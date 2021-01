Mientras duermes...

Si eres de los que está esperando que se termine el COVID-19 para volver a lo tuyo, creo que debes considerar algunas cosas que han sucedido y algunas otras que están por suceder. Esperar a que todo pase no es una opción, en el mejor de los casos es solo una posibilidad de empezar tarde para poder sobrevivir.



Durante el período de la cuarentena, el mundo ha sufrido complicadas caídas de productividad, desempleo y decenas de otras consecuencias de las que se ha escrito en abundancia, sin embargo, si nos enfocamos en el sector de la tecnología ha sucedido justamente lo contrario. La tecnología no solamente ha cumplido con los pronósticos más exagerados anteriores a este período viral sino que ha sumado velocidad a su contenido, y lo que suele ser el mayor reto, la adopción de la tecnología en innumerables áreas, ha crecido en forma inimaginable. Algunos ejemplos de la adopción son el e-commerce (Latinoamérica incrementó hasta 387%), los servicios de delivery incrementaron hasta en 60% (ver este reporte de PedidosYa), herramientas de comunicación remota (aquí hay un buen resumen). El asunto no es simplemente que cada vez más empresas y personas hagan uso de la tecnología en beneficio propio, la realidad es que este uso "forzado" ha permitido destapar el potencial de tecnologías que ya existían y que no habían sido explotadas uficientemente. Mientras tanto la tecnología sigue su crecimiento inexorable y ahora las empresas y las personas son más conscientes de que su uso puede mejorar su efectividad y capacidades, de modo que su adopción será mucho más rápida, por lo que la habilitación de nuevas capacidades de nuestro entorno será mucho más competitivo. No tenemos otra opción que utilizar la tecnología existente, y tenemos la responsabilidad de probar la que está naciendo. ¿Qué hay de nuevo entonces? Todos tenemos que buscar cómo la inteligencia artificial puede ser empleada en nuestra área. Muy pronto, la IA formará parte de los procesos de nuestros competidores y su eficiencia no nos permitirá continuar sin su uso. Debemos buscar mecanismos precisos y exhaustivos que nos permitan levantar información de nuestros clientes, analizarlos y tomar acciones en consecuencia. De otro modo los clientes, cada vez más interesados en que se les preste atención que en fidelidad ciega a marcas, buscarán el camino de quien mejor los comprenda. Sin embargo, los usuarios, hoy jóvenes, buscarán fidelizarse con aquello que los entretenga más, es por ello que perseguir mecanismos de ludificación (empleando realidad aumentada, realidad virtual por ejemplo) de nuestros negocios puede inclinar la competida balanza hacia nuestro terreno. Todo lo anterior sucede a pesar del COVID-19, todo lo anterior avanza aunque estés durmiendo.

(*) El autor es CEO de TotalSoftware , Presidente la Junta Directiva de CAVEDATOS y Director Principal en CiTIC . Imagen de cabecera: geoblink.com.

