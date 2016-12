Tecnologias de localización IoT alternativas al GPS

Desde hace un par de años se está hablando de IoT (Internet of Things) como el negocio del futuro, la tecnología que moverá miles de millones de dólares y seguramente es correcto, ya que parece obvio que cada día existan más dispositivos de todo tipo con conexión a internet que informarán en tiempo real de cualquier tipo de evento. Apple, por ejemplo, ha patentado una tecnología que permitirá llenar las ciudades con una especie de mini antenas, similar a iBeacons, que soluciona el problema de los GPS en grandes ciudades y permitirá ubicar con precisión nuestra posición o, por ejemplo, la ubicación donde dejamos nuestro automóvil. Si reflexionamos sobre esto las ventajas y peligros de poder saber la ubicación de todo y todos son inmensas. Revisemos en los siguientes párrafos los beneficios y algunas de las tecnologías que ya existen para poder localizar a una persona que cuenta con un dispositivo móvil pero limitándonos a interiores donde un GPS no funciona, por ejemplo un centro comercial. El conocer con exactitud la posición de una persona permitiría entre otras muchas cosas, por ejemplo, guiarla entre dos puntos en tiempo real, enviarle notificaciones o mensajes con promociones o cupones de descuento, informar acerca de eventos, brindar información sobre obras de arte, ajustar luces, temperatura y sonidos. Es claro que estamos hablando de un sistema de posicionamiento en tiempo real y no de ubicarnos sobre planos estáticos. Esta tecnología se conoce en ingles como IPS (Indoor positioning systems). Ahora bien cuáles son algunas de estas tecnologías. Veamos: Beacons Son dispositivos pequeños de bajo consumo que emiten un identificador con una frecuencia programada usando para ello tecnología bluetooh de baja energía BLE. Existen gran variedad de modelos con formas física diferentes, alimentados por baterías fijas o intercambiables pero básicamente todos se comportan de la misma manera, es posible que estos dispositivos tengan otros sensores que permitan medir por ejemplo temperatura, humedad u otras variables. Grandes empresas como Google y Apple tienen sus desarrollo propios con enfoques diferentes pero con resultados finales iguales comunicar algo basado en la posición de la persona. WIFI Todos estamos familiarizados con las conexiones inalámbricas que nos dan la posibilidad de conectarnos en red y a internet. Haciendo uso de un proceso de triangulación y con la cantidad de Access Point mínima de 3 y el software correcto es posible lograr la ubicación de un dispositivo móvil, la precisión no es muy alta pero tiene la ventaja de usar una infraestructura ya existente con varios propósitos. Campos Magnéticos Usando los sensores magnéticos que tienen los celulares es posible detectar las anomalías de los campos magnéticos de la tierra y de esa forma sobre un plano preestablecido tener la ubicación con una precisión de 1 a 2 mts. Esta tecnología tiene la ventaja que no es necesario desplegar ninguna infraestructura adicional pero debe hacerse un proceso inicial de creación del plano donde se ubican los campos magnéticos de la zona. LIFI Haciendo uso de redes inalámbricas pero usando como medio de comunicación la luz visible (VLC) es posible transmitir información en forma de pulsos de luz a una velocidad no visible al ojo humano. Realizando la instalación de luces de led es posible enviar información que es recibida por sensores en este caso la cámara del celular y de esa manera determinar la ubicación del dispositivo móvil que lleva el usuario Existen otras posibilidades de lograr la comunicación de un celular y por lo tanto su ubicación como RFID y NFC pero es necesario acercar el celular al dispositivo lector, por eso no las considero dentro de sistemas de localización. Como conclusión todos pueden salir beneficiados: los usuarios podrían recibir información útil y en tiempo real, los administradores de la solución podrán contar con información estadística importante que servirá para mejorar los servicios y retornar a los usuarios mejoras en su interacción con el sitio. Ahora solo queda que la instalemos. (*) El autor es fundador y actual CEO en Panda ID Soluciones.

Luis Alberto González (*)





