comunicaciones placas, software del sistema operativo, otro software incluido y envíos iniciales de discos internos y externos.

El Worldwide Quarterly Server Tracker de IDC es una herramienta cuantitativa para analizar el mercado global de servidores trimestralmente. El "Rastreador" incluye envíos e ingresos de unidades trimestrales (tanto los ingresos del proveedor como el valor de los envíos), segmentados por proveedor, familia, modelo, región, sistema operativo, banda de precios, tipo de CPU y arquitectura.

El IDC Worldwide Quarterly Server Tracker es parte del Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker, que proporciona una visión integral del mercado total direccionable de las cinco tecnologías clave de infraestructura habilitadora para el centro de datos (servidores, sistemas de almacenamiento empresarial externos, dispositivos diseñados específicamente: HCI y PBBA y conmutadores de centro de datos).

Acerca de los "rastreadores" de IDC

Los productos IDC Tracker brindan un tamaño de mercado, una participación de proveedores y pronósticos precisos y oportunos para cientos de mercados de tecnología de más de 100 países de todo el mundo. Mediante el uso de herramientas patentadas y procesos de investigación, los rastreadores de IDC se actualizan de forma semestral, trimestral y mensual. Los resultados del rastreador se entregan a los clientes en entregas de Excel fáciles de usar y herramientas de consulta en línea.

Sobre IDC

International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, servicios de asesoramiento y eventos para los mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnología de consumo. Con más de 1.100 analistas en todo el mundo, IDC ofrece experiencia global, regional y local en tecnología, evaluación comparativa y abastecimiento de TI, y oportunidades y tendencias de la industria en más de 110 países. El análisis y el conocimiento de IDC ayudan a los profesionales de TI, los ejecutivos comerciales y la comunidad inversora a tomar decisiones tecnológicas basadas en hechos y a lograr sus objetivos comerciales clave. Fundada en 1964, IDC es una subsidiaria de propiedad total de International Data Group (IDG), la empresa líder mundial en servicios de mark eting, datos y medios tecnológicos.

Todos los nombres de productos y empresas pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.