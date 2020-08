Las 5 mejores herramientas para la traducción de contenidos

Traducir textos y contenido en diferentes formatos a otro idioma es una acción cada vez más recurrente en una sociedad profundamente globalizada e interconectada como es la actual. El comercio y los diferentes tipos de negocio así lo requieren, algo que ha llevado a muchos a preguntarse cómo poder traducir de manera rápida y fiable a través de herramientas de traducción.

Estas se encuentran al alcance de todos a día de hoy, habiendo democratizado, en cierto modo, las traducciones de calidad para un público amplio. No obstante, no todos aquellos programas y software disponible en Internet podrán ofrecer resultados fiables de una forma fácil, que es aquello que se tiende a esperar en este tipo de acciones.

¿Cuáles son, por tanto, las mejores alternativas a considerar cuando se habla de herramientas para la traducción de contenidos?

Trados y Déjà Vu, las dos por excelencia

En el campo de la traducción asistida hay dos programas que brillan de manera especial por encima del resto, y esos son Trados y Déjà Vu. Dos opciones que habrán de ser consideradas de manera muy especial si es que uno se halla dentro del público objetivo de las mismas.

El primero de ellos es, sin lugar a dudas, el más reconocido a nivel internacional, con una gran base de traductores que hace uso de alguno de los varios planes que tiene disponibles. Con un motor integrado muy potente y una excelente gestión de proyectos, es uno de los preferidos para quienes prevén un uso extensivo del mismo.



Déjà Vu, por su parte, dispone de varias herramientas colaborativas y empresariales que lo hace muy atractivo tanto para empresas como para traductores independientes que necesiten tradiciones en los formatos más variados.

Soluciones para todas las necesidades



Si por algo destaca el panorama de la tradición es por disponer de una buena suerte de herramientas de software a disposición de uno. Otra de las más populares, por ejemplo, es Wordfast, cuyo motor de procesamiento se encuentra entre los mejores del mercado y será capaz, también, de conseguir textos adecuados al contexto en el que se desarrollan.



Este último aspecto es uno de los más complicados de obtener, pues la traducción literal, con frecuencia, no se corresponde con el sentido original que presentaba dicho contenido. Así las cosas, no siempre es sencillo encontrar y utilizar una herramienta de traducción si no se tiene experiencia en el sector.



Como añadido al anterior, memoQ es otra de las herramientas que dispone de una gran cantidad de opciones integradas, desde la traducción colaborativa hasta la integración con los textos por voz.

Agencias de traducción, la opción más completa

A pesar de que todas las anteriores son opciones válidas y se encuentran perfectamente adecuadas para la operativa del panorama actual, opciones como Lexiapark agencia de traducción en Barcelona continúan siendo a día de hoy las mejores opciones para obtener textos de alta calidad con todas las garantías. No son la única alternativa disponible, pero sí la más válida de todas ellas si de lo que se trata es de asegurar unas ciertas garantías.

Es así, en buena medida, porque los equipos de las agencias de traducción como la mencionada están compuestos por personas nativas y expertas en el ámbito que conseguirán ofrecer un resultado de la máxima calidad posible. La interpretación de un texto, como se ha mencionado, es una de las partes más importantes de una buena traducción y, a pesar de que se ha avanzado mucho en la materia, nadie mejor que una persona para hacerlo, a día de hoy, con todas las garantías y calidad.

Una alternativa asequible

Recurrir a opciones como Lexiapark, la mentada agencia de traducción en Barcelona es, en ocasiones, una posibilidad desechada porque se asume que su coste será muy elevado o que la implicación de un servicio externo con un factor humano elevará de manera desmedida el presupuesto de un proyecto. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Los servicios de traducción en agencia pueden terminar no siendo mucho más costosos que aquellos realizados a través de una herramienta profesional, sobre todo si se factoriza el tiempo dedicado al aprendizaje del manejo de la misma y el que requiere la propia traducción.